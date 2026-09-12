¿Se convierte en amuleto? Daniel Muñoz se adueña de la titular y Nottingham Forest celebra por primera vez

El lateral derecho colombiano de 30 años, Daniel Muñoz, fue titular por primera vez en el Nottingham Forest.

Daniel Muñoz, titular en Nottingham Forest | Reuters/Jason Cairnduff

Se disputó la cuarta jornada de la Premier League 2026-2027 y un colombiano fue protagonista. Daniel Muñoz fue titular por primera vez con el Nottingham Forest y su equipo logró la primera victoria de la temporada. Por un marcador de dos goles a uno, los dirigidos por el austriaco Oliver Glasner vencieron a Aston Villa de visitante.

El primer tiempo fue parejo de principio a fin. Si bien ambos equipos lo intentaron a su forma, ambos mostraron una evidente carencia de claridad en el último cuarto del terreno de juego. Ahora bien, la segunda mitad fue una historia completamente diferente.

Liam Delap puso en ventaja a Nottingham Forest al primer minuto de la etapa complementaria. Sin embargo, casi media hora después Alysson volvió a poner tablas en el marcador. Y para ponerle la cereza al pastel, otro sudamericano, Igor Jesus le dio el triunfo al equipo de Daniel Muñoz a dos minutos del final.

Así fue la primera titularidad de Daniel Muñoz con Nottingham Forest

Daniel Muñoz fue titular y disputó la totalidad del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la cuarta fecha de la Premier League 2026-2027. El colombiano empezó a demostrar lo que le puede aportar al equipo de Olvier Glasner y fue uno de los mejores calificados del encuentro.

Un remate, 34 de 37 pases acertados, cuatro pases claves, uno de dos pases largos completados, tres de cuatro centros exitosos, cinco pases en el último tercio, tres despejes, cuatro recuperaciones y seis de 10 duelos ganados, fueron los números del lateral derecho. Datos y estadísticas que lo dejaron con una calificación de más de siete puntos.

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Así las cosas, Daniel Muñoz cumplió en su primera titularidad y cuesta creer que no se vaya a quedar con la posición de carrilero por derecha. El próximo que afrontará con la camiseta del Nottingham Forest será el sábado 19 de septiembre en condición de local ante Coventry City.

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