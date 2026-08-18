Edgar Cadena, el mexicano que competirá con Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026

Cadena compartirá pelotón con Del Toro del 19 al 23 de agosto; sigue la Vuelta a Alemania 2026 en la multiplataforma de Claro Sports

El ciclista capitalino sumó dos victorias en la Vuelta a Asturias | @edgar_chucky

Isaac del Toro será una de las grandes figuras a seguir en la Vuelta a Alemania 2026, pero no será el único mexicano en la línea de salida. Edgar David Cadena también disputará la carrera de cinco días que comenzará este miércoles 19 de agosto.

Del Toro llegará como líder del UAE Team Emirates-XRG, el mejor equipo del pelotón internacional, y como uno de los principales candidatos para conquistar una carrera que ningún ciclista latinoamericano ha ganado. El bajacaliforniano compartirá el liderazgo de su equipo con Nils Politt, campeón de la prueba en 2021 con Red Bull.

Sin embargo, habrá otra bandera mexicana dentro del pelotón. Edgar correrá con el Storck – MRW Bau y afrontará la competencia después de una temporada en la que consiguió consolidarse dentro del ciclismo europeo.

El originario de la Ciudad de México consiguió en 2026 dos victorias de alto prestigio en el Viejo Continente al ganar dos etapas de la Vuelta a Asturias, carrera en la que además terminó sexto de la clasificación general.

Cadena también obtuvo este año la medalla de plata en la contrarreloj de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras continúa buscando un lugar en la selección mexicana que participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal.

La historia de Edgar Cadena, el mexicano que competirá contra Isaac del Toro

Su historia en Europa comenzó mucho antes. Llegó al continente a los 17 años, como parte del proyecto de AR Monex ProCycling. Su carrera incluye experiencias en equipos como Canel’s Zerouno, Telcom On Clima, Green Project y Petrolike, antes de incorporarse al Storck – MRW Bau.

Su camino también se ha cruzado anteriormente con el de Del Toro. Cadena reemplazó a Isaac en el Tour de l’Avenir 2022, después de una fractura de fémur que obligó el retiro del bajacaliforniano y se convirtió en el primer mexicano en disputar el Tour de France sub 23 después de 41 años de ausencia.

La última ocasión en la que ambos coincidieron en una competencia fue en el Campeonato Nacional de México 2025 en Ensenada, donde Del Toro ganó las pruebas de ruta y contrarreloj. Cadena, que llegó como bicampeón defensor, terminó segundo en la contrarreloj y cuarto en la carrera de ruta.

Ahora volverán a encontrarse en Alemania, aunque con objetivos distintos. Del Toro parte entre los principales candidatos a la clasificación general, mientras Cadena tendrá una nueva oportunidad para mostrarse en una prueba UCI ProSeries, la segunda categoría del ciclismo internacional.

Etapas, perfiles y fechas de la Vuelta a Alemania 2026

La Vuelta a Alemania se disputará del miércoles 19 al domingo 23 de agosto, con un prólogo y cuatro etapas que combinarán contrarreloj, terreno quebrado, oportunidades para velocistas y jornadas de montaña.

Prólogo | Miércoles 19 de agosto | Bad Orb – Bad Orb | 2.6 km

Vuelta a Alemania 2026, Prólogo | PCS

La carrera arrancará con una contrarreloj individual muy corta en Bad Orb. Los 2.6 kilómetros no permitirán construir diferencias importantes, pero sí pueden castigar cualquier error, especialmente por un trazado que comienza en subida, incluye curvas rápidas y termina con un descenso hacia la meta.

Etapa 1 | Jueves 20 de agosto | Bad Orb – Schwäbisch Hall | 215.3 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 1 | PCS

La primera etapa será también la más larga de toda la competencia, con 215.3 kilómetros y alrededor de 3,000 metros de desnivel. No habrá un gran puerto decisivo, pero sí una sucesión constante de ascensos y descensos que puede desgastar al pelotón antes de un final exigente en Schwäbisch Hall.

Etapa 2 | Viernes 21 de agosto | Schwäbisch Hall – Offenbach an der Queich | 197 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 2 | PCS

La segunda jornada ofrecerá el terreno más favorable para los velocistas. Después de una primera mitad ondulada, la ruta pierde dificultad conforme se acerca a Offenbach an der Queich, por lo que los equipos con hombres rápidos tendrán una de sus pocas oportunidades claras de controlar la fuga y buscar una llegada masiva.

Etapa 3 | Sábado 22 de agosto | Herxheim – Bad Dürkheim | 170.8 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 3 | PCS

La etapa reina acumulará aproximadamente 3,000 metros de desnivel y obligará al pelotón a subir dos veces el Kalmit, además de atravesar una serie de ascensos dentro del Bosque del Palatinado. El circuito final en Bad Dürkheim incluirá dos pasos por Annaberg y dejará poco margen para esconder debilidades.

Etapa 4 | Domingo 23 de agosto | Heilbronn – Heilbronn | 156.5 km

Vuelta a Alemania 2026, Etapa 4 | PCS

Heilbronn recibirá por primera vez una jornada con salida y llegada en la misma ciudad, en un circuito con varias ascensiones al Jägerhaus y rampas superiores al ocho por ciento. Si la clasificación llega cerrada al domingo, esos repechos pueden convertirse en el último punto de ataque.

Horarios y dónde ver a Edgar Cadena e Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026

Claro Sports tendrá para ti la Vuelta a Alemania 2026 a través de nuestra cobertura multiplataforma. La transmisión estará disponible en 17 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Prólogo | Miércoles 19 de agosto

México: 06:00 a 08:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 a 08:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 07:00 a 09:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 08:00 a 10:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:00 horas

Etapa 1 | Jueves 20 de agosto

México: 06:00 a 09:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 a 09:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 07:00 a 10:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 08:00 a 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 12:00 horas

Etapa 2 | Viernes 21 de agosto

México: 07:00 a 09:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:00 a 09:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 08:00 a 10:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 09:00 a 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:00 a 12:00 horas

Etapa 3 | Sábado 22 de agosto

México: 08:00 a 10:00 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 08:00 a 10:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 09:00 a 11:00 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 10:00 a 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:00 a 13:00 horas

Etapa 4 | Domingo 23 de agosto

México: 06:00 a 08:30 horas

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 a 08:30 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 07:00 a 09:30 horas

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela: 08:00 a 10:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:30 horas

Te puede interesar