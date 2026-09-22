Águilas DoradasAmérica de Cali

Posibles alineaciones del América vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos sobre el juego entre América de Cali y Águilas Doradas.

América de Cali y Águilas Doradas se enfrentan en el Pascual Guerrero
América de Cali vs Águilas Doradas, previa | Claro Sports

Continúan las emociones de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II. América de Cali recibe en su casa, el Estadio Pascual Guerrero, a Águilas Doradas. Dos equipos que han tenido una muy buena temporada de acuerdo a sus aspiraciones. Los caleños son líderes de la clasificación y los antioqueños son una de las grandes revelaciones del torneo.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América: Juan Montoya; Yani Quintero, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafel Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Tomás Ángel y Tilman Palacios. D.T.: David González.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Nicolás Lara, Javier Mena; Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Fabián Charales; Éduar Arizalas, Juan Ávalo y Antony Vásquez. D.T.: Flavio Robatto.

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¿Cómo y dónde ver a América vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el cuadro bogotano y el antioqueño, que es por la fecha 12 del torneo finalización, está programado para las 7:30 p.m. este miércoles 23 de septiembre en El Campín. La transmisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y de su plataforma online de Win Play.

Últimos cinco partidos de América de Cali

  • 20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.
  • 14.09.2026 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.
  • 09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira.
  • 05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali.
  • 03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.

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Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

  • 18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira.
  • 13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas.
  • 06.09.2026 | Inter Bogotá 2-2 Águilas Doradas.
  • 30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó.
  • 22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).
  • Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío).
  • Asistente 2: Jorge Narváez (Cesar).
  • Cuarto árbitro: Carlos Betancurt (Valle del Cauca).
  • VAR: Heider Castro (Bogotá).
  • AVAR: Javier Patiño (Meta).

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