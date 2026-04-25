Liège-Bastogne-Liège 2026 en vivo: horario, ruta y dónde ver la carrera

La Doyenne cierra los Monumentos de primavera con Pogacar buscando reafirmar su dominio tras Roubaix y el duelo directo ante Evenepoel en Ardenas

Liège-Bastogne-Liège, en vivo online | Claro Sports

La Liège-Bastogne-Liège 2026 se disputa este domingo 26 de abril en Bélgica. El Monumento más antiguo del ciclismo profesional celebra su edición 112, y marca el cierre de la temporada de clásicas de primavera con un recorrido de 259.5 kilómetros y más de 4,000 metros de desnivel acumulado.

Tadej Pogacar llega como figura dominante, tras imponerse en Milano-Sanremo y el Tour de Flandes, resultados que lo posicionaron como una figura histórica en el circuito de Monumentos. Sin embargo, su segundo lugar en Paris-Roubaix 2026 modificó la narrativa de dominio absoluto tras la definición en el velódromo, donde terminó cediendo en el sprint ante Wout van Aert

Ese contexto traslada la presión a Lieja, donde el esloveno llega con el objetivo de reafirmar su dominio en las clásicas y recuperar control en una prueba que se ajusta mejor a sus características, particularmente en subidas explosivas y esfuerzos prolongados en terreno irregular, donde históricamente ha marcado diferencias, además de buscar su cuarto título en la carrera, que lo pondría en la segunda posición histórico.

Liège-Bastogne-Liège 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la carrera?

La Liège-Bastogne-Liège 2026 se correrá el domingo 26 de abril en Bélgica, El arranque de la prueba varonil está programado a las 02:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), mientras que la transmisión en vivo inicia aproximadamente a las 05:30 horas. La llegada está estimada entre las 08:00 y 08:40 horas, dependiendo del ritmo promedio que impongan los equipos durante el desarrollo.

En México, la carrera podrá seguirse a través de ESPN en televisión y mediante la plataforma Disney+. Además, Claro Sports tendrá la mejor cobertura del Monumento, con seguimiento minuto a minuto y actualizaciones en tiempo real con estadísticas y resultados.

La Doyenne 2026: ruta y tramos clave de la carrera

La ruta de la Liège-Bastogne-Liège 2026 | PCS

La Liège-Bastogne-Liège mantiene su estructura clásica, un terreno caracterizado por subidas cortas, pendientes pronunciadas y una acumulación constante de esfuerzo que elimina progresivamente a los corredores menos resistentes.

El recorrido 2026 incluye 11 escaladas principales, con ascensos como Saint-Roch y el Col de Haussire en la primera mitad, que comienzan a desgastar al pelotón y reducen el número de gregarios disponibles para los líderes.

La carrera entra en su fase determinante en el último tercio, donde la Côte de la Redoute, ubicada a 34 kilómetros de meta, funciona como el primer punto real de ataque por sus rampas superiores al 10%, mientras que la Côte de la Roche-aux-Faucons, a 13 kilómetros del final, suele definir la selección final antes del descenso hacia Lieja.

Liège-Bastogne-Liège 2026: favoritos y lista de salida, por equipos

Pogacar parte como el principal favorito. El esloveno busca su cuarto título en la prueba tras sus victorias en 2021, 2024 y 2025. La prueba se adapta a sus condiciones ya que combina resistencia en recorridos largos, capacidad de aceleración en pendientes exigentes y solvencia en finales reducidos. Remco Evenepoel es la principal amenaza. El belga, ganador en 2022 y 2023 llega en un gran momento, tras conquistar la Amstel Gold Race el pasado 19 de abril.

Paul Seixas aparece como la variable disruptiva. A sus 19 años y con su victoria en Flecha Valona, demostró su capacidad para brillar en finales explosivos. Finalmente, corredores como Tom Pidcock o Mattias Skjelmose se mantienen como alternativas en escenarios donde el grupo llegue reducido pero no completamente seleccionado.

UAE Team Emirates – XRG (WT) Tadej POGAČAR Benoît COSNEFROY Rune HERREGODTS Vegard Stake LAENGEN Domen NOVAK Pavel SIVAKOV Tim WELLENS

Red Bull – BORA – hansgrohe (WT) Remco EVENEPOEL Nico DENZ Haimar ETXEBERRIA Finn FISHER-BLACK Jai HINDLEY Daniel Felipe MARTÍNEZ Jan TRATNIK

Decathlon CMA CGM Team (WT) Paul SEIXAS Léo BISIAUX Stan DEWULF Jordan LABROSSE Paul LAPEIRA Antoine L’HOTE Nicolas PRODHOMME

Lidl – Trek (WT) Mattias SKJELMOSE Julien BERNARD Giulio CICCONE Patrick KONRAD Jacopo MOSCA Matteo SOBRERO Carlos VERONA

Team Visma | Lease a Bike (WT) Ben TULETT Owain DOULL Filippo FIORELLI Menno HUISING Steven KRUIJSWIJK Pietro MATTIO Tim REX

