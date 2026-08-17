Triste noticia para el ciclismo colombiano: Nairo Quintana no correría la Vuelta a España

Era el cierre de carrera profesional esperado, ya que el colombiano anunció en marzo de este 2026 que a final de año se retirará.

Nairo Quintana | Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP.

Un verdadero ‘baldado de agua fría’ recibió el deporte colombiano este lunes. Medios internacionales apuntan que el Movistar Team habría desistido de contar con Nairo Alexander Quintana Rojas para la próximo Vuelta a España, la carrera ibérica que comenzará el próximo sábado 22 de agosto en su versión número 81.

Desde hace un par de semanas todo estaba pactado para que el ‘Cóndor’ participe de la última grande del 2026, la cual se convertiría también en un final antológico para su exitosa carrera deportiva, ya que como es de conocimiento público, el ciclista oriundo de Cómbita, Boyacá anunció en marzo de este año que al final de la temporada ciclística le ponía fin a la competición profesional.

La primicia se filtró horas antes que el Movistar Team, liderado por Eusebio Unzué, director general de la escuadra española, haga oficial el listado completo de los corredores que representarán al equipo en la ronda ibérica. en el cual se espera que estén Enric Mas, Iván Romeo, Pablo Castrillo y un par más.

El cierre de carrera esperado y merecido

Dicho anuncio toma por sorpresa a propios y extraños, ya que precisamente por ser su última temporada en el World Tour, Nairo se venía preparando de la mejor manera para correr La Vuelta, el boyacense no participó en el Tour de Francia, ni en el Giro de Italia. Además le ha dado la única victoria al Movistar en esta temporada, después de salir campeón de la Vuelta a Asturias.

Cabe mencionar que entre los planes de Nairo Quintana estaba correr La Vuelta a España del 22 de agosto al 13 de septiembre, el colombiano quería cerrar con honores, como se lo merece, su carrera deportiva con el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta del 20 al 27 de septiembre, el cual se disputará en Montreal, Canadá.

La Vuelta a España 2026 comenzará este sábado 22 de agosto, el primer sorbo de la competición ibérica será en Mónaco, Francia con la disputa de una contrarreloj individual de 9.4 kilómetros y 1 punto de control de tiempo. Eso sí, tendrá que haber una explicación del Movistar Team por la ausencia de Nairo Quintana.

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