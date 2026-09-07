Jornada 6 Liga de Portugal 2026, en vivo: fechas, horarios y dónde ver todos los partidos

El Porto de Santiago Gimenez será uno de los equipos que inicien la sexta jornada de la Primeira Liga de Portugal con un partido ante el Casa Pia

Fútbol portugués jornada 6 en vivo: hora y dónde ver | Claro Sports

La actividad de la Primeira Liga continúa con una jornada 6 que promete emociones fuertes y tres auténticos partidazos: Casa Pia vs Porto, Benfica vs Gil Vicente y Famalicão vs Sporting Lisboa. Los tres encuentros estarán disponibles en Claro Sports, con una cobertura especial de los partidos que protagonizarán los grandes candidatos al título en Portugal, todos con la misión de mantenerse en la pelea por el campeonato doméstico y no ceder terreno en la parte alta de la clasificación.

La atención también estará puesta en dos futbolistas mexicanos que buscan consolidarse en el fútbol europeo. Santiago Gimenez afrontará un nuevo reto con los Dragones, mientras que Patricio ‘Pato’ Salas espera sumar minutos con el Famalicão. Ambos tendrán los reflectores encima en una jornada que puede representar una nueva oportunidad para demostrar su talento en la Primeira Liga.

Calendario jornada 6 y quién transmite en vivo los partidos de la Liga de Portugal 2026

La sexta fecha de la Primeira Liga arranca este sábado 12 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 14 con tres días de fútbol portugués que podrás disfrutar a través de Claro Sports. La casa del fútbol lusitano tiene para ti los mejores partidos de la jornada 6, con transmisiones que llevarán hasta tu pantalla toda la emoción, intensidad y protagonismo de una de las ligas más apasionantes de Europa. No te pierdas ningún detalle y vive la Primeira Liga a través de Claro Sports.

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Gimenez dedica triunfo a la afición por el apoyo recibido en su debut con Porto

Nacional vs FC Alverca | Sábado 12 de septiembre | 8:30 horas

| Sábado 12 de septiembre | 8:30 horas Casa Pia vs Porto | Sábado 12 de septiembre | 11:00 horas | A través de Claro Sports.

| Sábado 12 de septiembre | 11:00 horas | A través de Claro Sports. Académico de Viseu FC vs Guimarães | Sábado 12 de septiembre | 13:30 horas

| Sábado 12 de septiembre | 13:30 horas Arouca vs Santa Clara | Domingo 13 de septiembre | 11:00 horas

| Domingo 13 de septiembre | 11:00 horas Benfica vs Gil Vicente | Domingo 13 de septiembre | 11:00 horas | A través de Claro Sports.

| Domingo 13 de septiembre | 11:00 horas | A través de Claro Sports. Famalicão vs Sporting Lisboa | Domingo 13 de septiembre | 13:30 horas | A través de Claro Sports.

| Domingo 13 de septiembre | 13:30 horas | A través de Claro Sports. Rio Ave vs Estrela Amadora | Lunes 14 de septiembre | 11:45 horas

| Lunes 14 de septiembre | 11:45 horas Moreirense vs Marítimo | Lunes 14 de septiembre | 13:15 horas

| Lunes 14 de septiembre | 13:15 horas Braga vs Estoril | Lunes 14 de septiembre | 13:45 horas

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 6 en Portugal

Nacional vs FC Alverca: favorito Nacional | Pronóstico: 2-1. Ambos equipos atraviesan un arranque complicado y buscan alejarse de la zona baja de la tabla. El conjunto de Madeira suele elevar su nivel ante su afición, mientras los recién llegados a la máxima categoría todavía buscan encontrar regularidad. La localía podría convertirse en el factor decisivo para que los locales se queden con los tres puntos.

