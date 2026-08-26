Rating Colombia del 25 de agosto de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado de ‘Masterchef Celebrity’?

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el martes 25 de agosto.

Masterchef Celebrity 2026 | Canal RCN.

Lo hogares de Colombia tiene clara su preferencia en cuanto a prender su televisor se refiere. Caracol TV y RCN luchan por ser los líderes del rating de la televisión colombiana día tras día. No obstante, ‘Yo Me Llamo’ parece no tener rival en la cima de este listado. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Rating en Colombia del 25 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,12 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,28 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,29 % María la caprichosa – Caracol TV | 6,406 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,404 % Pa seguirte queriendo – RCN | 5,69 % La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,34 % Noticias RCN PRM | 4,97 % Betty La Fea, la historia continúa – RCN | 4,25 % Noticias Caracol AM | 3,82 %

¿Quién fue eliminado de ‘Masterchef Celebrity’?

El martes 25 de agosto se llevó a cabo un nuevo retro de eliminación en la cocina más famosa de toda Colombia. El último eliminado del mes de agosto fue el comediante Iván Marín. Después de aproximadamente un mes del estreno de la producción estelar del Canal RCN, el famoso humorista colombiano le dijo adiós a la competencia.

Programación deportiva para el miércoles 26 de agosto

2:00 p.m. | Real Madrid vs Real Sociedad | LaLiga.

4:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Fortaleza | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

6:20 p.m. | América de Cali vs Junior de Barranquilla | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

7:30 p.m. | River Plate vs Independiente Santa Fe | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Palmeiras vs Santos | Copa de Brasil.

7:30 p.m. | Vasco Da Gama vs Vitória | Copa de Brasil.

8:30 p.m. | Atlético Nacional vs Deportivo Cali | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Existen varias compañías que se dedican plenamente a los estudios de consumo de los colombianos. Una de ellas es el Centro Nacional de Consultorías (CNC) como la más confiable en términos de mediciones. Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar lo que prefieren los televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, la cual va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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