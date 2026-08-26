El dardo de Amarini Villatoro tras la debacle de Guatemala en la Copa Centroamericana

El entrenador clasificó con Cartaginés y lanzó un fuerte mensaje tras el complicado presente del fútbol chapín.

Amarini Villatoro avanzó de ronda con Cartaginés | @CartaginesCR

La Copa Centroamericana 2026 dejó una imagen preocupante para el fútbol de Guatemala. Antigua GFC y Mixco quedaron eliminados, Municipal se despidió después de empatar 1-1 con Motagua y Xelajú MC es el único club del país que todavía conserva una posibilidad matemática de avanzar. En medio de ese escenario apareció Amarini Villatoro, quien consiguió llevar al Cartaginés de Costa Rica a los cuartos de final y aprovechó para dejar una reflexión que seguramente generará repercusión en su país.

El entrenador guatemalteco consiguió el boleto con el conjunto brumoso después de derrotar 2-0 a FAS en la última jornada de la fase de grupos. Su clasificación adquirió todavía mayor relevancia por lo ocurrido simultáneamente con Municipal, que necesitaba vencer a Motagua pero solamente consiguió un empate y terminó eliminado. Así, mientras los representantes chapines atraviesan una edición muy complicada, Villatoro vuelve a instalarse entre los ocho mejores del torneo regional.

Amarini Villatoro señala el problema de los equipos guatemaltecos

Después de conseguir la clasificación, Villatoro fue consultado por ESPN sobre el rendimiento de los representantes de Guatemala y apuntó directamente a la manera de afrontar esta clase de partidos. Para el entrenador, uno de los errores está en pretender competir internacionalmente de la misma forma que se hace en la Liga Nacional.

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“Yo creo que, muy a mi criterio personal, viviendo algunos juegos, han equivocado el camino. La Copa Centroamericana no se puede jugar igual como la juegas en casa”, aseguró. Además, remarcó que fuera del ámbito local los errores tienen un costo mucho mayor: “Los equipos acá te cobran si no sos un equipo ordenado, si no sos un equipo equilibrado, si no sos un equipo balanceado”.

🇬🇹"ESTA COPA NO SE PUEDE JUGAR IGUAL QUE LA LIGA NACIONAL…A VECES NO SE LE DA VALOR A LA COPA"😱🔥



El DT guatemalteco de Cartaginés, Amarini Villatoro, dio su opinión sobre el mal momento de los equipos chapines en esta #CopaCentoramericana ❌



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El dardo de Amarini Villatoro por lo que consiguió con Xelajú

Pero el mensaje más fuerte llegó cuando recordó su experiencia con Xelajú MC en la edición anterior, cuando condujo a los Superchivos hasta la final de la Copa Centroamericana. Villatoro dejó en claro que todavía recuerda las críticas que recibió pese a haber terminado como subcampeón y utilizó lo sucedido en 2026 para reivindicar aquel recorrido. “Nosotros el año pasado con Xela llegamos a una final. Y se sabe que eso no es fácil también, porque así como la prensa de Guatemala decía que cualquiera, que Xela, que un fracaso, imagínate ser subcampeón”, expresó el entrenador.

Y posteriormente lanzó la frase que puede generar mayor repercusión: “Ahora quiero ver qué dicen, porque ningún equipo siquiera pasó la primera ronda”. Más allá de que Xelajú todavía conserva matemáticamente una última oportunidad antes de disputar su partido decisivo, el mensaje de Villatoro fue contundente: considera que en Guatemala no se dimensionó correctamente lo difícil que fue llevar a los Superchivos hasta una final internacional.

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“Entonces, a veces no le damos valor a la copa, que es complicada. Y estar entre los ocho mejores es difícil; imagínate estar entre los dos mejores”, completó. Ahora, mientras Cartaginés continúa su camino y los clubes guatemaltecos hacen cuentas o ya piensan en el torneo local, Villatoro encontró el momento para poner nuevamente sobre la mesa un logro que, a su entender, no recibió el reconocimiento que merecía.

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