¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 22 de julio? Resultados y posiciones
En una etapa en la que se impuso Jasper Philipsen, los ‘Escarabajos’ en carrera fueron protagonistas en las fugas del día.
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Se llevó a cabo la etapa 17 del Tour de Francia, tal vez la última que tuvieron los sprinters para brillar, esperando cómo se desarrolla la 21 con la llegada a París. La fracción de hoy la ganó Jasper Philipsen y si bien los colombianos no estuvieron en esa definición, fueron protagonistas en las fugas que se conformaron a lo largo del trazado.
Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 22 de julio
Clasificación etapa 17 del Tour de Francia 2026
|Posiciones
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|32.
|Einer Rubio (MOV)
|0:45
|36.
|Harold Tejada (XAS)
|2:57
|37.
|Egan Bernal (NIN)
|“
|139.
|Sergio Higuita (XAS)
|8:46
Clasificación general tras la etapa 17 del Tour de Francia 2026
|Posiciones
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|14.
|Egan Bernal (NIN)
|39:14
|26.
|Einer Rubio (MOV)
|1:29:09
|38.
|Harold Tejada (XAS)
|1:59:31
|49.
|Sergio Higuita (XAS)
|2:17:19
¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 18 del Tour de Francia 2026?
Los cuatro colombianos que están en carrera tomarán salida a partir de las 5:50 a.m. Vale la pena mencionar que la salida será en Voiron y la llegada será en Orcieres-Merlette. El perfil de esta fracción es de alta montaña, con cinco puertos y final en alto. Uno de primera, otro de segunda, dos de tercera y un último de primera son los ascensos del día.
¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?
Para el territorio colombiano, la ‘Grande Boucle’ se puede ver a través de la señal abierta de Caracol y RCN. Otra alternativa por televisión es ESPN. Vía streaming la opción es Disney +. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más completo de cada una de las etapas del Tour de Francia.