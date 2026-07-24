La Liga MX regresa a EA Sports FC 27 tras cuatro años de ausencia; los 18 clubes volverán al videojuego

EA Sports confirmó el regreso oficial del fútbol mexicano con una alianza multianual que devolverá a los 18 equipos a FC 27 desde septiembre

La Liga MX regresa al videojuego de fútbol más popular | Imago 7

El fútbol mexicano volverá a formar parte de una de las franquicias de videojuegos más populares del mundo. EA Sports confirmó este 24 de julio el regreso oficial de la Liga MX a EA Sports FC 27, poniendo fin a una ausencia que se prolongó durante cuatro años y que dejó a millones de aficionados sin la posibilidad de utilizar a sus equipos favoritos dentro del simulador.

La Liga MX apareció por última vez en FIFA 22 y posteriormente desapareció de FIFA 23, EA Sports FC 24, FC 25 y FC 26. Su salida respondió al acuerdo de exclusividad que la competición mantenía con Konami para eFootball, lo que impedía que Electronic Arts utilizara los derechos oficiales del campeonato mexicano.

Con el nuevo acuerdo multianual entre EA Sports y la Liga MX, el fútbol mexicano volverá a estar completamente licenciado dentro del videojuego. Esto permitirá que los clubes aparezcan con sus nombres, escudos, uniformes y plantillas oficiales, además de incorporar elementos inspirados en la atmósfera que caracteriza a los estadios del fútbol mexicano.

La alianza también se extenderá a EA Sports FC Mobile, por lo que los usuarios de dispositivos móviles también podrán disfrutar del contenido oficial de la Liga MX. Aunque Electronic Arts adelantó que en las próximas semanas revelará más detalles, todavía no ha confirmado qué estadios estarán recreados ni el nivel de detalle que tendrá cada club dentro del juego.

El regreso representa una de las noticias más esperadas por la comunidad de jugadores en México, uno de los mercados más importantes para la franquicia. Durante los últimos años, la ausencia de los equipos mexicanos fue una de las críticas más recurrentes por parte de los aficionados, quienes ahora volverán a disputar torneos con las plantillas oficiales.

¿Qué equipos de la Liga MX estarán en EA Sports FC 27?

Gracias a la licencia oficial, los 18 clubes de la Primera División estarán disponibles desde el lanzamiento del videojuego:

América

Atlante

Atlas

Atlético de San Luis

Cruz Azul

Guadalajara

FC Juárez

León

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas UNAM

Querétaro

Santos Laguna

Tigres UANL

Tijuana

Toluca

Además de los equipos, EA Sports confirmó que estarán presentes las plantillas oficiales, escudos, uniformes y diversos elementos relacionados con la identidad de la Liga MX.

¿Cuándo sale EA Sports FC 27 y cuánto costará?

EA Sports FC 27 llegará oficialmente el 25 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Los jugadores que adquieran las ediciones especiales podrán comenzar a jugar desde el 18 de septiembre mediante el acceso anticipado. Los precios oficiales anunciados para México son:

Edición Estándar: $1,399 pesos.

Edición Ultimate: $1,999 pesos.

Ultimate Plus Edition: $2,599 pesos.

Con el regreso de la Liga MX, EA Sports recupera una de las competiciones más importantes del continente dentro de su catálogo y vuelve a ofrecer a los aficionados mexicanos la posibilidad de jugar con sus equipos favoritos de manera completamente oficial, algo que no ocurría desde FIFA 22.

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