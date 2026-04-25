Liège-Bastogne-Liège 2026 en vivo: horario, ruta y dónde ver la carrera
La Doyenne cierra los Monumentos de primavera con Pogacar buscando reafirmar su dominio tras Roubaix y el duelo directo ante Evenepoel en Ardenas
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La Liège-Bastogne-Liège 2026 se disputa este domingo 26 de abril en Bélgica. El Monumento más antiguo del ciclismo profesional celebra su edición 112, y marca el cierre de la temporada de clásicas de primavera con un recorrido de 259.5 kilómetros y más de 4,000 metros de desnivel acumulado.
Tadej Pogacar llega como figura dominante, tras imponerse en Milano-Sanremo y el Tour de Flandes, resultados que lo posicionaron como una figura histórica en el circuito de Monumentos. Sin embargo, su segundo lugar en Paris-Roubaix 2026 modificó la narrativa de dominio absoluto tras la definición en el velódromo, donde terminó cediendo en el sprint ante Wout van Aert
Ese contexto traslada la presión a Lieja, donde el esloveno llega con el objetivo de reafirmar su dominio en las clásicas y recuperar control en una prueba que se ajusta mejor a sus características, particularmente en subidas explosivas y esfuerzos prolongados en terreno irregular, donde históricamente ha marcado diferencias, además de buscar su cuarto título en la carrera, que lo pondría en la segunda posición histórico.
Liège-Bastogne-Liège 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la carrera?
La Liège-Bastogne-Liège 2026 se correrá el domingo 26 de abril en Bélgica, El arranque de la prueba varonil está programado a las 02:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), mientras que la transmisión en vivo inicia aproximadamente a las 05:30 horas. La llegada está estimada entre las 08:00 y 08:40 horas, dependiendo del ritmo promedio que impongan los equipos durante el desarrollo.
En México, la carrera podrá seguirse a través de ESPN en televisión y mediante la plataforma Disney+. Además, Claro Sports tendrá la mejor cobertura del Monumento, con seguimiento minuto a minuto y actualizaciones en tiempo real con estadísticas y resultados.
La Doyenne 2026: ruta y tramos clave de la carrera
La Liège-Bastogne-Liège mantiene su estructura clásica, un terreno caracterizado por subidas cortas, pendientes pronunciadas y una acumulación constante de esfuerzo que elimina progresivamente a los corredores menos resistentes.
El recorrido 2026 incluye 11 escaladas principales, con ascensos como Saint-Roch y el Col de Haussire en la primera mitad, que comienzan a desgastar al pelotón y reducen el número de gregarios disponibles para los líderes.
La carrera entra en su fase determinante en el último tercio, donde la Côte de la Redoute, ubicada a 34 kilómetros de meta, funciona como el primer punto real de ataque por sus rampas superiores al 10%, mientras que la Côte de la Roche-aux-Faucons, a 13 kilómetros del final, suele definir la selección final antes del descenso hacia Lieja.
Liège-Bastogne-Liège 2026: favoritos y lista de salida, por equipos
Pogacar parte como el principal favorito. El esloveno busca su cuarto título en la prueba tras sus victorias en 2021, 2024 y 2025. La prueba se adapta a sus condiciones ya que combina resistencia en recorridos largos, capacidad de aceleración en pendientes exigentes y solvencia en finales reducidos. Remco Evenepoel es la principal amenaza. El belga, ganador en 2022 y 2023 llega en un gran momento, tras conquistar la Amstel Gold Race el pasado 19 de abril.
Paul Seixas aparece como la variable disruptiva. A sus 19 años y con su victoria en Flecha Valona, demostró su capacidad para brillar en finales explosivos. Finalmente, corredores como Tom Pidcock o Mattias Skjelmose se mantienen como alternativas en escenarios donde el grupo llegue reducido pero no completamente seleccionado.
