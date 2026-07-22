Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 18 Voiron – Orcières-Merlette

Isaac del Toro afronta la etapa 18 del Tour de Francia 2026 desde el tercer lugar de la general. Consulta fecha, horario y dónde ver al mexicano en vivo

Isaac del Toro, etapa 18 en vivo | Claro Sports

Isaac del Toro afrontará una de las jornadas que pueden definir su permanencia en el podio del Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano enfrentará este jueves la etapa 18, un recorrido de alta montaña entre Voiron y Orcières-Merlette que marcará el comienzo de tres días consecutivos en los Alpes antes de la llegada final a París.

La etapa 17 concluyó con el triunfo de Jasper Philipsen, quien aprovechó el trabajo de Mathieu van der Poel para imponerse en el sprint de Voiron. El corredor del Alpecin-Premier Tech superó a Mauro Schmid y Olav Kooij después de que el pelotón alcanzó a Jasper Stuyven en los últimos kilómetros del recorrido de 174.7 kilómetros.

Isaac del Toro terminó la jornada en la posición 52 y conservó el tercer lugar de la clasificación general. El mexicano vivió un momento de tensión cuando quedó cortado durante el descenso del Col des Prés, situación que llevó al UAE Team Emirates-XRG a controlar el ritmo para facilitar su regreso al grupo de los favoritos.

El resultado permitió que Del Toro se mantuviera a 6 minutos y 51 segundos de Tadej Pogacar, líder de la competencia. Remco Evenepoel ocupa el segundo lugar, a 4:32 del esloveno, mientras que Paul Seixas aparece cuarto, apenas 20 segundos detrás del corredor mexicano. La diferencia obliga a Del Toro a mantenerse cerca de los principales escaladores durante la llegada a Orcières-Merlette.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 18 de Voiron – Orcières-Merlette?

La etapa 18 del Tour de Francia 2026 se correrá el jueves 23 de julio y comenzará a las 04:35 horas, tiempo del centro de México. La salida neutralizada está programada para las 12:35 horas de Francia, desde Voiron, antes de que los ciclistas completen un recorrido de 185.2 kilómetros rumbo a la estación de Orcières-Merlette.

La organización clasifica la jornada como una etapa de montaña con 3 mil 900 metros de desnivel acumulado. El trazado incluirá cinco ascensos puntuables y ofrecerá pocos espacios para la recuperación, por lo que los equipos interesados en la clasificación general tendrán oportunidades para aumentar el ritmo desde la primera mitad del recorrido.

El primer puerto será la Côte d’Engins, de primera categoría, con 11.5 kilómetros al 5.4 por ciento. Posteriormente aparecerán la Côte de Monteynard, de segunda categoría, y la Côte des Terrasses, de tercera, antes del sprint intermedio ubicado en Corps.

En la parte final, el pelotón deberá superar la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, de 2.5 kilómetros al 6.9 por ciento, antes de comenzar la subida definitiva. La llegada a Orcières-Merlette está situada a 1,825 metros de altitud y presenta 7.1 kilómetros con una pendiente promedio del 6.7 por ciento.

La subida final puede provocar movimientos entre Pogacar, Evenepoel, Del Toro y Seixas. El mexicano deberá controlar los ataques del francés, quien se encuentra a solo 20 segundos, pero también tendrá la posibilidad de buscar diferencias sobre el terreno que mejor se adapta a sus características. Las etapas posteriores, con dos llegadas consecutivas al Alpe d’Huez, aumentarán la importancia de administrar el esfuerzo.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La etapa 18 del Tour de Francia 2026 podrá verse en México por las señales de ESPN en televisión de paga. La cobertura en línea estará disponible mediante Disney+, plataforma que transmite la competencia para sus suscriptores en México y otros países de Latinoamérica.

Claro Sports contará con el minuto a minuto, resultados, posiciones, estadísticas, videos y las principales acciones de Isaac del Toro durante el recorrido entre Voiron y Orcières-Merlette. La transmisión iniciará desde las primeras horas del jueves debido a la diferencia de horario entre Francia y México.

México, Argentina y Centroamérica : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Estados Unidos : Peacock y NBC (sólo algunas etapas).

: Peacock y NBC (sólo algunas etapas). Colombia: Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 se disputa del 4 al 26 de julio sobre una distancia total aproximada de 3 mil 321 kilómetros. La edición número 113 consta de 21 etapas, dos días de descanso, una contrarreloj por equipos, una contrarreloj individual y ocho jornadas de montaña, cinco de ellas con final en alto.

La carrera comenzó en Barcelona y concluirá en los Campos Elíseos. Tras la etapa de Orcières-Merlette, los aspirantes al título todavía deberán superar dos jornadas en el Alpe d’Huez, antes de afrontar el recorrido final entre Thoiry y París.

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