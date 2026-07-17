Resultados de la Lotería de Bogotá: números que cayeron y ganadores | 16 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 16 de julio.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más se efectuó el sorteo esperado de la Lotería en Bogotá, como en cada viernes, mientras que en el Quindío todo anda frenado por dificultades económicas. No hay que olvidarse de todos los chances que juegan a diario, por lo que en Claro Sports le mostramos todos los resultados.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2855

2855 Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número ganador: 6798

6798 Serie: 076

076 Despachado a: Bogotá.

Lotería de Bogotá el 16 de julio

Resultados de chances

Dorado Mañana: 4290 – 6

4290 – 6 Dorado Tarde: 9973 – 9

9973 – 9 Dorado Noche: 8489 – 2

8489 – 2 Culona Día: 2924

2924 Culona Noche: 7896

7896 Astro Sol: 5037 – Capricornio.

5037 – Capricornio. Astro Luna: 8996 – Sagitario.

8996 – Sagitario. Pijao de Oro: 067 – 1

067 – 1 Paisita Día: 8927 – 3

8927 – 3 Paisita Noche: 1997 – Toro.

1997 – Toro. Chontico Día: 6588 – 0

6588 – 0 Chontico Noche: 2179 – 3

2179 – 3 Cafeterito Tarde: 1649 – 3

1649 – 3 Cafeterito Noche: 7746 – 8

7746 – 8 Sinuano Día: 0388 – 6

0388 – 6 Sinuano Noche: 5012 – 4

5012 – 4 Cash Three Día: 541

541 Cash Three Noche: 800

800 Play Four Día: 6114

6114 Play Four Noche: 4276

4276 Samán: 6957

6957 Caribeña Día: 3318 – 2

3318 – 2 Caribeña Noche: 2954 – 8

2954 – 8 Motilón Tarde: 0650 – 4

0650 – 4 Motilón Noche: 7379 – 9

7379 – 9 Fantástica Día: 9834 – 9

9834 – 9 Fantástica Noche: 9247 – 1

9247 – 1 Antioqueñita Día: 3122 – 9

3122 – 9 Antioqueñita Tarde: 0093 – 0

0093 – 0 Evening: 1464

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