¿De Chivas a las Águilas? Santiago Sandoval rompe el silencio sobre su supuesto amor por el América

El delantero del Guadalajara fue señalado en redes sociales por supuestas interacciones con publicaciones del América y respondió con un mensaje

¿Santiago Sandoval le va al América? | Imago 7

Santiago Sandoval se convirtió en tema de conversación entre aficionados de Chivas y América después de que en redes sociales circularan capturas de supuestos ‘likes’ del futbolista del Guadalajara en publicaciones relacionadas con el conjunto azulcrema. Las interacciones generaron dudas entre parte de la afición sobre las preferencias del joven delantero, quien actualmente forma parte del plantel rojiblanco.

El atacante de Chivas respondió a los comentarios con una publicación en su cuenta de Instagram. Sandoval compartió una imagen de su pierna con el tatuaje que ya había mostrado anteriormente, en el que aparece el número 226, dorsal con el que debutó en Primera División, además de la frase “Condenado al éxito” y la fecha 19-07-25, correspondiente al día de su estreno ante León. Además, dos corazones, uno en color rojo y el otro en blanco.

La imagen también mostró los colores del Guadalajara y fue tomada como una respuesta del jugador ante las versiones que lo relacionaban con el América. Sandoval no publicó un mensaje escrito sobre el tema, pero utilizó la fotografía para mostrar su vínculo con Chivas.

MÁS INFORMACIÓN: Querétaro sorprende a Chivas y se lleva los tres puntos de Guadalajara

¿Por qué surgió el rumor de que Santiago Sandoval apoya al América?

La conversación comenzó después de que usuarios en redes sociales difundieran capturas de pantalla de interacciones atribuidas al futbolista con publicaciones relacionadas con títulos del América. Esos movimientos provocaron comentarios entre seguidores de ambos clubes debido a la rivalidad histórica entre las instituciones.

Además, algunos aficionados recordaron declaraciones de su padre, Luis Alonso ‘Negro’ Sandoval, exjugador de Chivas, quien en una entrevista habló sobre su admiración por futbolistas que pasaron por el América. Esa situación también fue retomada en redes sociales para alimentar la conversación alrededor del juvenil rojiblanco.

Sin embargo, las interacciones en redes sociales no representan una confirmación sobre las preferencias personales de Santiago Sandoval. El delantero continúa como jugador de Chivas y mantiene su proceso dentro del club que lo formó.

Santiago Sandoval vive un momento importante con Chivas

Más allá de la polémica en redes sociales, Sandoval atraviesa una etapa relevante dentro de su carrera. El atacante de 19 años se consolidó como una de las opciones ofensivas del Guadalajara y recibió su primera convocatoria a la selección mexicana mayor bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

El llamado al Tricolor llegó después de su participación con las categorías juveniles de México y sus actuaciones con Chivas. El futbolista también compartió la emoción que representó recibir la convocatoria junto a su familia.

Por ahora, no existe una confirmación de que Santiago Sandoval sea aficionado del América. La única respuesta pública del jugador ante los rumores fue la imagen que publicó en redes sociales con referencias relacionadas con Chivas.

El delantero mantiene su enfoque en el Guadalajara y en su proceso dentro de la selección mexicana, donde busca sumar sus primeros minutos con el equipo mayor.