Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 16: ¿Quién se llevó el triunfo este 8 de septiembre?

Matthew Brennan ganó por cuarta vez en esta edición, mientras Enric Mas conservó el liderato de la clasificación general tras la jornada 16

Así queda la clasificación de la Etapa 16 de la Vuelta a España 2026 | Reuters

La Vuelta a España 2026 retomó la actividad este martes 8 de septiembre después de la jornada de descanso y Matthew Brennan volvió a quedarse con una victoria de etapa. El británico del Team Visma | Lease a Bike se impuso en la jornada 16, disputada entre Cortegana y La Rábida, en Palos de la Frontera, y consiguió su cuarto triunfo en esta edición.

Así queda la clasificación de la Etapa 16 de la Vuelta a España 2026

Brennan completó los 181.1 kilómetros en 3 horas, 56 minutos y 33 segundos. El británico fue lanzado en los metros finales por Wout van Aert y consiguió imponerse en el sprint, con Bryan Coquard y Vito Braet completando las primeras posiciones. Para Brennan representó la cuarta victoria de esta Vuelta y la vigesimotercera de su carrera profesional.

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El top 10 de la etapa lo completaron Jordi Meeus, Magnus Cort, Wout van Aert, Hugo Hofstetter, Vincenzo Albanese, Alberto Dainese y el mexicano César Macías, quien terminó décimo con el mismo tiempo registrado por el ganador. La fuga que protagonizó buena parte de la jornada estuvo integrada por Kevin Vermaerke, Valentin Madouas, Simon Dalby, Jasha Sütterlin y Roland Thalmann, pero fue neutralizada a 20 kilómetros de la meta.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3:56:33 horas 2 Bryan Coquard Cofidis m.t. 3 Vito Braet Lotto m.t. 4 Jordi Meeus Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 5 Magnus Cort Uno-X Mobility m.t. 6 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike m.t. 7 Hugo Hofstetter NSN Cycling Team m.t. 8 Vincenzo Albanese EF Education-EasyPost m.t. 9 Alberto Dainese Soudal Quick-Step m.t. 10 César Macías Burgos Burpellet BH m.t.

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

La clasificación general no presentó movimientos entre los 10 primeros lugares después de la etapa 16. Enric Mas continúa como líder con un tiempo acumulado de 56 horas, 2 minutos y 29 segundos, mientras Felix Gall permanece segundo a 2:06 y Primoz Roglic ocupa la tercera posición a 2:10.

Richard Carapaz se mantiene cuarto a 4:24, seguido por Oscar Onley a 5:44, Jakob Omrzel a 6:14, Mattias Skjelmose a 6:49, Clément Berthet a 7:01, Cristián Rodríguez a 7:19 y Sepp Kuss a 8:55. Las diferencias entre los integrantes del top 10 no se modificaron con respecto a la clasificación previa a la jornada.

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Enric Mas Movistar Team 56:02:29 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:06 3 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost +4:24 5 Oscar Onley Netcompany INEOS +5:44 6 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +6:14 7 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +6:49 8 Clément Berthet XDS Astana Team +7:01 9 Cristián Rodríguez Groupama – FDJ United +7:19 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +8:55

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Cada etapa de La Vuelta tiene un ganador independiente y el triunfo corresponde al ciclista que cruza primero la línea de meta. La clasificación general utiliza un criterio diferente: se acumulan los tiempos obtenidos durante las jornadas y el corredor con el menor tiempo total porta el maillot rojo. Las bonificaciones, los cortes en el pelotón, las etapas de montaña y las contrarrelojes pueden modificar esas diferencias.

La edición 2026 cuenta con 21 etapas y un recorrido de 3,275 kilómetros, que atraviesa Mónaco, Francia, Andorra y España, con un desnivel acumulado aproximado de 58,000 metros. Además de la clasificación general, la competencia contempla la clasificación por puntos, montaña y mejor joven, antes de continuar este miércoles 9 de septiembre con la etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla, otra jornada plana con un solo sprint intermedio.

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