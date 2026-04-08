Luis Fernando Tena, Nicholas Hagen y una charla que puede cambiar a la Selección de Guatemala

El entrenador y el arquero habrían acercado posiciones para el regreso a la convocatoria.

Nicholas Hagen había perdido terreno en Guatemala | Reuters

Luego de semanas marcadas por rumores e incertidumbre, Luis Fernando Tena se prepara para retomar el mando de la Selección de Guatemala en la próxima fecha FIFA de junio. Las versiones sobre una posible salida del entrenador mexicano por temas de salud habían tomado fuerza, pero tanto el propio técnico como la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala se encargaron de desmentirlo y confirmar su continuidad al frente de la Azul y Blanco.

Tena había sido reemplazado de manera temporal por su asistente Salvador Reyes, quien dirigió el amistoso ante Argelia que terminó en una dolorosa goleada 7-0, un resultado que dejó fuertes cuestionamientos y abrió el debate sobre el futuro del plantel. Con el regreso del estratega mexicano, también se espera que vuelvan algunas decisiones importantes dentro del grupo.

En ese contexto, una noticia comenzó a tomar relevancia y podría marcar un cambio clave en el equipo: el posible regreso del arquero Nicholas Hagen. De acuerdo con información del periodista Juan Gálvez, Luis Fernando Tena habría mantenido comunicación directa con el guardameta en los últimos días, lo que apunta a que su nombre volvería a estar sobre la mesa para las próximas convocatorias.

El motivo no sería menor. El rendimiento de Kenderson Navarro ha dejado dudas en los últimos amistosos, especialmente tras ser titular en la derrota 1-0 ante Canadá y en la goleada sufrida frente a Argelia. Hasta el momento, Navarro suma siete partidos con la Selección Nacional, pero su desempeño no terminó de convencer en un puesto donde Guatemala necesita seguridad y liderazgo.

“Luis Fernando Tena, es cierto que habría sostenido una comunicación directa con Nicholas Hagen en los últimos días. Acaso se dio cuenta que aún está verde Kenderson Navarro y que al de la MLS aún no jugando, lo tiene que convocar en junio. Veremos”, escribió Juan Gálvez en su cuenta oficial de X, alimentando la expectativa sobre un posible regreso del arquero con experiencia internacional.

Hagen, por su parte, cuenta con un recorrido mucho más amplio en la Azul y Blanco. El guardameta suma 58 apariciones con la Selección de Guatemala y su último partido oficial fue el 19 de noviembre de 2025, cuando fue parte de la victoria 3-1 ante Surinam por las Eliminatorias. Aunque actualmente no es titular habitual en su club, continúa sumando minutos en la MLS y se mantiene como una de las opciones con mayor experiencia del plantel.

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