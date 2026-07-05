¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 5 de julio? Resultados y posiciones

Como era de esperarse Egan Arley Bernal perdió la camiseta verde de los puntos, ahora quedó en manos de Isaac del Toro.

Egan Bernal en el Tour de Francia 2026/ Loic VENANCE.

Llegó la primera prueba de media montaña en este Tour de Francia. Fueron 168.5 kilómetros de recorrido entre Tarragona y Barcelona, la competición se empieza a despedir de tierras ibéricas, para este lunes 5 de julio la meta está en territorio francés. El mejor de los colombianos fue Sergio Higuita, el de Pitalito, Huila quien cruzó la meta en la 19° posición a 0:43 de Isaac del Toro.

En cuanto a la participación de Egan Bernal, el ciclista del Netcompany INEOS perdió la camiseta verde de los puntos que había obtenido tras las contrarreloj individual de este sábado. El de Zipaquirá había avisado en la antesala de esta etapa 2 que no iba a pelear el último puerto en el Côte du Château de Montjuïc.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 5 de julio

Clasificación de los colombianos en la general del Tour de Francia:

Posición Nombre Equipo Tiempo 26. Sergio Higuita XDS Astana Team 3:01 29. Harold Tejada XDS Astana Team 3:37 31. Egan Bernal Netcompany INEOS 3:53 128. Einer Rubio Movistar Team 16:58 142. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 17:38

Clasificación de los colombianos en la etapa 2

Posición Nombre Equipo Tiempo 19. Sergio Higuita XDS Astana Team 0:43 23. Egan Bernal Netcompany INEOS 0:47 25. Harold Tejada XDS Astana Team 0:51 119. Einer Rubio Movistar Team 13:33 141. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA “

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026?

La tercera etapa del Tour de Francia entre Granollers y Les Angles estará iniciando este lunes 6 de julio a las 05:20 a.m. de Colombia, 12:20 hora local. A esta hora estarán partiendo Sergio Higuita, Harold Tejada, Egan Bernal, Einer Rubio y Fernando Gaviria por un gran resultado.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

En tierras colombianas el Tour de Francia 2026 se puede disfrutar a través de los canales Caracol y RCN en televisión abierta, inclusive por ESPN en cualquier cableoperador, además en la plataforma de streaming de Disney+.

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