Team Jayco AlUla (WT) Mauro SCHMID Alessandro COVI Anders FOLDAGER Alan HATHERLY Asbjørn HELLEMOSE Ben O’CONNOR Andrea VENDRAME

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) Tom PIDCOCK Xabier Mikel AZPARREN Sjoerd BAX Marcel CAMPRUBÍ Xandro MEURISSE Chris HARPER Quinten HERMANS

EF Education – EasyPost (WT) Alex BAUDIN Mikkel Frølich HONORÉ Michael LEONARD Lukas NERURKAR James SHAW Jardi Christiaan VAN DER LEE Max WALKER

Cofidis (PRT) Ion IZAGIRRE Yaël JOALLAND Jan MAAS Sam MAISONOBE Paul OURSELIN Louis ROULAND Dylan TEUNS

Bahrain – Victorious (WT) Santiago BUITRAGO Pello BILBAO Afonso EULÁLIO Fran MIHOLJEVIĆ Pau MIQUEL Mathijs PAASSCHENS Antonio TIBERI

Groupama – FDJ United (WT) Romain GRÉGOIRE Ewen COSTIOU Kevin GENIETS Guillaume MARTIN Rudy MOLARD Quentin PACHER Enzo PALENI

INEOS Grenadiers (WT) Kévin VAUQUELIN Egan BERNAL Laurens DE PLUS Jack HAIG Bob JUNGELS Axel LAURANCE Brandon Smith RIVERA

XDS Astana Team (WT) Clément CHAMPOUSSIN Nicola CONCI Anton KUZMIN Christian SCARONI Davide TONEATTI Diego ULISSI Simone VELASCO

Uno-X Mobility (WT) Tobias Halland JOHANNESSEN Anthon CHARMIG Magnus CORT Anders Halland JOHANNESSEN Alexander KAMP Andreas KRON Andreas LEKNESSUND

Movistar Team (WT) Cian UIJTDEBROEKS Roger ADRIÀ Davide FORMOLO Raúl GARCÍA PIERNA Pavel NOVÁK Iván ROMEO Natnael TESFATSION

Tudor Pro Cycling Team (PRT) Marco BRENNER Robin DONZÉ Joel SUTER Roland THALMANN Larry WARBASSE Fabian WEISS Hannes WILKSCH

Soudal Quick-Step (WT) Maximilian SCHACHMANN Steff CRAS Pascal EENKHOORN Dylan VAN BAARLE Mauri VANSEVENANT Louis VERVAEKE Filippo ZANA

NSN Cycling Team (WT) George BENNETT Marco FRIGO Brady GILMORE Pau MARTÍ Krists NEILANDS Alessandro PINARELLO Nick SCHULTZ

Caja Rural – Seguros RGA (PRT) Fernando BARCELÓ Joan BOU Joseba LÓPEZ Alex MOLENAAR Joel NICOLAU Jakub OTRUBA Eduard PRADES

Lotto Intermarché (WT) Lennert VAN EETVELT Robin ORINS Lorenzo ROTA Reuben THOMPSON Luca VAN BOVEN Baptiste VEISTROFFER Georg ZIMMERMANN

Team Picnic PostNL (WT) Frank VAN DEN BROEK Matthew DINHAM Bjorn KOERDT Alexy FAURE PROST Chris HAMILTON James KNOX Gijs LEEMREIZE

Alpecin-Premier Tech (WT) Emiel VERSTRYNGE Tobias BAYER Francesco BUSATTO Ramses DEBRUYNE Aaron DOCKX Gal GLIVAR Hugo HOULE

TotalEnergies (PRT) Alexandre DELETTRE Mathieu BURGAUDEAU Joris DELBOVE Thibault GUERNALEC Alan JOUSSEAUME Mathis LE BERRE Mattéo VERCHER

Equipo Kern Pharma (PRT) Mats WENZEL Pablo CARRASCOSA Iñigo ELOSEGUI Unai IRIBAR César PÉREZ Mikel RETEGI Diego URIARTE

Burgos Burpellet BH (PRT) Jesús HERRADA Clément ALLENO Josh BURNETT Eric Antonio FAGÚNDEZ Lorenzo QUARTUCCI Martín REY Jambaljamts SAINBAYAR



¿Isaac del Toro participa en la Liège-Bastogne-Liège 2026?

Isaac del Toro no participará en la Liège-Bastogne-Liège 2026 debido a una lesión muscular en el muslo derecho sufrida durante la Itzulia Basque Country, tras una caída en la tercera etapa que obligó a su equipo a retirarlo de la competencia, interrumpiendo su calendario en una fase clave de la temporada.

Del Toro centrará su recuperación con el objetivo de llegar en condiciones óptimas al Tour de Francia, después de un inicio de temporada en el que logró resultados destacados con victorias en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, lo que mantiene su proyección dentro del equipo a pesar de la interrupción en su calendario competitivo.

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