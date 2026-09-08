James Rodríguez, cada vez más cerca de regresar a Europa: Avellino va por él

El futuro de James Rodríguez comienza a aclararse: Avellino acelera las negociaciones para ficharlo y Alessandro Nesta ya tendría un plan para él.

James Rodríguez podría jugar en el Avellino | Reuters.

El futuro de James Rodríguez comienza a tomar forma luego de varias semanas de incertidumbre. El volante colombiano, quien se encuentra sin equipo y no ha vuelto a disputar un partido desde la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial, estaría cerca de encontrar un nuevo destino en Europa.

El nombre que aparece con fuerza es el del Avellino, equipo que actualmente compite en la Serie B de Italia. De acuerdo con información publicada este martes por Tuttosport, el director deportivo del club italiano ya habría establecido contacto con el entorno del futbolista para intentar avanzar en las negociaciones.

Avellino busca convencer a James Rodríguez

Según el medio italiano, el conjunto de Avellino lleva varios días trabajando en la posibilidad de incorporar al mediocampista de 35 años, quien se encuentra como agente libre. La institución estaría buscando jugadores de experiencia y jerarquía que puedan marcar diferencia en su objetivo de pelear por el ascenso a la Serie A.

“Se está intentando convencer al jugador de 35 años para que se una al Avellino para jugar en la Serie B. Habrá que esperar uno o dos días para saber si el acuerdo se concretará”, señaló Tuttosport sobre el estado actual de las conversaciones.

La posibilidad de llegar a Italia representaría además el regreso de James al fútbol europeo. El colombiano ya tuvo experiencias en Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra y Grecia, pero todavía tiene pendiente jugar en el fútbol italiano.

James quiere continuidad pensando en Colombia

Otro de los factores que podría favorecer la operación es el deseo del propio James de encontrar un equipo en el que pueda tener regularidad. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el entorno del jugador ha recibido diferentes mensajes del Avellino para mostrarle el proyecto y el ambiente que se vive en la ciudad y en la región de Irpinia.

El objetivo del mediocampista estaría relacionado también con volver a tener continuidad pensando en la Selección Colombia. El combinado nacional cuenta con James para sus próximos retos y, según el citado medio, el jugador estaría interesado en recuperar protagonismo y ritmo competitivo.

Alessandro Nesta ya tendría un plan para James

Uno de los grandes atractivos del proyecto sería la presencia de Alessandro Nesta como entrenador. El histórico defensor italiano, campeón del mundo con Italia en 2006, dirige actualmente al Avellino y tendría en mente modificar su esquema táctico para darle espacio al colombiano. La idea sería aprovechar su capacidad para generar juego y asociarse con los atacantes.

Actualmente, Raffaele Russo es el máximo goleador del Avellino en el comienzo de la temporada, con dos tantos en tres partidos. El club italiano marcha quinto en la Serie B con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, por lo que mantiene desde el inicio la ilusión de luchar por el ascenso.

El factor económico también será clave

La llegada de James no solo tendría un impacto deportivo para el Avellino. La Gazzetta dello Sport aseguró que la familia D’Agostino, propietaria de la institución, analiza el esfuerzo económico que implicaría contratar al colombiano.

Sin embargo, la dirigencia entiende que la presencia de un futbolista de la trayectoria y reconocimiento internacional de James también podría generar beneficios comerciales y aumentar considerablemente la visibilidad del club. Por ahora, las próximas horas serán determinantes para conocer si el colombiano finalmente vuelve a Europa y, esta vez, lo hace para disputar la Serie B de Italia.

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