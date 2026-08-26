Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 5: ¿Quién se llevó el triunfo este 26 de agosto?

Matthew Brennan ganó la etapa 5 de la Vuelta a España 2026, mientras Tadej Pogacar conservó el liderato general con 3:21 de ventaja sobre Primoz Roglic tras cinco jornadas

Pogacar sigue líder general | Reuters

Matthew Brennan volvió a imponer su velocidad en la Vuelta a España 2026. El ciclista británico del Team Visma | Lease a Bike ganó la etapa 5 este miércoles 26 de agosto, después de completar el recorrido entre Falset, Costa Daurada, y Roquetes, Terres de l’Ebre, en 3 horas, 47 minutos y 2 segundos.

Brennan superó en el cierre al belga Jordi Meeus, representante del Red Bull-Bora-hansgrohe, mientras que el italiano Vincenzo Albanese, del EF Education-EasyPost, terminó en la tercera posición. El ganador sumó una bonificación de 10 segundos, Meeus recibió seis y Albanese obtuvo cuatro.

La etapa presentó oportunidades para las fugas y contó con el ascenso al Puerto de Paüls, de tercera categoría, dentro de los últimos 30 kilómetros. Andreas Kron intentó tomar distancia antes de esa subida, pero el pelotón neutralizó su movimiento. Los equipos con aspiraciones al triunfo controlaron la carrera y prepararon una definición al sprint en Roquetes.

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La jornada no provocó cambios entre los principales aspirantes al título. Tadej Pogacar cruzó la meta dentro del grupo y conservó el liderato con un registro acumulado de 11 horas, 26 minutos y 1 segundo. Primoz Roglic continúa en el segundo lugar, a 3 minutos y 21 segundos, mientras Enric Mas ocupa la tercera plaza, a 3:32.

Así queda la clasificación de la Etapa 5 de la Vuelta a España 2026

Matthew Brennan consiguió su segundo triunfo en esta edición, después de la victoria que obtuvo en la etapa 2 con llegada a Manosque. El corredor de Visma respondió al trabajo de su equipo en los kilómetros finales y se adelantó a Meeus y Albanese en la disputa por la línea de meta.

Los primeros 15 ciclistas recibieron el mismo tiempo, por lo que la diferencia entre ellos quedó determinada por el orden de llegada y las bonificaciones. Wout van Aert terminó en el puesto 11, mientras que Pau Miquel, Bastien Tronchon, Hugo Hofstetter y Rasmus Tiller completaron las primeras 15 posiciones. La organización registró el mismo tiempo de 3:47:02 para todos ellos. Los resultados oficiales dejaron la clasificación de la etapa de la siguiente manera:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3:47:02 2 Jordi Meeus Red Bull-Bora-hansgrohe Mismo tiempo 3 Vincenzo Albanese EF Education-EasyPost Mismo tiempo 4 Alessandro Romele XDS Astana Team Mismo tiempo 5 Axel Laurance Netcompany INEOS Mismo tiempo 6 Orluis Aular Movistar Team Mismo tiempo 7 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike Mismo tiempo 8 Alberto Dainese Soudal Quick-Step Mismo tiempo 9 Vito Braet Lotto Intermarché Mismo tiempo 10 David González Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team Mismo tiempo 11 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike Mismo tiempo 12 Pau Miquel Bahrain Victorious Mismo tiempo 13 Bastien Tronchon Groupama-FDJ United Mismo tiempo 14 Hugo Hofstetter NSN Cycling Team Mismo tiempo 15 Rasmus Tiller Uno-X Mobility Mismo tiempo

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Pogacar mantiene la camiseta roja y una diferencia superior a los tres minutos sobre Roglic, su compatriota y perseguidor inmediato. Mas aparece 11 segundos detrás del integrante del Red Bull-Bora-hansgrohe, mientras que Sepp Kuss y Oscar Onley completan las primeras cinco posiciones.

Richard Carapaz continúa dentro del grupo que persigue al líder. El ecuatoriano marcha sexto, a 3 minutos y 50 segundos, por delante de Felix Gall, Mattias Skjelmose y Jarno Widar. La etapa 5 no produjo movimientos en los primeros 20 lugares de la clasificación general, aunque Onley y Gall recibieron ajustes de cuatro y seis segundos, respectivamente, de acuerdo con la tabla de resultados.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 11:26:01 2 Primoz Roglic Red Bull-Bora-hansgrohe +3:21 3 Enric Mas Movistar Team +3:32 4 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +3:44 5 Oscar Onley Netcompany INEOS +3:45 6 Richard Carapaz EF Education-EasyPost +3:50 7 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +3:57 8 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +4:06 9 Jarno Widar Lotto Intermarché +4:06 10 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG +4:11 11 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team +4:34 12 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech +4:44 13 Pablo Torres UAE Team Emirates-XRG +5:27 14 Harold Tejada XDS Astana Team +5:30 15 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team +6:02 16 Clément Berthet Groupama-FDJ United +7:32 17 Ibon Ruiz Equipo Kern Pharma +8:37 18 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team +8:44 19 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike +9:17 20 Jakub Otruba Bahrain Victorious +9:17

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Cada jornada entrega un ganador independiente. Para ganar una etapa en línea, el ciclista debe cruzar primero la meta, sin importar su posición en la clasificación general. En las llegadas al sprint, los comisarios revisan el orden mediante fotografía si existe una diferencia que no puede confirmarse a simple vista. En las contrarreloj, la victoria corresponde al corredor que completa el trayecto en el menor tiempo.

Los tres primeros de cada etapa también pueden recibir bonificaciones que se descuentan de su registro acumulado. En la quinta jornada, Brennan obtuvo 10 segundos, Meeus seis y Albanese cuatro. Estos descuentos pueden modificar la clasificación general cuando los aspirantes al título participan en la disputa por la etapa.

La Vuelta a España se define por la suma de los tiempos empleados en todas las jornadas. A esa cifra se le restan las bonificaciones y se le agregan las sanciones que correspondan. El ganador de la carrera será el ciclista con el menor tiempo acumulado después de la etapa 21, programada para el 13 de septiembre en Granada.

Cuando varios corredores cruzan la meta dentro de un mismo grupo, reciben el mismo tiempo, aunque ocupen posiciones distintas. El orden de llegada sí cuenta para el resultado de la etapa y la clasificación por puntos. Por esta razón, Pogacar conservó su margen en la general pese a que Brennan, Meeus y Albanese ocuparon los primeros puestos del día.

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