- UAE Team Emirates – XRG (WT)
- Tadej POGAČAR
- Benoît COSNEFROY
- Rune HERREGODTS
- Vegard Stake LAENGEN
- Domen NOVAK
- Pavel SIVAKOV
- Tim WELLENS
- Red Bull – BORA – hansgrohe (WT)
- Remco EVENEPOEL
- Nico DENZ
- Haimar ETXEBERRIA
- Finn FISHER-BLACK
- Jai HINDLEY
- Daniel Felipe MARTÍNEZ
- Jan TRATNIK
- Decathlon CMA CGM Team (WT)
- Paul SEIXAS
- Léo BISIAUX
- Stan DEWULF
- Jordan LABROSSE
- Paul LAPEIRA
- Antoine L’HOTE
- Nicolas PRODHOMME
- Lidl – Trek (WT)
- Mattias SKJELMOSE
- Julien BERNARD
- Giulio CICCONE
- Patrick KONRAD
- Jacopo MOSCA
- Matteo SOBRERO
- Carlos VERONA
- Team Visma | Lease a Bike (WT)
- Ben TULETT
- Owain DOULL
- Filippo FIORELLI
- Menno HUISING
- Steven KRUIJSWIJK
- Pietro MATTIO
- Tim REX
- Team Jayco AlUla (WT)
- Mauro SCHMID
- Alessandro COVI
- Anders FOLDAGER
- Alan HATHERLY
- Asbjørn HELLEMOSE
- Ben O’CONNOR
- Andrea VENDRAME
- Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT)
- Tom PIDCOCK
- Xabier Mikel AZPARREN
- Sjoerd BAX
- Marcel CAMPRUBÍ
- Xandro MEURISSE
- Chris HARPER
- Quinten HERMANS
- EF Education – EasyPost (WT)
- Alex BAUDIN
- Mikkel Frølich HONORÉ
- Michael LEONARD
- Lukas NERURKAR
- James SHAW
- Jardi Christiaan VAN DER LEE
- Max WALKER
- Cofidis (PRT)
- Ion IZAGIRRE
- Yaël JOALLAND
- Jan MAAS
- Sam MAISONOBE
- Paul OURSELIN
- Louis ROULAND
- Dylan TEUNS
- Bahrain – Victorious (WT)
- Santiago BUITRAGO
- Pello BILBAO
- Afonso EULÁLIO
- Fran MIHOLJEVIĆ
- Pau MIQUEL
- Mathijs PAASSCHENS
- Antonio TIBERI
- Groupama – FDJ United (WT)
- Romain GRÉGOIRE
- Ewen COSTIOU
- Kevin GENIETS
- Guillaume MARTIN
- Rudy MOLARD
- Quentin PACHER
- Enzo PALENI
- INEOS Grenadiers (WT)
- Kévin VAUQUELIN
- Egan BERNAL
- Laurens DE PLUS
- Jack HAIG
- Bob JUNGELS
- Axel LAURANCE
- Brandon Smith RIVERA
- XDS Astana Team (WT)
- Clément CHAMPOUSSIN
- Nicola CONCI
- Anton KUZMIN
- Christian SCARONI
- Davide TONEATTI
- Diego ULISSI
- Simone VELASCO
- Uno-X Mobility (WT)
- Tobias Halland JOHANNESSEN
- Anthon CHARMIG
- Magnus CORT
- Anders Halland JOHANNESSEN
- Alexander KAMP
- Andreas KRON
- Andreas LEKNESSUND
- Movistar Team (WT)
- Cian UIJTDEBROEKS
- Roger ADRIÀ
- Davide FORMOLO
- Raúl GARCÍA PIERNA
- Pavel NOVÁK
- Iván ROMEO
- Natnael TESFATSION
- Tudor Pro Cycling Team (PRT)
- Marco BRENNER
- Robin DONZÉ
- Joel SUTER
- Roland THALMANN
- Larry WARBASSE
- Fabian WEISS
- Hannes WILKSCH
- Soudal Quick-Step (WT)
- Maximilian SCHACHMANN
- Steff CRAS
- Pascal EENKHOORN
- Dylan VAN BAARLE
- Mauri VANSEVENANT
- Louis VERVAEKE
- Filippo ZANA
- NSN Cycling Team (WT)
- George BENNETT
- Marco FRIGO
- Brady GILMORE
- Pau MARTÍ
- Krists NEILANDS
- Alessandro PINARELLO
- Nick SCHULTZ
- Caja Rural – Seguros RGA (PRT)
- Fernando BARCELÓ
- Joan BOU
- Joseba LÓPEZ
- Alex MOLENAAR
- Joel NICOLAU
- Jakub OTRUBA
- Eduard PRADES
- Lotto Intermarché (WT)
- Lennert VAN EETVELT
- Robin ORINS
- Lorenzo ROTA
- Reuben THOMPSON
- Luca VAN BOVEN
- Baptiste VEISTROFFER
- Georg ZIMMERMANN
- Team Picnic PostNL (WT)
- Frank VAN DEN BROEK
- Matthew DINHAM
- Bjorn KOERDT
- Alexy FAURE PROST
- Chris HAMILTON
- James KNOX
- Gijs LEEMREIZE
- Alpecin-Premier Tech (WT)
- Emiel VERSTRYNGE
- Tobias BAYER
- Francesco BUSATTO
- Ramses DEBRUYNE
- Aaron DOCKX
- Gal GLIVAR
- Hugo HOULE
- TotalEnergies (PRT)
- Alexandre DELETTRE
- Mathieu BURGAUDEAU
- Joris DELBOVE
- Thibault GUERNALEC
- Alan JOUSSEAUME
- Mathis LE BERRE
- Mattéo VERCHER
- Equipo Kern Pharma (PRT)
- Mats WENZEL
- Pablo CARRASCOSA
- Iñigo ELOSEGUI
- Unai IRIBAR
- César PÉREZ
- Mikel RETEGI
- Diego URIARTE
- Burgos Burpellet BH (PRT)
- Jesús HERRADA
- Clément ALLENO
- Josh BURNETT
- Eric Antonio FAGÚNDEZ
- Lorenzo QUARTUCCI
- Martín REY
- Jambaljamts SAINBAYAR
¿Isaac del Toro participa en la Liège-Bastogne-Liège 2026?
Isaac del Toro no participará en la Liège-Bastogne-Liège 2026 debido a una lesión muscular en el muslo derecho sufrida durante la Itzulia Basque Country, tras una caída en la tercera etapa que obligó a su equipo a retirarlo de la competencia, interrumpiendo su calendario en una fase clave de la temporada.
Del Toro centrará su recuperación con el objetivo de llegar en condiciones óptimas al Tour de Francia, después de un inicio de temporada en el que logró resultados destacados con victorias en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, lo que mantiene su proyección dentro del equipo a pesar de la interrupción en su calendario competitivo.