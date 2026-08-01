La legión colombiana, sin mucho brillo en la Clásica de San Sebastián 2026

Brandon Rivera fue el mejor cafetero de la clásica, que tuvo como el gran vencedor a Remco Evenepoel.

Brandon Rivera, ciclista colombiano | Miguel RIOPA / AFP.

Ecuador rozó la victoria en la Clásica de San Sebastián. Después de lograr el título en la montaña del reciente Tour de Francia, hace apenas una semana, Richard Carapaz protagonizó una intensa jornada en la que batalló hasta el final con Remco Evenepoel. Sin embargo, el belga del Red Bull – BORA – hansgrohe le ganó el pulso en la última recta.

Evenepoel demostró otra vez sus condiciones en la clásica, convirtiéndose en el pedalista con más títulos en la historia de la ronda ibérica. Cuatro galardones lo ubican en lo más alto de la historia del tradicional certamen, que sirve como antesala de la Vuelta a España. Se abre entonces la expectativa para palpitar la última grande del año.

Con un tiempo final de 5 horas, 23 minutos y 10 segundos, el campeón coronó la etapa de 221.2 kilómetros en territorio vasco. A su rueda llegó Carapaz, mientras que el podio fue completado por Ben Tulett, del Team Visma | Lease a Bike, a 29 segundos de la disputa final.

Así les fue a los colombianos

Quizá no fue la edición de más brillo para los cafeteros presentes. Diego Pescador y Nairo Quintana (Movistar Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA-hansgrohe), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) fueron los cinco inscritos para afrontar la carrera de este sábado. Entre los participantes, el más destacado fue Rivera, sin lugar a dudas, por mantener el ritmo en la zona relativamente alta del pelotón.

Históricamente se ha tratado de una competición esquiva para los cafeteros. Atrás queda el noveno puesto de Rigoberto Urán en 2022, pues hay que irse más atrás para revisar la mejor presentación de un coterráneo en la justa. Rivera, en efecto, quedó entre los 25 mejores.

El zipaquireño de 30 años, quien lleva desde 2020 actuando para el Netcompany INEOS, cerró en la casilla 24 a 1:08 de Evenepoel. Es nada menos que el segundo mejor latinoamericano después de Carapaz. Un poco más atrás llegaron nombres como Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) y Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), a 4:44 y 6:21 respectivamente.

Según los resultados, Nairo Quintana llegó muy lejos del liderato. El boyacense del Movistar Team terminó en la 94° colocación, perdiendo más de 13 minutos frente al belga. Situación que genera ciertas alarmas de cara a la Vuelta a España, su “último baile” en las grandes carreras.

La disputa por la casaca roja, en suelo español, iniciará del 22 de agosto al 13 de septiembre. En la previa se correrán otros certámenes, como el Tour de Polonia, la Clásica de Hamburgo y el Renewi Tour.

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