Ambos equipos atraviesan un arranque complicado y buscan alejarse de la zona baja de la tabla. El conjunto de Madeira suele elevar su nivel ante su afición, mientras los recién llegados a la máxima categoría todavía buscan encontrar regularidad. La localía podría convertirse en el factor decisivo para que los locales se queden con los tres puntos. Casa Pia vs Porto: favorito Porto | Pronóstico: 0-3. Los Dragones llegan con paso perfecto y una ofensiva que atraviesa un gran momento. Del otro lado, Casa Pia ocupa el fondo de la clasificación y muestra serias dificultades para generar peligro frente al arco rival. El panorama favorece con claridad al conjunto visitante, que parte como amplio favorito para conseguir otra victoria.

Los Dragones llegan con paso perfecto y una ofensiva que atraviesa un gran momento. Del otro lado, Casa Pia ocupa el fondo de la clasificación y muestra serias dificultades para generar peligro frente al arco rival. El panorama favorece con claridad al conjunto visitante, que parte como amplio favorito para conseguir otra victoria. Académico de Viseu vs Guimarães: favorito Guimarães | Pronóstico: 1-2. El duelo enfrenta a dos equipos que se mueven por la zona media y baja, aunque los visitantes cuentan con mayor jerarquía y una plantilla con más recursos. El conjunto de Guimarães tendrá que responder lejos de casa, pero su calidad debería marcar diferencias y permitirle regresar con los tres puntos.

El duelo enfrenta a dos equipos que se mueven por la zona media y baja, aunque los visitantes cuentan con mayor jerarquía y una plantilla con más recursos. El conjunto de Guimarães tendrá que responder lejos de casa, pero su calidad debería marcar diferencias y permitirle regresar con los tres puntos. Arouca vs Santa Clara: empate | Pronóstico: 1-1. Este encuentro luce como uno de los más parejos de la jornada. Santa Clara presume un inicio espectacular y se mantiene en la parte alta, aunque Arouca suele ofrecer una versión competitiva ante su público. El equilibrio entre ambos conjuntos apunta a un partido intenso, con pocas diferencias y un posible reparto de puntos.

Este encuentro luce como uno de los más parejos de la jornada. Santa Clara presume un inicio espectacular y se mantiene en la parte alta, aunque Arouca suele ofrecer una versión competitiva ante su público. El equilibrio entre ambos conjuntos apunta a un partido intenso, con pocas diferencias y un posible reparto de puntos. Benfica vs Gil Vicente: favorito Benfica | Pronóstico: 2-0. Las Águilas permanecen invictas y mantienen la mira puesta en la cima gracias a una ofensiva que atraviesa un gran momento. Gil Vicente ha mostrado solidez defensiva y concede pocos goles, pero el Estadio da Luz representa una ventaja importante para los locales. La calidad del Benfica debería inclinar la balanza a su favor.

Las Águilas permanecen invictas y mantienen la mira puesta en la cima gracias a una ofensiva que atraviesa un gran momento. Gil Vicente ha mostrado solidez defensiva y concede pocos goles, pero el Estadio da Luz representa una ventaja importante para los locales. La calidad del Benfica debería inclinar la balanza a su favor. Famalicão vs Sporting Lisboa: favorito Sporting | Pronóstico: 1-3. Los Leones ocupan el segundo puesto y sostienen un ritmo ofensivo cercano a los tres goles por partido. Famalicão ha encontrado en el empate su resultado más frecuente y tratará de cerrar espacios para frenar al sublíder. Sin embargo, el poderío ofensivo del Sporting apunta a ser demasiado para los locales.

Los Leones ocupan el segundo puesto y sostienen un ritmo ofensivo cercano a los tres goles por partido. Famalicão ha encontrado en el empate su resultado más frecuente y tratará de cerrar espacios para frenar al sublíder. Sin embargo, el poderío ofensivo del Sporting apunta a ser demasiado para los locales. Rio Ave vs Estrela Amadora: empate | Pronóstico: 1-1. Rio Ave necesita reaccionar cuanto antes después de un inicio con cuatro derrotas, mientras Estrela Amadora conserva el invicto gracias a una colección de empates. La urgencia de los locales puede provocar un partido abierto, aunque la resistencia visitante apunta hacia un duelo equilibrado con oportunidades para ambos.

