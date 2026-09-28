Oficial: Luis Fernando Suárez releva a Sebastián Oliveros como entrenador del Deportes Tolima

Luego de empatar fuera de casa ante Fortaleza, el ‘Pijao’ anunció que no seguirá al mando del equipo.

Luis Fernando Suárez (Vizzor Image)

Cayó el octavo técnico en la Liga BetPlay. El Deportes Tolima no aguantó más el proceso de Sebastián Oliveros en frente de la negativa de buena parte de la hinchada en Ibagué. El reemplazo ante la salida sorpresiva de Lucas González, a mitad de año, no pudo colmar las expectativas luego de pasar la primera mitad de la fase regular.

Aunque el onceno ‘Pijao’ sigue metido en zona de clasificación, no cabe duda de que creció un descontento enorme por lo visto en los últimos partidos. La gota se rebasó después de lo que pasó el domingo en Techo, donde al último suspiro, dejó escapar la victoria ante Fortaleza (2-2) con un golazo de tiro libre ejecutado por Sebastián Navarro. Ese fue el último partido de Oliveros en la dirección técnica.

Este lunes salpicó la noticia de que el extécnico de Fortaleza ya no seguirá más en el proyecto. No solo se dio por el panorama en Liga, dado que el cuadro ‘Pijao’ quedó eliminado en octavos de Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle en una serie que decepcionó. El global fue de 4-1 a favor de los ecuatorianos.

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No va más Sebastián Oliveros

En una jornada que comprometió a varios entrenadores, Tolima se unió confirmando la salida de Oliveros aunque en rueda de prensa dejó claro que no renunciaría. “Lo más cobarde que puedo decir aquí es que me voy. Y no, todo lo contrario. Estoy fuerte”, había declarado en atención a los medios de comunicación.

Prácticamente tres entrenadores dejaron sus cargos por cuenta de los malos resultados en la misma jornada. En primera instancia, Hernán Darío Herrera renunció al Once Caldas luego de la caída 1-3 frente a Atlético Bucaramanga y el malestar de la gente por el proceso. Así mismo, Hubert Bodhert no siguió en Jaguares de Córdoba tras perder 1-2 a manos de Alianza y bajar al último lugar en la tabla de posiciones.

El rendimiento de Oliveros no fue el mejor. Eliminaciones de Copa BetPlay y Libertadores, además de un rendimiento del 46%, llevaron a que rápidamente el ‘Pijao’ consiga su relevo. Es nada menos que Luis Fernando Suárez, técnico mundialista que dirigió en su último paso al Deportivo Pereira.

Al nuevo estratega del Tolima se le recuerda por dirigir en las Copas del Mundo de 2006, 2014 y 2022 con Ecuador, Honduras y Costa Rica respectivamente. A sus 66 años vuelve al ruedo a nivel de clubes, donde tendrá el reto de encarrilar al Tolima y disputar por el título de fin de año en el campeonato liguero.

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