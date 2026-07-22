¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 22 de julio? Resultados y posiciones

En una etapa en la que se impuso Jasper Philipsen, los ‘Escarabajos’ en carrera fueron protagonistas en las fugas del día.

Einer Rubio en e Tour de Francia | Loic VENANCE / AFP

Se llevó a cabo la etapa 17 del Tour de Francia, tal vez la última que tuvieron los sprinters para brillar, esperando cómo se desarrolla la 21 con la llegada a París. La fracción de hoy la ganó Jasper Philipsen y si bien los colombianos no estuvieron en esa definición, fueron protagonistas en las fugas que se conformaron a lo largo del trazado.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 22 de julio

Clasificación etapa 17 del Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 32. Einer Rubio (MOV) 0:45 36. Harold Tejada (XAS) 2:57 37. Egan Bernal (NIN) “ 139. Sergio Higuita (XAS) 8:46

Clasificación general tras la etapa 17 del Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 14. Egan Bernal (NIN) 39:14 26. Einer Rubio (MOV) 1:29:09 38. Harold Tejada (XAS) 1:59:31 49. Sergio Higuita (XAS) 2:17:19

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 18 del Tour de Francia 2026?

Los cuatro colombianos que están en carrera tomarán salida a partir de las 5:50 a.m. Vale la pena mencionar que la salida será en Voiron y la llegada será en Orcieres-Merlette. El perfil de esta fracción es de alta montaña, con cinco puertos y final en alto. Uno de primera, otro de segunda, dos de tercera y un último de primera son los ascensos del día.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Para el territorio colombiano, la ‘Grande Boucle’ se puede ver a través de la señal abierta de Caracol y RCN. Otra alternativa por televisión es ESPN. Vía streaming la opción es Disney +. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más completo de cada una de las etapas del Tour de Francia.

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