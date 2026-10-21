Clásica El Valle renace 2026: Roldanillo tendrá carrera de ciclismo y feria de emprendimiento

Buscando la reactivación en varios de los sectores más afectados por el terremoto del 10 de agosto, la Clásica El Valle renace.

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La Clásica El Valle renace 2026: Roldanillo vuelve a rodar se realizará el 14 y 15 de noviembre con una competencia ciclística y una feria de emprendimiento y gastronomía. La iniciativa es impulsada por Asocaña, la Liga de Ciclismo del Valle, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Roldanillo, con el propósito de contribuir a la recuperación económica y turística del norte del Valle del Cauca tras el terremoto que afectó al suroccidente del país.

El evento espera reunir a más de 1.000 deportistas y visitantes de diferentes regiones de Colombia. La programación incluirá actividades para promover el deporte, apoyar a los emprendedores y generar movimiento económico en los establecimientos comerciales y turísticos de Roldanillo.

¿Cuándo y dónde se realizará la Clásica El Valle renace 2026?

La Clásica El Valle renace 2026 se llevará a cabo durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre en Roldanillo, Valle del Cauca. La competencia recorrerá sectores urbanos y rurales del municipio y contará con 12 categorías, dirigidas a participantes desde niños hasta adultos.

En la carrera podrán participar ciclistas aficionados, deportistas en formación y profesionales. La organización también espera contar con figuras del ciclismo colombiano. La llegada de los participantes y visitantes busca impulsar la actividad de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios turísticos de la región, como parte de las acciones para apoyar la reactivación económica del municipio.

¿Qué actividades tendrá la Clásica El Valle renace 2026?

La programación estará dividida en dos actividades principales: la competencia ciclística y la feria de emprendimiento y gastronomía Roldanillo emprende y cree. La feria estará ubicada en el punto de salida y llegada de la carrera. Allí participarán emprendedores, artesanos, productores agropecuarios y representantes del sector gastronómico local, quienes podrán ofrecer sus productos, presentar sus negocios y establecer contacto con los visitantes.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan generar oportunidades comerciales para los negocios de Roldanillo y promover la participación de los sectores productivos del municipio durante el fin de semana del evento.

¿Cuánto cuesta la inscripción a la Clásica El Valle renace 2026 y a qué se destinará el dinero?

La inscripción para participar en la Clásica El Valle renace 2026 tendrá un valor de $60.000 por ciclista. Según la información de la organización, el 100 % de los recursos recaudados por este concepto se destinará a la compra de materiales de construcción para apoyar la recuperación de Roldanillo. De esta manera, la competencia tendrá un componente solidario, pues los recursos provenientes de las inscripciones contribuirán a las labores de recuperación del municipio tras el terremoto.

¿Qué empresas apoyan la Clásica El Valle renace 2026?

La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones que se sumaron a la convocatoria para impulsar la carrera y la feria de emprendimiento y gastronomía.

Entre los participantes se encuentran Colgás, Propacífico, Michelob Ultra, Aguardiente Blanco del Valle, Alamo, Fundación Levapan, Aritex, Ciamsa Agrícola, TKA Cycling Clothes, Corporación Organización El Minuto de Dios, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Toning, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Tecnicaña y la Fundación Corazón de Caña.

La participación de estas entidades busca sumar esfuerzos para promover las actividades deportivas y comerciales, así como contribuir a la recuperación económica y turística del norte del Valle del Cauca. La Clásica El Valle renace 2026 reunirá así una competencia de ciclismo y una feria de productos locales en Roldanillo, con el objetivo de convocar a deportistas y visitantes y destinar los recursos de las inscripciones a la compra de materiales de construcción para apoyar al municipio.

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