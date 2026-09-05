Santiago Buitrago roza la victoria y Marco Brenner gana la etapa 14 de la Vuelta a España

Santiago Buitrago rozó la victoria en la etapa 14 de la Vuelta a España. Marco Brenner ganó, mientras el colombiano volvió a brillar en la montaña.

Santiago Buitrago, segundo en la Vuelta | JOSE JORDAN / AFP.

La montaña volvió a ser protagonista en la Vuelta a España 2026 y la etapa 14 dejó una intensa batalla por la victoria, con Santiago Buitrago como uno de los grandes animadores de la jornada. El ciclista bogotano atacó en los kilómetros finales, peleó por los puntos de la clasificación de la montaña y llegó a soñar con el triunfo, pero finalmente tuvo que conformarse con el segundo lugar, mientras Marco Brenner se llevó la victoria.

La jornada comenzó con una fuga numerosa que poco a poco fue tomando forma. Hasta 45 corredores llegaron a integrar el grupo delantero, entre ellos tres colombianos: Santiago Buitrago, Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez. La presencia de los tres nacionales confirmó desde temprano las intenciones del ciclismo colombiano de buscar protagonismo en una jornada marcada por las subidas y el fuerte calor.

Con el pelotón cada vez más lejos, la fuga tomó una ventaja considerable y todo apuntaba a que de allí saldría el ganador de la etapa. Mientras los corredores afrontaban los diferentes repechos no categorizados, Kevin Vermaerke comenzó a destacarse en solitario. Detrás, los grupos se fueron fragmentando y Buitrago, Sosa y Martínez permanecieron en la pelea por la victoria.

Buitrago defiende el liderato de la montaña

Uno de los momentos claves de la jornada llegó en el Puerto de los Villares. El Bahrain Victorious tomó el control de la fuga para ayudar a Buitrago, quien necesitaba disputar los puntos para fortalecer su liderato en la clasificación de la montaña. El bogotano respondió y, a falta de 500 metros para la cima, lanzó su ataque.

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Buitrago coronó primero el puerto y sumó los cinco puntos en disputa, demostrando nuevamente por qué viste el liderato de esta clasificación. La lucha continuó posteriormente en el Puerto de Locubín, donde el colombiano sufrió una situación incómoda cuando dos corredores del Astana se movieron sobre su línea y le cerraron el paso. Buitrago levantó la mano para protestar mientras Kevin Vermaerke pasaba primero y se llevaba los puntos.

Con la aproximación a Sierra de la Pandera, la carrera entró en una fase completamente diferente. La fuga se rompió en varios grupos y los ataques comenzaron a sucederse. Buitrago, Sosa y Martínez volvieron a aparecer en uno de los grupos perseguidores, mientras varios corredores buscaban aprovechar los últimos kilómetros para llegar con opciones de triunfo.

Buitrago atacó y soñó con la victoria

A falta de pocos kilómetros, Santiago Buitrago decidió jugarse sus cartas. El bogotano atacó y consiguió despegarse del grupo en el que se encontraba, lanzándose en busca de la victoria de etapa. Por detrás, Iván Ramiro Sosa también mostró su rebeldía y trató de mantenerse en la pelea, mientras la carrera se convertía en un auténtico mano a mano entre los corredores que todavía aspiraban al triunfo.

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Buitrago llegó a estar solo en cabeza cuando apenas restaban dos kilómetros para la meta. Sin embargo, Marco Brenner reaccionó y comenzó a perseguir al colombiano. La diferencia se redujo rápidamente y, a falta de un kilómetro, el alemán ya estaba a solo cinco segundos del corredor del Bahrain Victorious.

El bogotano volvió a intentarlo en los últimos metros, pero Brenner no cedió. El alemán siguió de cerca la rueda del colombiano y terminó imponiéndose en la llegada de la Sierra de la Pandera. Buitrago cruzó la meta en segundo lugar, después de haber sido uno de los corredores que más luchó durante toda la jornada.

La actuación también dejó en evidencia el protagonismo colombiano en esta etapa 14. Buitrago, Sosa y Martínez estuvieron durante buena parte del día en la fuga, mientras Harold Tejada también buscó movimientos en los kilómetros finales. Sin embargo, el triunfo volvió a escaparse para el ciclismo nacional. Marco Brenner celebró la victoria, mientras Santiago Buitrago se quedó con un valioso segundo puesto y, sobre todo, con más puntos para consolidarse como líder de la montaña.

Clasificación etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Posición Nombre- Equipo Tiempo 1. Marco Brenner (TPT) 4:15:09 2. Santiago Buitrago (RBH) +1 3. Cristian Rodríguez (XAT) +11 4. Iván Sosa (EKP) +14 5. Valentin Paret Peintre (SOQ) +22 6. Clement Berthet (GFU) +27 7. Jorgen Nordhagen (TVL) +39 8. Filippo Zana (SOQ) +43 9. Walter Calzoni (PPT) +1:06 10. Joao Almeida (UAE) +45

Clasificación general Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 49:28:12 2. Felix Gall (DCT) 2:06 3. Primoz Roglic (RBH) 2:10 4. Richard Carapaz (EFE) 4:24 5. Oscar Onley (NCI) 5:44 6. Jakob Omrzel (TBV) 6:14 7. Mattias Skjelmose (LTK) 6:49 8. Cristian Rodríguez (XAT) 7:01 9. Clément Berthet (GFC) 7:19 10. Sepp Kuss (TVL) 8:55

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