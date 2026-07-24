Enrique Camacho revela que Millonarios hizo la mayor inversión en el mercado de fichajes desde 2015

El presidente del club Embajador atendió una conferencia de prensa junto a Fabián Bustos antes de iniciar el semestre.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios. – Millonarios FC.

Luego de dos semestres sin avanzar de la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor, Millonarios está a punto de iniciar una nueva campaña. la primera cita del campeonato será recibiendo a Atlético Bucaramanga en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este viernes, el club Embajador tuvo una conferencia de prensa en la que detalló las sensaciones antes e comenzar la competencia.

Quienes atendieron la diligencia ante los medios de comunicación fueron Fabián Bustos y Enrique Camacho. El director técnico y el presidente contaron el trabajo que se viene haciendo para mejorar los resultados. La gestión en el mercado de fichajes que está en curso ha sido superior a los 15.000 millones de pesos, según reveló el directivo en su intervención inicial, apuntando a títulos y concediendo las peticiones del cuerpo técnico en lo que ha sido la inversión más grande desde 2015.

Palabras de Fabián Bustos

Estilo de juego

“Vamos a ver un equipo que salga a jugar para ganar el campeonato. Veremos distintos esquemas con tres o cuatro en el fondo. Yo nunca me he acomodado a un solo sistema y eso varía según como se dé el partido. Veremos partido a partido. No hay excusas y vamos a pelear el campeonato”.

Satisfecho con los refuerzos

“En los partidos amistosos, todavía no estaba el grupo completo. Vamos a ver un equipo más competitivo y con miras, primero, a clasificar a cuadrangulares. El equipo es mejor al que estaba el semestre anterior. Trajimos jugadores de mayor nivel. No tenemos garantías, pero sí futbolistas con buenos antecedentes para estar mejor”.

Positivo sobre lo que viene

“No empezamos el torneo y ya llegó la pregunta. Estoy acá y mis antecedentes hablan. Hay contrato firmado y no creo que muchas personas estén con el pensamiento negativo. Vamos a pelear el campeonato. La dirigencia y la dirección deportiva hizo un gran esfuerzo. Todas las áreas estamos en lo mismo y vamos a pelear el campeonato como equipo grande que somos”.

Andrey Estupiñán

“Se trajo al goleador del campeonato. Andrey Estupiñán es polifuncional, porque no es un ‘9’ de área, sin ser tampoco un jugador de banda. Nos da para cambiar el sistema y lo he visto muy conforme y a gusto. Esperamos sacar lo mejor de su rendimiento”.

Autocrítica

“Hacemos la autocrítica normal. Creo que no hemos tenido mucha distancia con la opinión de la prensa. Evidentemente, nos costó la pelota cruzada y esperamos demostrar mejoría a partir de los ajustes en la pretemporada. Creo que ofensivamente hicimos buenas cosas, pero también toca saber defender“.

Palabras de Enrique Camacho

Fin del mercado

“Creo que está cerrado. Si llegara una oportunidad que podamos considerar, lo haremos. Sin embargo, ya estamos satisfechos”.

Venta de abonos

“La evaluación es que llevamos 16.600 abonos vendidos. Es mayor a lo que teníamos antes de que se confirmara la llegada de Falcao el semestre anterior“.

Transferencias

“Tuvimos un cambio de filosofía para no correr riesgos con préstamos de jugadores. Para eso, hay que invertir más para adquirir derechos y tenemos a un equipo con mayores probabilidades de ganar el título”.

Esfuerzo en el mercado

“Es complicado dar garantías en el fútbol. Uno hace su mejor esfuerzo para tener el mejor equipo posible de acuerdo a las capacidades del club. Millonarios ha demostrado más vigor que otros equipos para tener jugadores que estén más tiempo con nosotros y esperamos que vengan buenos resultados”.

No hay venta del club

“Hay inversionistas que han estado interesados, pero no hay venta porque no ha habido oferta. Cuando surja algo concreto, lo sabremos. Ha habido interés, pero nada cerrado”.

Sobre Falcao García

“Falcao terminó contrato en junio. Se fue al Mundial para participar como comentarista y esa es toda la situación que conozco. El tiene un tema fiscal que limita su permanencia en Colombia”.

Promoción de talentos

“Nuestro objetivo no es vender jugadores, sino una necesidad en todos los equipos del mundo. Eso es parte del negocio del fútbol. No somos tan poderosos en eso, pero tenemos actividad con jugadores de la cantera. El mercado es de jugadores jóvenes, así que es lo que más pesa. El profesor tiene ya a varios muchachos, pero no es nuestro objetivo fundamental”.

Protestas de aficionados

“Yo respeto la protesta y que la gente exprese lo que le parezca, dentro del respeto. Si no hay insultos, uno puede decir lo que quiere. En el fútbol, nadie tiene la fórmula y se puede opinar distinto. Agradecemos que la hinchada nos acompañe y por eso buscamos darle gusto. Estamos buscando el triunfo”.

Ofrecimientos por jugadores

“No hay ninguna oferta”.

Mesura

“El espíritu es trabajar para ser campeones, pero no puedo garantizar que lo vamos a ser. Nadie puede hacer eso. No hay nada peor que quedar de subcampeón y nadie se acuerda de eso. Espero lograrlo, porque es mi ilusión, pero veremos qué depara el futuro”.

Continuidad de Rodrigo Contreras

“El proceso está firmado. Tenemos una opción de compra que decidiremos cuando sea el momento“.

Novedad de scouting

“Tenemos un equipo de scouting muy fuerte, asesorado por otro equipo del mismo tipo en Argentina. Se incorporó un grupo de análisis técnico y táctico, basado en una plataforma para identificar jugadores latinoamericanos que se puedan adecuar a Millonarios. Ese software nos hace sugerencias y ahí decidimos si acercarnos a ellos. La idea es buscar homogeneidad de criterios con tres visiones“.

Cambio en la repartición de derechos de televisión

“Somos ocho equipos que tenemos el 90% de la hinchada. Hemos hecho unos requerimientos y observaciones a Dimayor. Yo no soy el vocero. Ayer hubo una rueda de prensa en la que se dio la posición de nosotros, así que prefiero no referirme más allá de eso”.

Cambio en el trabajo de fichar

“El fútbol colombiano tiene una complejidad por su formato. El primer semestre es distinto al segundo. Eso hace que muchas veces los equipos se precipiten en el mercado y es probable que no hayamos equivocado en lo mismo. Esta vez nos hemos tomado el tiempo necesario para hacer la tarea con bastante tiempo, porque este mercado se viene trabajando desde el primer semestre. Fueron tres meses con paciencia para los contactos y las negociaciones. Ahora lo estamos haciendo diferente y creo que mejor“.

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