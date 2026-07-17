Resultados de la Lotería de Bogotá: números que cayeron y ganadores | 16 de julio de 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 16 de julio.

Resultados. - Lotería de Bogotá.
Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más se efectuó el sorteo esperado de la Lotería en Bogotá, como en cada viernes, mientras que en el Quindío todo anda frenado por dificultades económicas. No hay que olvidarse de todos los chances que juegan a diario, por lo que en Claro Sports le mostramos todos los resultados.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2855
  • Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
  • Número ganador: 6798
  • Serie: 076
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá el 16 de julio

Resultados de chances

  • Dorado Mañana: 4290 – 6
  • Dorado Tarde: 9973 – 9
  • Dorado Noche: 8489 – 2
  • Culona Día: 2924
  • Culona Noche: 7896
  • Astro Sol: 5037 – Capricornio.
  • Astro Luna: 8996 – Sagitario.
  • Pijao de Oro: 067 – 1
  • Paisita Día: 8927 – 3
  • Paisita Noche: 1997 – Toro.
  • Chontico Día: 6588 – 0
  • Chontico Noche: 2179 – 3
  • Cafeterito Tarde: 1649 – 3
  • Cafeterito Noche: 7746 – 8
  • Sinuano Día: 0388 – 6
  • Sinuano Noche: 5012 – 4
  • Cash Three Día: 541
  • Cash Three Noche: 800
  • Play Four Día: 6114
  • Play Four Noche: 4276
  • Samán: 6957
  • Caribeña Día: 3318 – 2
  • Caribeña Noche: 2954 – 8
  • Motilón Tarde: 0650 – 4
  • Motilón Noche: 7379 – 9
  • Fantástica Día: 9834 – 9
  • Fantástica Noche: 9247 – 1
  • Antioqueñita Día: 3122 – 9
  • Antioqueñita Tarde: 0093 – 0
  • Evening: 1464

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