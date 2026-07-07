¡Bombazo! Johan Manzambi se perdería el duelo ante Colombia por sorpresiva lesión

A horas del duelo clave para Suiza, tres jugadores del combinado suizo presentaron problemas físicos y pasan a ser duda.

Johan Manzambi, figura de Suiza | REUTERS

Durísima noticia en Suiza previo a los octavos de final ante Colombia. Ya cuando todo estaba listo para competir ante la ‘Tricolor’ por un lugar en la siguiente ronda, corrió la posibilidad de que su máxima figura, en esta cita, pueda perderse el cotejo más importante hasta ahora. Se trata de Johan Manzambi, volante que dinamizó el juego de los europeos.

A sus 20 años, se adueñó de la titular con autoridad. El jugador del Friburgo ha tenido un Mundial casi que soñado, llevando al punto de que lso grandes equipos pregunten por su situación en el club teutón. Lleva nada menos que tres goles y dos asistencias al servicio de la escuadra que dirige Murat Yakin.

El país está en suspenso total por la situación médica de Manzambi. De acuerdo a lo que reportan medios internacionales, en el último entreno previo al partido, tuvo un golpe de rodilla que automáticamente lo puso en duda para el partido. Fue atendido de urgencia por el cuerpo médico, y de hecho reportan que no alcanzará a reponerse.

Die #Schweiz muss im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien auf Johan #Manzambi verzichten. ❌



Der Mittelfeldspieler zog sich nach Informationen der Blick im Abschlusstraining eine Knieverletzung zu – offenbar ohne Gegnereinwirkung während einer Spielform. Eine anschließende… pic.twitter.com/kl6XMb2lBx — Sky Sport (@SkySportDE) July 7, 2026

Todo esto se da en un contexto fuerte para el jugador. De hecho, se habla de que el Newcastle United ya tiene una oferta sobre la mesa por llevarse al jugador del Friburgo. En principio son 60 millones de euros por llevarse al creativo.

¡No solo fue Manzambi!

Para colmo, Manzambi no fue el único jugador con molestias. De manera anticipada, el futbolista Ruben Vargas, quien se perfilaba como inicialista por el costado izquierdo del ataque suizo, dejó el entrenamiento aquejando problemas físicos. Djibril Sow también reportó dificultades.

“Si no pudieran jugar mañana, será un problema enorme para nosotros. Veremos qué pasa, porque se someterán a exámenes físicos. Todavía está en el aire. Esto es parte del fútbol”, declaró el técnico de Suiza en la conferencia de prensa. Descartó confirmarlos como baja, por lo que todo depende de los respectivos chequeos.

Del otro lado, en Colombia, la única baja confirmada es la de Jhon Córdoba. El delantero del Krasnodar sufrió una lesión muscular en su aductor que automáticamente lo ‘tachó’ para la fase eliminatoria. Así se vive la previa de un partido de alta tensión, donde ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en la Copa del Mundo.

Te puede interesar: