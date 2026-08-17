Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026, en vivo por Claro Sports

El mexicano encabeza la carrera de cinco días que podrás seguir del 19 al 23 de agosto en la multiplataforma de Claro Sports

Isaac del Toro regresa a la acción en Alemania | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

El mejor ciclismo internacional está en la pantalla de Claro Sports. A partir de este miércoles 19 de agosto, sigue en vivo a Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026, una de las pruebas por etapas más importantes del calendario europeo y una nueva oportunidad para que el mexicano vuelva a pelear por los primeros lugares.

El Deutschland Tour reunirá durante cinco días a equipos WorldTour, ProTeam y Continental en un recorrido de 742 kilómetros, desde el prólogo en Bad Orb hasta la jornada definitiva en Heilbronn. El trazado combina finales para velocistas, terreno quebrado y ascensos capaces de marcar diferencias en la clasificación general.

Del Toro llegará como una de las grandes figuras de la competencia después de una temporada histórica. El corredor de UAE Team Emirates-XRG liderará al equipo junto a Nils Politt, en una prueba cuyo perfil puede adaptarse a sus características y mantener abierta la pelea por el título hasta el último día.

Isaac del Toro busca otra victoria en una temporada histórica

El 2026 ha representado un salto definitivo para Isaac del Toro. El bajacaliforniano conquistó la clasificación general del UAE Tour y posteriormente volvió a imponerse en una carrera por etapas del WorldTour al quedarse con el título de la Tirreno-Adriático, resultados que confirmaron su capacidad para responder tanto en la montaña como en jornadas de alta exigencia táctica.

Su actuación más importante llegó en el Tour de France, donde firmó una participación inédita para el ciclismo mexicano. Del Toro ganó la segunda etapa en Barcelona, conquistó el jersey blanco como mejor joven y terminó tercero en la clasificación general, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio final de la Grande Boucle.

El corredor volvió a competir el 16 de agosto en la Cyclassics Hamburg, donde terminó en el puesto 43 después de lanzar un ataque en la parte final de la carrera y recuperarse de un problema mecánico y una caida. Ahora afrontará la Vuelta a Alemania como uno de los líderes de UAE Team Emirates-XRG y con la posibilidad de sumar otro resultado importante a una campaña extraordinaria.

Perfiles y etapas de la Vuelta a Alemania 2026

Prólogo | Bad Orb – Bad Orb | 2.6 km

Vuelta a Alemania 2026, Prólogo | PCS

La competencia comenzará el miércoles 19 de agosto con una contrarreloj individual corta y técnica en Bad Orb. El recorrido presenta una subida desde los primeros metros, curvas rápidas y un descenso hacia la meta.

Etapa 1 | Bad Orb – Schwäbisch Hall | 215.3 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 1 | PCS

La primera jornada en línea será también la más larga de la edición 2026. Los corredores afrontarán más de 215 kilómetros y alrededor de 3,000 metros de desnivel acumulado, con constantes ascensos y descensos antes de un cierre exigente en Schwäbisch Hall. Los últimos kilómetros ofrecen terreno para ataques y favorecen a corredores explosivos.

Etapa 2 | Schwäbisch Hall – Offenbach an der Queich | 197 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 2 | PCS

La primera mitad mantendrá un perfil ondulado, mientras que el terreno se volverá prácticamente llano conforme el pelotón se acerque a Offenbach an der Queich. Será la principal oportunidad de la carrera para los velocistas y uno de los días en los que los equipos con aspiraciones a la general deberán mantenerse alejados de problemas.

Etapa 3 | Herxheim – Bad Dürkheim | 170.8 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 3 | PCS

La etapa reina llegará el sábado 22 de agosto con aproximadamente 3,000 metros de desnivel. El pelotón deberá superar dos veces el ascenso al Kalmit, además de una serie de subidas dentro del Bosque del Palatinado. El circuito final en Bad Dürkheim incluye dos pasos por Annaberg y puede convertirse en uno de los puntos decisivos para la lucha por el jersey azul.

Etapa 4 | Heilbronn – Heilbronn | 156.5 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 4 | PCS

La Vuelta a Alemania cerrará con una jornada corta pero exigente alrededor de Heilbronn. Será la primera ocasión en la historia de la prueba en la que una etapa comience y termine en la misma ciudad. El circuito incluye varias ascensiones al Jägerhaus, con rampas superiores al ocho por ciento, y dejará abierta la posibilidad de movimientos en la general hasta los últimos kilómetros.

Horarios y dónde ver la Vuelta a Alemania 2026

Claro Sports tendrá para ti la Vuelta a Alemania 2026 a través de nuestra cobertura multiplataforma. La transmisión estará disponible para 17 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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Del miércoles 19 al domingo 23 de agosto podrás seguir el recorrido de Isaac del Toro y las principales figuras del pelotón desde cualquier dispositivo, con la emoción de cada etapa y la pelea por la clasificación general.

Prólogo | Miércoles 19 de agosto

México: 06:00 a 08:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 a 08:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 07:00 a 09:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 08:00 a 10:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:00 horas

Etapa 1 | Jueves 20 de agosto

México: 06:00 a 09:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 a 09:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 07:00 a 10:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 08:00 a 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 12:00 horas

Etapa 2 | Viernes 21 de agosto

México: 07:00 a 09:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:00 a 09:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 08:00 a 10:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 09:00 a 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:00 a 12:00 horas

Etapa 3 | Sábado 22 de agosto

México: 08:00 a 10:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 08:00 a 10:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 09:00 a 11:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 10:00 a 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:00 a 13:00 horas

Etapa 4 | Domingo 23 de agosto

México: 06:00 a 08:30 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 a 08:30 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 07:00 a 09:30 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 08:00 a 10:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:30 horas

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