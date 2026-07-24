Ángel Correa rompe el mercado del fútbol mexicano: las ventas más caras en la historia de la Liga MX
El River Plate de la Primera División de Argentina pagó 13.17 millones de euros a los Tigres de la Liga MX por la carta de Ángel Correa
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La venta de Ángel Correa a River Plate sacudió el mercado de fichajes de la Liga MX después de que el conjunto argentino desembolsó 13.17 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero y depositó dicha cantidad en las arcas de Tigres. El movimiento estuvo marcado por varios días de incertidumbre debido a la información cruzada sobre el futuro del atacante, en una operación que acaparó los reflectores durante la ventana de transferencias en México.
Las negociaciones por la carta de Ángel Correa se extendieron durante aproximadamente 40 días y representaron un proceso complicado entre Tigres y River Plate. Sin embargo, después de varias conversaciones, el club regiomontano terminó por aceptar la propuesta del equipo argentino en una operación que se colocó entre las ventas más importantes en la historia del fútbol mexicano.
Con los 13.17 millones de euros que dejó su salida, Ángel Correa se convirtió en el octavo fichaje más caro en la historia de la Liga MX. El atacante argentino quedó apenas por debajo de la transferencia de Maxi Araújo, quien pasó del Toluca al Sporting de Lisboa en la temporada 2024-25 por 13.73 millones de euros, cifra que actualmente ocupa un lugar destacado entre las ventas más relevantes del campeonato mexicano.
A pesar del impacto económico de la operación, Ángel Correa todavía se encuentra por detrás de Edson Álvarez y Enner Valencia, quienes comparten la cima de las ventas más caras de la Liga MX con 15 millones de euros cada uno. El mexicano salió del América rumbo al Ajax en la temporada 2019-20, mientras que el ecuatoriano dejó al Pachuca para incorporarse al West Ham de la Premier League en la campaña 2014-15, dos transferencias que mantienen un valor especial al considerar la evolución y la inflación del mercado internacional en los últimos años.
Top 10 de fichajes más caros en la historia de la Liga MX
|Posición
|Jugador
|Club que vendió
|Club que compró
|Temporada
|Coste
|1
|Edson Álvarez
|América
|Ajax
|2019/20
|15,00 millones de euros
|2
|Enner Valencia
|Pachuca
|West Ham
|2014/15
|15,00 millones de euros
|3
|Rodolfo Pizarro
|Pachuca
|Chivas
|2016/17
|14,75 millones de euros
|4
|Rodolfo Pizarro
|Chivas
|Monterrey
|2018/19
|14,50 millones de euros
|5
|Diego Lainez
|América
|Real Betis
|2018/19
|14,00 millones de euros
|6
|Julián Quiñones
|América
|Al-Qadsiah
|2024/25
|13,80 millones de euros
|7
|Maxi Araújo
|Toluca
|Sporting CP
|2024/25
|13,73 millones de euros
|8
|Ángel Correa
|Tigres
|River Plate
|2026/27
|13,17 millones de euros
|9
|Germán Berterame
|Monterrey
|Inter Miami
|2025/26
|12,60 millones de euros
|10
|Hirving Lozano
|Pachuca
|PSV Eindhoven
|2017/18
|12,50 millones de euros