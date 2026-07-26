Rating Colombia del 25 de julio de 2026, según CNC: el sábado se inclina hacia un canal

El más reciente estudio de audiencias mostró que el bajón normal del fin de semana le termina favoreciendo a una sola emisora.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

El fin de semana siempre trae un bajón normal en los niveles de audiencia de la televisión colombiana. Esto se debe a que las personas dedican más tiempo a actividades distintas a la de estar en frente de la pantalla. El más reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) evidenció que la preferencia en ese contexto se va con un solo canal, que es el mismo que casi siempre está liderando las puntuaciones.

Rating en Colombia del 25 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,35 % Sábados felices, parte 1 – Caracol TV | 6,98 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,57 % Sábados felices, parte 2 – Caracol TV | 5,17 % Se dice de mí – Caracol TV | 4,70 % La red – Caracol TV | 3,95 % Retrato hablado – RCN | 3,55 % Noticias RCN PRM – RCN | 3,32 % Tour de Francia, parte 2 – Caracol TV | 2,92 % Noticias RCN MD – RCN | 2,74 %

Programación de fútbol para este domingo, 26 de julio de 2026

2:00 p.m. | Internacional de Bogotá vs América de Cali | Liga BetPlay Dimayor.

2:00 p.m. | Bahía vs Corinthians | Brasileirao.

4:05 p.m. | Águilas Doradas vs Santa Fe | Liga BetPlay Dimayor.

4:30 p.m. | Flamengo vs Sao Paulo | Brasileirao.

5:30 p.m. | Deportivo Riestra vs Boca Juniors | Liga Argentina.

6:10 p.m. | Alianza vs Fortaleza | Liga BetPlay Dimayor.

8:15 p.m. | Once Caldas vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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