Rafa Márquez quiere más mexicanos en Europa: “La Selección es una de las principales vitrinas”

El técnico del Tri aseguró que uno de sus objetivos es potenciar a los futbolistas mexicanos para que tengan mayores oportunidades en Europa

Rafael Márquez tiene claro que su llegada al banquillo de la Selección Mexicana no solo implica conseguir resultados. El nuevo técnico del Tri quiere aprovechar la exposición del combinado nacional para impulsar el crecimiento de sus jugadores y abrirles oportunidades en el fútbol europeo, un terreno que conoce perfectamente después de su larga trayectoria en el Viejo Continente.

Previo al partido amistoso ante Perú en Nueva Jersey, el entrenador mexicano explicó que una de las razones que lo llevaron a regresar al país fue precisamente la posibilidad de contribuir al desarrollo del fútbol nacional y potenciar a los futbolistas que ahora tiene bajo su mando. “Desde que tomé la decisión de volver a México es con la misma ilusión, de poder ayudar a mi país, de poder ayudar al fútbol mexicano, de poder ayudar a los jugadores a potencializarlos, a tratar de que sean mejores y ojalá que eso pueda ayudar a que vayan muchos más jugadores a Europa”, aseguró Márquez.

Para el estratega, vestir la camiseta de México puede convertirse en un escaparate fundamental para quienes buscan dar el salto al extranjero. “Esta es una de las principales vitrinas que está en la Selección”, añadió.

Gilberto Mora, autor del gol en el empate ante Colombia, dorsal 10 con el combinado nacional y la máxima promesa del fútbol mexicano sigue relacionado con algunos de los clubes más importantes del continente. Márquez, quien conoce de primera mano el proceso de adaptación y formación en equipos como Barcelona, considera que tiene condiciones para aspirar a ese nivel.

“Es muy joven, yo creo que tiene un futuro muy interesante y la verdad es que tiene calidad para jugar en cualquier equipo. Así que ojalá que ahora que pueda cumplir 18 años, pues tenga una gran oportunidad y ojalá que sea un buen equipo”, señaló.

Gilberto Mora todavía no ha ganado nada

Pese a reconocer las condiciones del juvenil, Márquez busca evitar que las expectativas se adelanten a su desarrollo. El entrenador considera que su entorno familiar puede ser determinante para mantenerlo centrado ante los rumores y elogios que comienzan a acompañar su crecimiento.

“Gil tiene una muy buena base de valores. Creo que tiene una gran familia, el papá fue futbolista y lo ha llevado bastante bien. Así que no me preocupa que con todo lo que se dice o lo que se le viene alabando, vaya a creerse algo que todavía no ha conseguido”, explicó.

El entrenador recordó además su experiencia con jóvenes talentos durante su etapa con los blaugranas y dejó claro cuál será su postura con el futbolista de Tijuana: permitirle desarrollarse sin precipitar los tiempos. “Es tratar de mantener la calma, de dejar que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día y apoyarlo, porque es un talento”.

El seleccionador fue todavía más contundente sobre el momento que vive el futbolista: “Todavía no consigue nada”. Para el estratega, el reto será acompañar su evolución sin permitir que la expectativa externa termine alterando un proceso que apenas comienza.

La competencia interna será una regla en el Tri

Otro de los principios que Márquez pretende establecer desde el comienzo de su gestión es la competencia interna. Después del empate 1-1 frente a Colombia en su debut como seleccionador, el técnico seguirá utilizando esta gira para observar alternativas y comenzar a definir qué jugadores pueden sostener su proyecto.

“Si hay algo que quiero imponer dentro de la Selección es la competencia interna. Aquí nadie está asegurado, todos tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que convencer, primero para ser convocados y después obviamente poder ser titulares”, afirmó.

La portería es uno de los ejemplos más claros. Abrió la posibilidad de observar a Alex Padilla y Oscar García en el lugar de Raúl Rangel, y dejó claro que las jerarquías tendrán que ganarse dentro del campo. “La competencia genera mucho más nivel. Espero poder también ver a los dos chicos jóvenes, que son de futuro”.

La misma lógica aplicará para el resto del plantel. México afronta cuatro partidos en un periodo reducido y el entrenador reconoció que será prácticamente imposible mantener una misma alineación. “Intentaremos sacar un equipo competitivo, intentaremos mantener lo que mostramos contra Colombia. Mañana es difícil, con tan poco tiempo entre partidos, que jueguen los mismos”.

Perú, otra prueba para mantener la intensidad

El siguiente examen será Perú, rival al que espera enfrentar con la misma intensidad mostrada frente a Colombia. El entrenador quedó satisfecho con varios aspectos de su debut, particularmente la presión alta y la capacidad del equipo para recuperar el balón en territorio contrario, aunque reconoció que todavía existen aspectos importantes por corregir. “Creo que contra Colombia el equipo se comportó muy bien, compitió a altas intensidades y yo creo que es lo que vamos a pretender también”.

Uno de los principales aspectos a corregir está en la definición. México generó oportunidades en su primer partido e incluso estrelló tres balones en los postes, pero no consiguió transformar ese volumen ofensivo en una victoria. “Hay que mejorar el tema de finalizaciones. Tuvimos tres postes, tuvimos quizás más llegadas, más disparos y yo creo que ser un poco más finos en eso, porque nos cuesta tener ocasiones y hay que tratar de aprovecharlas cuando las tengamos”.

También anticipó que habrá oportunidades para futbolistas jóvenes durante la gira. Para el duelo de este martes, Santiago Sandoval y Hugo Camberos se integraron al plantel, dos de las grandes promesas sub 20 del balompié nacional “Creo yo en el talento joven y seguramente les daré minutos para que lo puedan ver”.

El técnico reconoció que los futbolistas de Chivas llegaron con desgaste por el viaje, aunque no descartó utilizarlos ante Perú. “Llegan un poco cansados, obviamente, del viaje. Pero están dispuestos a poder estar para mañana. Ya valoraremos más adelante si los consideramos, si les damos algunos minutos, si están para entrar de titulares”.

Más allá de nombres y rotaciones, quiere establecer desde sus primeros partidos una identidad que no dependa del rival. “No importa contra quién juguemos, tenemos que dar nuestro máximo siempre”, sentenció. Después del 1-1 ante los cafeteros, Perú será la siguiente oportunidad para avanzar en esa construcción y, al mismo tiempo, continuar examinando a los jugadores que buscarán ganarse un lugar en el nuevo ciclo de la Selección Mexicana.