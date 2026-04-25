Richard Ríos renace con el Benfica

El mediocampista colombiano Richard Ríos fue la gran figura del Benfica con gol y asistencia ante Moreirense.

Richard Ríos, figura del Benfica | Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Se disputó la jornada número 31 de la Primeira Liga de Portugal y el colombiano Richard Ríos fue la gran figura. Benfica recibió en su casa, el Estadio da Luz, al Moreirense. Los dirigidos por el portugués José Mourinho golearon cuatro tantos a cero a su rival y se mantienen firmes en a pelea por el título.

Leandro Barreiro, Richard Ríos y Franjo Ivanovic por duplicado, fueron los autores de los goles de la victoria del conjunto rojo. ‘Las Águilas’ quedaron en la segunda posición del campeonato con 75 puntos y están a cuatro unidades de Porto que es el líder de la clasificación.

Casi en la media hora de partido, el volante colombiano, se reportó con gol. Leandro Barreiro, ganó un rebote, Ríos la lucho y en la puja por el balón logró encontrar el espacio para sacar un fuerte remate y celebrar la segunda anotación del Benfica. Ahora bien, la alegría ‘tricolor’ no terminaría ahí.

Pues, en los últimos minutos del encuentro, Richard Ríos comandó un buen contragolpe y le sirvió la esférica dentro del área pequeña a Franjo Ivanovic para que decretará el tercer gol del juego. Así las cosas, con gol y asistentica, el ‘cafetero’ se despachó de uno de sus mejores partidos con la camiseta del Benfica.

Los números de Richard Ríos ante Moreirense

Richard Ríos fue titular y salió sustituido en los minutos adicionados del partido entre Benfica y Moreirense. El volante de la Selección Colombia dejo ver su importancia no solo en la circulación de balón sino también en el último cuarto de cancha. Un rendimiento que se había diluido un poco en el último tiempo, pero que hace renacer al Richard que se conoció en Palmeiras.

Un gol, una asistencia, dos remates, 31 de 37 pases acertados, tres pases claves, ocho pases en el último tercio, tres de seis pases largos completados, cinco recuperaciones y siete de 13 duelos ganados, fueron los datos y estadísticas del mediocampista colombiano.

Te puede interesar: