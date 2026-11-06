Javier Aguirre responde a Mourinho y lanza advertencia al Real Madrid: “No hay quinto malo”

El mexicano agradeció los elogios de Mourinho, recordó sus triunfos ante el club blanco y aseguró que buscará su quinta victoria

El ‘Vasco’ intercambió cumplidos con el técnico merengue | @valenciacf

Javier Aguirre respondió a los elogios de José Mourinho antes del enfrentamiento entre Valencia y Real Madrid, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga 2026-27. El entrenador mexicano agradeció las palabras del portugués, destacó la relación que mantienen desde hace años y dejó claro que su equipo buscará la victoria en Mestalla, pese a las diferencias que existen entre ambos clubes.

El encuentro de este sábado 7 de noviembre representa un nuevo capítulo entre dos entrenadores que se conocen desde la primera etapa de Mourinho en el fútbol español. El portugués calificó al ‘Vasco’ como un técnico experimentado, difícil de enfrentar y con una filosofía definida, además de reconocer que el conjunto valencianista llega con mayor descanso tras una semana de preparación.

Durante su conferencia de prensa, Aguirre también recordó sus enfrentamientos anteriores con el Real Madrid, sus cuatro victorias ante el conjunto blanco y la posibilidad de conseguir una quinta. El mexicano aprovechó para recordar una anécdota de su etapa en el Zaragoza, evitó una polémica sobre el arbitraje y respondió con humor cuando le preguntaron qué futbolistas madridistas preferiría no enfrentar.

¿Qué respondió Javier Aguirre a los elogios de José Mourinho?

El estratega mexicano destacó la trayectoria de Mourinho y aseguró que mantiene una relación cercana con el actual entrenador del Real Madrid. Aguirre agradeció públicamente sus declaraciones y recordó que siempre ha recibido un trato respetuoso por parte del portugués, tanto dentro como fuera de las canchas.

“A José lo conozco hace muchos años. Es muy buen amigo y buen entrenador. No tengo más que palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido muy amable conmigo, un caballero y siempre dispuesto al diálogo. En ese sentido, es un grande del fútbol. Ha hecho historia y merece todo mi respeto”, declaró el técnico del Valencia.

Las palabras de Mourinho también estuvieron relacionadas con el desgaste físico del Real Madrid después de su actividad en la Champions League. El portugués reconoció que el Valencia dispuso de más tiempo para preparar el compromiso, una situación que Aguirre consideró cierta y que atribuyó a la sinceridad de su colega.

“José es muy sincero y él te dice lo que siente y es verdad que ellos están más cansados, eso es verdad, y de lo otro pues cada uno tiene sus sentimientos, yo te digo que él es sincero de arriba a abajo y eso siempre es valorable o plausible por nuestra parte”, añadió el mexicano, quien evitó interpretar los comentarios de Mourinho como una estrategia para trasladarle la presión.

Aguirre recuerda cómo derrotó a Mourinho en el Bernabéu y la goleada que sufrió después

Uno de los momentos de la conferencia llegó cuando Aguirre recordó la victoria por 3-2 que consiguió con el Real Zaragoza sobre el Real Madrid el 30 de abril de 2011, cuando Mourinho también dirigía al conjunto merengue. Aquel resultado permanece entre los triunfos más recordados del entrenador mexicano en España.

“Recuerdo especialmente aquel 2-3 en el Bernabéu. Creo que tiramos tres veces a puerta y ganamos. Es una anécdota bonita y divertida, aunque después, unos meses más tarde, nos vapulearon. Nos ganaron 0-5, se enojaron los cabrones. El Real Madrid es un equipo al que hay que tener muchísimo respeto. Y José Mourinho es un entrenador de primerísimo nivel”, comentó Aguirre entre risas.

La revancha llegó el 28 de agosto de 2011, en el inicio de la siguiente temporada. Aunque Aguirre recordó una derrota por 0-5, el marcador registrado fue de 0-6 a favor del Real Madrid, en el estadio de La Romareda. Cristiano Ronaldo marcó tres goles, mientras que Marcelo, Xabi Alonso y Kaká completaron el resultado. El técnico mexicano utilizó aquella experiencia para explicar las dificultades de enfrentar a un equipo de esa categoría.

Javier Aguirre busca su quinta victoria ante el Real Madrid: “No hay quinto malo”

El ‘Vasco’ acumula cuatro victorias, siete empates y 16 derrotas en 27 enfrentamientos oficiales contra el Real Madrid como entrenador. Dos de esos triunfos llegaron durante su etapa en Osasuna, otro con el Real Zaragoza y el más reciente con Mallorca, en febrero de 2023. Ahora intentará ampliar esa cifra desde el banquillo del Valencia.

Cuando le recordaron el refrán español de que no hay quinto malo, Aguirre aseguró que su equipo no saldrá a Mestalla con una mentalidad de inferioridad, aunque reconoció la calidad de los jugadores madridistas y la trayectoria de Mourinho.

“No hay quinto malo. Es un bonito refrán y vamos a intentar que se cumpla. No será fácil, pero nuestra mentalidad es ganar. Jugar contra un grande de Europa y del mundo, con un grandísimo entrenador y jugadores de primer nivel, siempre es una motivación. Vienen de hacer una Champions perfecta y tienen un palmarés brillante. Pero cada partido empieza de cero: 0-0, once contra once. No vamos a salir pensando que no podemos ganar ni dando por hecho que ellos son los favoritos. Vamos a pelear seguro”, afirmó el mexicano.

Para conseguirlo, Aguirre considera que el Valencia necesitará realizar un partido prácticamente perfecto, reducir los errores individuales y aprovechar el apoyo de su afición. El entrenador también expresó su deseo de encontrar un Mestalla que presione al rival y ayude al conjunto local a competir durante los 90 minutos.

Aguirre evita hablar de los árbitros y bromea sobre las figuras del Real Madrid

La conferencia también tuvo un momento de tensión cuando un periodista cuestionó al mexicano por las declaraciones de Mourinho sobre los árbitros y la racha de siete victorias que, según planteó el reportero, consiguió después de sus quejas tras el partido contra el Atlético de Madrid.

Aguirre se negó a profundizar en el asunto y cortó la pregunta con una respuesta que provocó risas entre los presentes. “No te voy a contestar a eso, hijo. Pregunta otra cosa, aprovecha”, contestó el técnico del Valencia, fiel a su postura de evitar comentarios sobre las decisiones arbitrales de otros encuentros.

El cierre de su comparecencia también tuvo una respuesta de humor. Cuando le preguntaron a qué jugador del Real Madrid quitaría del partido si tuviera esa posibilidad, el entrenador mexicano no eligió a una figura específica y respondió: “No tengo el poder. Quitaría los once”.

Con el reconocimiento mutuo entre ambos entrenadores como antesala, Aguirre y Mourinho volverán a encontrarse en los banquillos después de más de 13 años. El Valencia buscará una victoria que le permita mejorar su situación en LaLiga, mientras que el Real Madrid intentará sumar tres puntos en su visita a Mestalla. El mexicano confía en que su quinta victoria ante los blancos pueda llegar precisamente frente a uno de los técnicos que más respeta.