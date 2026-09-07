Francisco Suinaga sobre el histórico momento del Toluca: “ya es una dinastía”

El presidente de los Diablos habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio tras conquistar la Leagues Cup y alcanzar seis títulos bajo el mando de Mohamed.

Francisco Suinaga, en exclusiva para Claro Sports | Imago 7

El Toluca atraviesa uno de los periodos más exitosos de su historia y Francisco Suinaga, presidente del conjunto escarlata, analizó en exclusiva para Claro Sports en W Radio las claves detrás de una etapa que ya acumula seis títulos bajo el mando de Antonio Mohamed.

Suinaga destacó el valor especial del campeonato por las condiciones en las que los equipos mexicanos deben disputar el torneo. Abordó el impacto de Mohamed, la inversión realizada para construir el actual plantel, los aspectos que deberían modificarse en la Leagues Cup, el futuro del entrenador y la intención del club de mantener a Helinho.

Francisco Suinaga defiende a la Liga MX tras conquistar la Leagues Cup

Toluca se convirtió en el primer equipo mexicano en conquistar la Leagues Cup bajo su actual formato, terminando con una racha en la que los clubes de la MLS habían levantado el torneo. Para Suinaga, el campeonato también sirve para poner en perspectiva la comparación entre las dos ligas.

“Si no se gana empieza esto de que la MLS ya superó a la Liga MX, cosa que no coincido, cuando es Concacaf y es ida y vuelta, ahí están los resultados. Nosotros ganamos todos y también muchos otros equipos mexicanos. Este formato de competencia no nos beneficia, pero aun así había que ir a competir y a ganar y afortunadamente se nos dio”.

El presidente de los Diablos explicó que el orgullo deportivo terminó siendo una de las principales motivaciones para afrontar un torneo al que Toluca llegó con varios de sus objetivos internacionales ya asegurados.

“El formato no beneficia a los clubes mexicanos y aun así llegamos los cuatro y la queríamos ganar por orgullo, por respeto, porque ya estamos calificados a la Concacaf, ya estamos calificados a la Intercontinental, ya estamos calificados al Mundial de Clubes. Tampoco lo que te dan económicamente hace ninguna diferencia”.

¿Cuál es el secreto del Toluca de Antonio Mohamed?

Desde la llegada de Mohamed, Toluca transformó su presente deportivo hasta construir una colección de campeonatos que comenzó con el Clausura 2025. Suinaga considera que la explicación parte tanto del vestidor como de la mentalidad que se desarrolló alrededor del equipo.

“Tenemos un grupo muy sano, un equipo muy sano de todos los que estamos alrededor y empezando por los jugadores. No se cansan de ganar, pero saben trabajar en equipo, sabemos trabajar en equipo y Tony se la sabe de todas, todas. Es un ganador”.

Mohamed, máximo ganador de títulos en Toluca | Imago7

La inversión y la llegada de Mohamed cambiaron al Toluca

Suinaga también reconoció que el proyecto actual nació después de aceptar que los resultados del club no correspondían con lo que se estaba haciendo institucionalmente. La inversión comenzó a incrementarse durante los procesos anteriores y posteriormente se consolidó con la construcción de un plantel profundo y competitivo.

“A partir de que nos damos cuenta y hacemos un diagnóstico, las cosas no están bien y lo reconocemos abiertamente. Yo lo reconocí abiertamente. Viene Nacho y empieza una inversión, no del tamaño que hay hoy, pero empieza poco a poco una importante inversión. Después con Paiva se hace una todavía más fuerte inversión, bastante más importante, pero sobre todo una gran selección de jugadores”.

Para el dirigente, el siguiente paso determinante fue encontrar a un entrenador con conocimiento profundo de la Liga MX y de sus momentos decisivos. Ahí apareció Mohamed. “Se arma un equipo muy competitivo en muchas líneas, con mucha competencia interna y con ciertas posiciones determinantes. Y después me parece que acertar en un técnico que conoce el fútbol mexicano, que conoce el formato, que sabe ganar, que es un competidor en su máxima expresión y conoce muy bien los partidos definitorios, sabe sufrir, sabe ganar”.

Suinaga aseguró que el propio Mohamed entendió el potencial del plantel antes de aceptar el proyecto y encontró los detalles necesarios para convertir a un equipo competitivo en uno campeón. “Él estaba convencido de venir a Toluca. Es un tipo muy inteligente que vio cómo venía funcionando el equipo, cómo estaba armado y él sabía que podía venir a poner este cambio, este detalle, esta pequeña gran cosa que es la que te da títulos. Afortunadamente acertamos, se nos dio y creo que en conjunto hemos trabajado para lograrlo”.

Toluca pide cambios en el formato de la Leagues Cup

Aunque terminó levantando el campeonato, Suinaga insistió en que existen diferencias importantes entre las condiciones que enfrentan los clubes mexicanos y los equipos estadounidenses durante la competencia. Toluca incluso ha elaborado análisis para presentar posibles áreas de mejora.

