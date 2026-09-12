Municipal vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Municipal vs Malacateco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Malacateco se enfrentarán este domingo 13 de septiembre por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde los Rojos buscarán defender el liderato ante un rival que necesita puntos para escalar posiciones. Municipal llega primero con 19 unidades, mientras que los Toros ocupan el décimo lugar con ocho puntos.

Municipal afrontará la fecha después de conseguir una victoria por 2-1 frente a Aurora FC en su última presentación. El equipo dirigido por Mario Acevedo acumula seis triunfos, un empate y una derrota en ocho partidos, números que lo mantienen en lo más alto de la clasificación. Además, los escarlatas registran 11 goles a favor y apenas tres en contra, con una diferencia de +8.

Malacateco llegará a la capital con la intención de recuperarse tras perder 2-0 ante Antigua GFC en la jornada anterior. El conjunto dirigido por Carlos Robles suma dos victorias, dos empates y cuatro derrotas después de ocho fechas. Los Toros han convertido nueve goles y recibido 14, por lo que buscarán mejorar su rendimiento como visitantes para intentar sumar frente al líder del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Malacateco de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Malacateco será el domingo 13 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Malacateco hoy

Ni Municipal ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Carlos Robles. no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal : Braulio Linares, José Morales, Nicolás Samayoa, Yunior Pérez, Carlos Aguilar, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Jonathan Franco, John Méndez, Rudy Muñoz, Alejandro Cabeza. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares, José Morales, Nicolás Samayoa, Yunior Pérez, Carlos Aguilar, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Jonathan Franco, John Méndez, Rudy Muñoz, Alejandro Cabeza. : Mario Acevedo. Malacateco: Abel Guzmán, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Andru Morales, Kevin Ramírez, Andy Soto, José Ochoa, Nelson Andrade, Vidal Paz, Eliser Quiñones. DT: Carlos Robles.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Municipal y Malacateco en los últimos años:

28 de marzo de 2026 | Municipal 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

6 de febrero de 2026 | Malacateco 1-3 Municipal | Torneo Clausura

25 de octubre de 2025 | Municipal 4-1 Malacateco | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Malacateco 2-3 Municipal | Torneo Apertura

6 de abril de 2025 | Malacateco 0-1 Municipal | Torneo Clausura

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