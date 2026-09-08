Fantasma Figueroa revela su difícil paso por Comunicaciones y celebra su regreso a Real Estelí

El entrenador consiguió un nuevo proyecto tras su salida de los Cremas.

Fantasma Figueroa es el nuevo entrenador del Real Estelí | @realestelifc

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa habló por primera vez sobre su salida de Comunicaciones y dejó fuertes declaraciones al comenzar su nueva etapa como entrenador de Real Estelí. El técnico chileno aseguró estar feliz por regresar a Nicaragua y reconoció que terminó con una “sensación de amargura” después de su paso por los Cremas, donde considera que hubo situaciones que le impidieron trabajar de la manera que pretendía.

Figueroa fue anunciado rápidamente como nuevo entrenador del Real Estelí después de terminar su segunda etapa en Comunicaciones. Su llegada al Tren del Norte representa además el regreso a un entorno que conoce y en el que se siente cómodo, algo que quedó reflejado cuando relató una conversación con su esposa durante el viaje a Nicaragua. “Mi cara lo refleja. Cuando el avión estaba aterrizando, mi señora me decía: ‘Volvimos a casa’. Y es así, porque tuve una experiencia amarga”, expresó el entrenador chileno.

¿Qué dijo Fantasma Figueroa sobre su salida de Comunicaciones?

El técnico profundizó sobre lo vivido en Guatemala y recordó especialmente la situación en la que encontró a Comunicaciones cuando comenzó su segundo ciclo. Figueroa había asumido con los Cremas comprometidos en la tabla acumulada y finalmente consiguió asegurar la permanencia del club en la Liga Nacional. Sin embargo, para el entrenador ese objetivo no fue suficiente para marcharse conforme. “Salvé a un equipo del descenso y me vine con una sensación de amargura”, aseguró.

La frase más fuerte llegó inmediatamente después. “Cuando a ti te impiden hacer lo que tú haces, siempre hay una sensación de amargura”, agregó Figueroa. El chileno no profundizó en cuáles fueron las situaciones que, desde su perspectiva, limitaron su trabajo en Comunicaciones, por lo que sus palabras dejaron abierta la interpretación sobre lo sucedido internamente durante su última etapa.

Fantasma Figueroa marca diferencias entre Real Estelí y Comunicaciones

El nuevo entrenador del Real Estelí también estableció una diferencia importante entre el desafío que acaba de asumir y las condiciones con las que inició su trabajo en Guatemala. “No llego desnudo como llegué a Guatemala”, afirmó Figueroa. Con esa expresión hizo referencia principalmente al conocimiento que ya tiene del plantel del Tren del Norte y del entorno en el que comenzará a trabajar. Para el chileno, regresar a un club y un futbol que conoce representa una ventaja a la hora de implementar rápidamente sus ideas. También explica la sensación de comodidad que transmitió desde su llegada a Nicaragua después de un cierre complicado en Comunicaciones.

Figueroa tendrá poco tiempo antes de afrontar su primer compromiso oficial. Real Estelí enfrentará a Managua este jueves por la quinta jornada de la Primera División de Nicaragua, partido que marcará el comienzo de esta nueva etapa del entrenador chileno.

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El desafío deportivo comienza inmediatamente, pero su presentación ya dejó repercusiones más allá de Nicaragua. Después de mantenerse en silencio tras su salida de Comunicaciones, Figueroa eligió su llegada a Real Estelí para reconocer públicamente la amargura con la que terminó su experiencia en Guatemala.

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