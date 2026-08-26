Mario Acevedo reconoce lo que condenó a Municipal en la Copa Centroamericana

Cuál fue el problema que terminó condenando a los Rojos en el certamen regional.

Municipal quedó eliminado de la Copa Centroamericana | @RojosDelMunicipal

Municipal sufrió uno de los golpes más importantes de este inicio de temporada. Los Rojos necesitaban derrotar a Motagua en El Trébol para meterse en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, pero el empate 1-1 terminó con sus aspiraciones internacionales. Después del partido, Mario Acevedo no intentó maquillar lo sucedido y reconoció que el principal objetivo trazado para esta etapa no pudo cumplirse.

El entrenador consideró que Municipal hizo méritos futbolísticos para obtener algo más, especialmente durante una primera mitad en la que logró imponer condiciones. Según su análisis, Motagua prácticamente no consiguió atravesar la mitad de la cancha durante ese período, pero una desatención defensiva terminó modificando completamente el escenario cuando los Rojos atravesaban uno de sus mejores momentos.

Mario Acevedo reconoce el fracaso de Municipal

Más allá de su valoración sobre el desarrollo del encuentro, Acevedo fue contundente al momento de analizar el resultado global de la participación internacional. “No puedo estar nada satisfecho porque el objetivo no se alcanzó”, reconoció el entrenador después de quedar fuera de los cuartos de final.

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Para el técnico, Municipal volvió a encontrarse con un problema que terminó siendo determinante: generar situaciones o controlar el partido no sirve si el equipo no consigue trasladar esa superioridad al marcador. “Esto no es ni de tenencia ni de merecimiento”, expresó Acevedo, quien señaló que la falta de contundencia terminó pasando factura en una competición que concede muy poco margen para equivocarse.

El entrenador también dejó una reflexión sobre lo que exige competir internacionalmente. Municipal necesitaba asumir mayores riesgos por su obligación de ganar y Acevedo consideró que ante esta clase de adversarios es necesario lastimar cuando aparecen las oportunidades. “Contra estos rivales tenés que agredirlos antes de que ellos te generen algunas ocasiones”, explicó.

Mario Acevedo respalda al plantel

La autocrítica, sin embargo, no se transformó en un señalamiento hacia sus futbolistas. Acevedo decidió respaldar públicamente al plantel y aseguró que no tiene cuestionamientos respecto de la entrega mostrada ante Motagua. “No tengo nada que reprocharle a mi equipo, dejaron todo dentro de la cancha”, sostuvo el entrenador.

Municipal buscó hasta el final el gol que necesitaba para mantenerse con vida, pero nunca consiguió romper definitivamente al conjunto hondureño. Para Acevedo hubo un buen rendimiento general, aunque faltó justamente aquello que terminó separando al equipo de la clasificación: precisión y contundencia en los metros finales.

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La eliminación deja ahora al conjunto escarlata obligado a cambiar rápidamente de página y concentrarse en el Apertura 2026. Sin embargo, el golpe internacional difícilmente pase inadvertido: Municipal tenía como uno de sus grandes objetivos avanzar de ronda y volvió a quedarse en la fase de grupos, una situación que el propio Acevedo asumió sin buscar excusas.

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