Rio Ave necesita reaccionar cuanto antes después de un inicio con cuatro derrotas, mientras Estrela Amadora conserva el invicto gracias a una colección de empates. La urgencia de los locales puede provocar un partido abierto, aunque la resistencia visitante apunta hacia un duelo equilibrado con oportunidades para ambos. Moreirense vs Marítimo: empate | Pronóstico: 0-0. Marítimo ha presentado mejores argumentos durante el torneo y se mantiene en la zona media, pero Moreirense suele hacerse fuerte en su estadio y conoce bien cómo competir ante rivales directos. El pronóstico apunta a un choque cerrado, con pocas oportunidades claras y un reparto de puntos al final de los 90 minutos.

Marítimo ha presentado mejores argumentos durante el torneo y se mantiene en la zona media, pero Moreirense suele hacerse fuerte en su estadio y conoce bien cómo competir ante rivales directos. El pronóstico apunta a un choque cerrado, con pocas oportunidades claras y un reparto de puntos al final de los 90 minutos. Braga vs Estoril: favorito Braga | Pronóstico: 2-0. El Braga mantiene el invicto y llega con una plantilla superior a la de un Estoril que ocupa la parte baja de la clasificación y ha mostrado problemas en defensa. Los locales tienen argumentos para tomar el control desde el arranque y, con su calidad ofensiva, conseguir una victoria relativamente cómoda.

Tabla de posiciones Liga de Portugal 2026, al momento

El FC Porto arrancó la defensa de su corona con autoridad y se mantiene como el principal referente de la Primeira Liga, con una combinación que explica su dominio: apenas ha recibido un gol y supera los dos tantos por partido, una solidez que lo coloca un escalón por encima del resto. El Sporting CP aparece como su principal perseguidor gracias a una ofensiva que ya suma 14 anotaciones y que viene de imponerse con autoridad al CD Nacional, mientras el Benfica también levanta la mano como candidato al título tras golear al CS Marítimo y mantener una producción ofensiva similar, además de contar con un partido pendiente. En medio de la lucha entre los tres grandes, el CD Santa Clara se roba los reflectores como la gran sorpresa del campeonato: permanece invicto y llega con la confianza a tope después de golear 4-0 al Rio Ave, un resultado que refuerza su candidatura para competir por los puestos europeos y poner en aprietos a las potencias del fútbol portugués.

Porto | 15 puntos Sporting Lisboa | 13 puntos Santa Clara | 11 puntos Benfica | 10 puntos Arouca | 10 puntos Braga | 7 puntos Gil Vicente | 7 puntos Marítimo | 7 puntos Estrela Amadora | 6 puntos Académico de Viseu FC | 5 puntos Nacional | 4 puntos Guimaraes | 4 puntos Moreirense | 4 puntos Famalicao | 3 puntos Río Ave | 3 puntos FC Alverca | 2 puntos Estoril | 2 punto Casa Pia | 1 punto

Resultados de la jornada 5

La jornada 5 de la Liga de Portugal dejó triunfos importantes para los tres grandes. El Porto remontó ante Moreirense y se impuso 2-1 en el Estadio do Dragão, con lo que llegó a 15 puntos y mantuvo el liderato. Dinis Pinto adelantó a la visita al minuto 20, pero Jan Bednarek empató antes del descanso y William Gomes completó la remontada al 58’. El partido también marcó el debut de Santiago Gimenez con el Porto, ya que el delantero mexicano ingresó al minuto 75 y tuvo dos oportunidades para marcar. Benfica, por su parte, goleó 3-0 al Marítimo con un doblete de Leandro Barreiro y un tanto de Gianluca Prestianni.

Sporting de Lisboa también cumplió y derrotó 2-0 al Nacional Madeira para llegar a 13 puntos y mantenerse en el segundo lugar. Luis Suárez abrió el marcador desde el punto penal al minuto 32 y Flávio Gonçalves sentenció el encuentro al 49’. Con estos resultados, Porto, Sporting y Benfica se mantienen como protagonistas de la pelea por los primeros puestos después de cinco jornadas de la Primeira Liga

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