Alianza vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Alianza Olimpia, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Alianza y Olimpia se enfrentan este jueves por el Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, en un partido que puede resultar decisivo para la clasificación a los cuartos de final. El conjunto panameño recibirá a los hondureños en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, con los locales obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones y el León ante la posibilidad de sellar anticipadamente su boleto a la siguiente ronda. Conoce a qué hora juegan Alianza vs Olimpia, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Alianza llega fortalecido después de conseguir una victoria ante UMECIT y todavía conserva posibilidades de avanzar en el Grupo C. El conjunto panameño necesita aprovechar la localía ante uno de los principales candidatos de la zona para seguir dependiendo de sus resultados en la recta final. En el aspecto defensivo sobresale Jhon Marquínez, quien acumula 19 despejes y se ubica entre los jugadores con mejores registros de la Copa Centroamericana 2026 en ese apartado.

Por su parte, Olimpia afronta el encuentro con la posibilidad concreta de asegurar su presencia en los cuartos de final: una victoria frente a Alianza le permitirá clasificar sin depender de ningún otro resultado. El conjunto hondureño también cuenta con antecedentes favorables ante equipos panameños, ya que permanece invicto frente a ellos en la historia de la Copa Centroamericana, con dos triunfos y un empate. Su antecedente más reciente se produjo precisamente en esta edición, cuando derrotó 2-1 a UMECIT como visitante.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alianza vs Olimpia de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Alianza y Olimpia se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:00 (hora local) en el estadio Rommel Fernández. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá y Honduras. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alianza vs Olimpia hoy

Ni Alianza ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Jair Palacios y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Alianza: Jean Ambuila; Denzel Spencer, Adolfo Machado, Jhon Marquínez, Yeison Ortega; Ricardo Mitre, Reyniel Perdomo, John Asprilla; Gabriel Chiari; Alvin Mendoza y Anthony Stewart. DT: Jair Palacios.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Emanuel Cuello; Raúl García, Jack Jean-Baptiste; Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Michaell Chirinos; y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

MÁS INFORMACIÓN: Olimpia remonta en Panamá y queda cerca de los cuartos

Antecedentes y últimos resultados del Alianza vs Olimpia

Alianza y Olimpia se enfrentarán por primera vez en su historia.

Te puede interesar –