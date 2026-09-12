Rating Colombia del 11 de septiembre de 2026, según CNC: ‘Masterchef Celebrity’ se mete al top 3

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el viernes 11 de septiembre.

Masterchef Colombia | @canalrcn

Segundo fin de semana del mes de septiembre y los colombianos sigue dejando muy en claro cuales son sus programaciones favoritas en cuanto a los canales nacionales se refiere. ‘Yo Me Llamo’ parece inalcanzable. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 11 de septiembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 13,36 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,55 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,30 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,56 % María, la caprichosa – Caracol TV | 5,97 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 5,59 % La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN | 4,84 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,68 % Noticias Caracol avance – Caracol TV | 3,92 % Enfermeras – RCN | 3,75 %

Programación de fútbol para este sábado, 12 de septiembre de 2026

9:00 a.m. | Aston Villa vs Nottingham Forest | Premier League.

2:00 p.m. | Real Madrid vs Rayo Vallecano | LaLiga.

2:00 p.m. | Gremio vs Vasco Da Gama | Brasileirao.

4:05 p.m. | Inter Bogotá vs Llaneros | Liga BetPlay.

4:30 p.m. | Palmeiras vs Sao Paulo | Brasileirao.

6:10 p.m. | Boyacá Chicó vs Independiente Medellín | Liga BetPlay.

8:20 p.m. | Alianza vs Junior | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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