Rating Colombia del 16 de julio de 2026, según CNC: Caracol TV, líder absoluto

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el jueves 16 julio.

¿Cuáles fueron los programas más vistos? | X @CaracolTV

Ya pasamos la mitad del mes de julio del 2026. Los colombianos continúan dejando en claro que canal nacional prefieren y sus respectivas programaciones. Caracol TV sigue en lo más alto del rating de la televisión colombiana y en Claro Sports les traemos todos los detalles.

Rating en Colombia del 16 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,43 % La Vuelta al Mundial en 80 Risas – Caracol TV | 8,14 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,51 % Pa Quererte Parte 2 – RCN | 6,20% Noticiero del Senado – Caracol TV | 6,17 % Vecinos Parte 1 – Caracol TV | 5,78 % Pa Quererte Parte 1 – RCN | 5,50 % Noticias Caracol Avance | 5,46 % Espacio Político: Partido Liberal – RCN | 5,08 % Vecinos Parte 2 – Caracol TV | 5,01 %

Programación deportiva de hoy, 17 de julio

6:00 p.m. | Fluminense vs Bragantino | Brasileirao.

6:00 p.m. | Mirassol vs Gremio | Brasileirao.

6:00 p.m. | Flamengo vs Olimpia | Amistoso internacional.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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