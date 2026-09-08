Matthew Brennan vuelve a demostrar dominio y suma su cuarta victoria en La Vuelta a España 2026

El favorito de todos en la antesala de esta etapa 16 demostró jerarquía y sumó su cuarto triunfo en esta ronda ibérica.

Matthew Brennan al sprint | JOSE JORDAN / AFP

Matthew Brennan lo volvió a hacer, gracias a la gran ayuda que le brindó nuevamente su equipo, el corredor del Team Visma | Lease a Bike se consagró por cuarta ocasión en esta Vuelta a España 2026, tras 181.1 kilómetros entre Cortegana y la meta en La Rábida. Palos de la Frontera completamente plana.

Como se contemplaba desde la previa, fue un día para que la fuga tomara protagonismo. A pesar que no había muchos puertos de montañas y solamente un sprint intermedio Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman tomaron la batuta de la escapada por casi 3 horas.

La meta intermedia del día, la cual estaba ubicada en Villarrasa, fue para Kevin Vermaerkme, el estadounidense del UAE Team Emirates XRG se quedó con los 20 puntos tras pasar en el primer lugar, segundo Jasha Sutterlin (Team Jayco AlUla) con 17 puntos y tercero Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) con 15 puntos.

A falta de 20 kilómetros para la meta en La Rábida. Palos de la Frontera se compactó el pelotón, la fuga se le terminó a los 5 ciclistas que durante la mayoría de la fracción estuvieron adelante, poco a poco los embaladores de cada uno de los ciclistas se comenzaron a posicionar en la parte de adelante para ir por la victoria.

Pues bien, a poco menos de 5 kilómetros para llegar a la meta comenzaron los movimientos de los equipos para posicionar de la mejor manera, sin lugar a dudas el más movedizo fue el Team Visma | Lease a Bike, se lograba ver a Wout van Aert acomodándose para ubicar a Matthew Brennan de la mejor manera. Tras la definición de la victoria de etapa, el británico finalmente se quedó con el triunfo sumando su cuarta consagración en esta ronda ibérica.

Etapa 16 de La Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Matthew Brennan (VLB) 3:56:33 2. Bryan Coquard (COF) ” +6″ 3. Vito Braet (LIM) ” +4″ 4. Jordi Meeus (RBH) “ 5. Magnus Cort (UXM) “ 6. Wout van Aert (VLB) “ 7. Hugo Hofstetter (NCT) “ 8. Vincenzo Albanese (EFE) “ 9. Alberto Dainese (SQS) “ 10. César Macías (BBH) “

Clasificación general de La Vuelta a España

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Enric Mas Movistar Team 56:02:29 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:06 3 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost +4:24 5 Oscar Onley Netcompany INEOS +5:44 6 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +6:14 7 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +6:49 8 Clément Berthet XDS Astana Team +7:01 9 Cristián Rodríguez Groupama – FDJ United +7:19 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +8:55

¿Cómo les fue a los colombianos este 8 de septiembre en La Vuelta a España?

Como suele suceder en este tipo de etapas, los ciclistas que no son especialistas en la velocidad dicen que “sobreviven” a ellas. Tal cual fue el caso de los 5 corredores ‘cafeteros’ que están compitiendo todavía en esta Vuelta a España 2026. Sin mayores contratiempos y abandonos cruzaron la meta en La Rábida. Palos de la Frontera.

Nombre Posición – Equipo Tiempo 38. Harold Tejada (XAT) 0:00 40. Juan Rodríguez (EFE) “ 101. Santiago Buitrago (BVI) “ 112. Iván Sosa (EKP) 0:32 134. Juan Martínez (TPP) 5:41

Etapa 17 de La Vuelta a España

Las emociones de La Vuelta a España, en su tercera y última semana se siguen palpitando en Claro Sports. Para este miércoles 9 de septiembre serán 185 kilómetros de recorrido entre Dos Hermanas y Sevilla, tal como sucedió este martes 8 la fracción no tendrá puertos de montaña, pero sí un sprint intermedio a 21 kilómetros de la meta. Día para velocistas una vez más.

Etapa 17- Vuelta a España/ procyclingstats.com.

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