“Nosotros hemos generado muchos documentos, análisis de kilómetros recorridos, de horarios, de ajustes de calendarios. No es lo mismo llegar a una sede, dormir en un hotel y enfrentar un equipo donde todos los jugadores del rival durmieron en su casa. Es su ciudad, donde viven. Estuvieron con sus familias, no tienen cambio de altitud, ni de clima, ni de estadio, ni de instalaciones, ni de campos de entrenamiento”.

El dirigente agregó otros elementos que considera relevantes para equilibrar la competencia y aseguró que Toluca ha buscado mantener una postura constructiva ante los organizadores. “El balón es distinto, es de la otra marca. Hay muchísimas cosas que pueden mejorar. Creo que poco a poco, pero muchísimas. Hemos tenido reuniones tanto en Nueva York como una cena previa y hemos tratado de ser constructivos y empáticos, pero sí analíticos en lo que creo que es contundente del formato”.

Suinaga añadió que el costo deportivo puede aumentar cuando aparecen lesiones durante el torneo, especialmente por las condiciones de viaje, descanso y las diferentes superficies. “En la primera edición perdimos a Fede Pereira por una lesión y lo perdimos mucho tiempo, después a Luan y después Helinho. Jugamos en otras canchas, en otras superficies, algunos terrenos no estaban muy buenos. Insisto, las altitudes, los traslados, el descanso y el costo-beneficio es muy alto”.

“Sí se tiene que mejorar porque otra vez solo la gana uno. Si te quedas en el camino y aparte tienes lesionados, pues tienes una mala imagen de que no pudiste competir y un costo hacia dentro del plantel”.

¿Cuál es el título más importante de la era Mohamed?

Los seis campeonatos tienen un significado diferente para la directiva, pero Suinaga colocó la conquista del Clausura 2025 en un lugar especial. Aquella corona terminó con 15 años sin un campeonato de Liga MX y representó la estrella número 11 del club.

“Para mí definitivamente la 11 era muy importante por el tiempo que había pasado, porque se nos había negado, porque había muchísima presión y jugar finales con esa presión todavía es más difícil. De por sí jugar finales y ganarlas son difíciles. Nosotros traíamos una losa, muchos de acá, con muchísima presión”.

Sobre la Leagues Cup, Suinaga reconoció que su valor deportivo no es igual al de una Liga MX o una Concacaf Champions Cup, pero destacó el significado particular que tuvo terminar con la discusión sobre la falta de campeonatos mexicanos en el torneo.

“Todos tienen su ingrediente, pero yo no me ciego y obviamente es mucho más complicado ganar una Liga y la Concacaf. Los otros son partidos que, otra vez, si los ganas a lo mejor no pasa tanto, pero luego si los pierdes sí pasa, entonces hay que ganarlos”.

Toluca se alza como campeón de la Leagues Cup | Imago7

“Tony ya hizo época, ya hizo una dinastía”

El futuro de Antonio Mohamed también formó parte de la conversación. A pesar de que a lo largo de su carrera el técnico argentino no suele permanecer demasiados años en un mismo equipo, Suinaga explicó que existe una comunicación permanente y transparente entre ambas partes.

“Tony siempre ha sido muy transparente en ese aspecto y nos ha dicho: ‘El día que yo esté saturado, se los voy a decir, y no es que me vaya a ir a otro equipo, normalmente me voy a descansar’. La cabeza vive muy intensamente y él dice que es agotador desde el día a día hasta los días de partido”.

La directiva ya renovó el contrato del entrenador y Suinaga considera que, independientemente de cuánto tiempo permanezca en Toluca, su lugar en la historia del club está asegurado. “Su contrato se venció, lo renovamos. Yo creo que él ya hizo época, ya hizo una dinastía, va a pasar a la historia. El cariño que le tiene la afición y nosotros es grandísimo, está en letras de oro”.

“No sé cuánto vaya a durar, pero pase lo que pase, nada va a empañar ni a ensombrecer todo lo que se ha logrado. Ojalá y vengan muchas cosas más. Él tiene una gran ilusión en la Intercontinental y obviamente vamos a tener un reto en calendario y en las fechas”.

Toluca quiere renovar y mantener a Helinho

Finalmente, Suinaga habló del futuro de Helinho, autor del segundo gol en la final ante Monterrey y uno de los futbolistas que han generado interés desde el extranjero. El presidente confirmó que Toluca ha recibido propuestas importantes, aunque ninguna ha provocado un cambio en la postura del club.

“La realidad es que han llegado ofertas importantes por Helinho. Helinho está muy contento en el club y lo que acordamos fue, yo le pedí, le pedimos personalmente, que se concentrara en el partido del miércoles contra León y en la final de ayer, y la verdad que dio unos juegazos”.

La intención es mantenerlo dentro del plantel y avanzar con una renovación contractual mientras Toluca se prepara para sus siguientes desafíos. “La idea es que se quede. Todavía no hemos, porque lo vamos a renovar, pero la realidad es que es un jugador muy atractivo en el mercado internacional y han llegado ofertas importantes, pero nada como para desprenderse de él. La idea es que se quede y él está con la ilusión de quedarse”.

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