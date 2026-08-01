Evenepoel firma una obra maestra y se corona como el rey absoluto de la Clásica de San Sebastián

Remco Evenepoel terminó en primer lugar de la Clásica de San Sebastián con un tiempo de 5:23:10 para vencer en los metros finales a Richard Carapaz

Remco Evenepoel gana la Clásica de San Sebastián | Reuters

Remco Evenepoel volvió a escribir su nombre con letras de oro en la Clásica de San Sebastián. El belga de Red Bull-BORA-hansgrohe conquistó la edición 45 de la Donostiako Klasikoa de este sábado 1 de agosto tras imponerse en un emocionante duelo frente al ecuatoriano Richard Carapaz, con quien llegó destacado hasta los metros finales. La victoria, conseguida después de 221.1 kilómetros y más de 4,150 metros de desnivel, significó la cuarta txapela para el campeón olímpico, que rompió el empate con Marino Lejarreta y se convirtió en el ciclista más laureado en la historia de la prueba tras terminar con un tiempo de 5:23:10.

La jornada presentó un recorrido fiel a la tradición de la clásica vasca, con siete puertos de montaña y un trazado diseñado para seleccionar a los más fuertes. La fuga inicial disfrutó de varios minutos de ventaja, aunque el trabajo del pelotón, encabezado por los equipos de los favoritos, redujo poco a poco la diferencia. La carrera cambió de ritmo en las ascensiones a Jaizkibel y Erlaitz, donde comenzaron los ataques y el grupo principal quedó reducido a los hombres con mayores aspiraciones.

Evenepoel tampoco vivió un camino sencillo hacia el triunfo. El belga sufrió un cambio de bicicleta cuando restaban menos de 50 kilómetros para la meta y poco después quedó descolgado del grupo de cabeza. Durante varios kilómetros persiguió a los punteros hasta conseguir el enlace en las cercanías de Oiartzun, justo cuando el pelotón afrontaba el tramo decisivo. Su recuperación confirmó que el tres veces campeón todavía tenía mucho que decir en la resolución de la carrera.

El desenlace llegó, una vez más, en las durísimas rampas de Murgil, el ascenso que suele decidir la Clásica de San Sebastián. Allí el UAE Team Emirates intentó colocar a Jhonatan Narváez en una posición privilegiada, aunque la ofensiva definitiva surgió con Evenepoel y Carapaz. Ambos dejaron atrás al resto de aspirantes y abrieron una diferencia de 15 segundos sobre un grupo perseguidor encabezado por Giulio Ciccone y Louis Barré, suficiente para jugarse la victoria entre ellos.

Los dos campeones colaboraron durante los últimos kilómetros con relevos constantes antes de preparar el sprint definitivo en el Boulevard donostiarra. Carapaz resistió cada aceleración del belga y obligó al desenlace al esprint, pero Evenepoel encontró un último cambio de ritmo para cruzar primero la línea de meta. Ben Tulett completó el podio a 29 segundos, mientras Christian Scaroni y Pello Bilbao finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

Con este triunfo, Evenepoel alcanzó la victoria número 77 de su carrera y confirmó el excelente estado de forma que ya había exhibido tras el Tour de Francia. La Clásica de San Sebastián volvió a coronar al corredor belga, que transformó una jornada llena de contratiempos en otra exhibición de carácter y calidad. Su cuarta conquista en Donostia no solo amplió su legado en una de las pruebas de un día más prestigiosas del calendario, sino que también estableció un récord que lo coloca en solitario como el gran rey de la Donostiako Klasikoa.

Resultados de la Clásico de San Sebastián 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 5:23:10 2 Richard Carapaz EF Education – EasyPost Mismo tiempo 3 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike +0:29 4 Christian Scaroni XDS Astana Team +0:29 5 Pello Bilbao Bahrain – Victorious +0:29 6 Giulio Ciccone Lidl – Trek +0:29 7 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG +0:29 8 Marc Hirschi Tudor Pro Cycling Team +0:29 9 Marcel Camprubí Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:29 10 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team +0:29

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