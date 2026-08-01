Romina Hinojosa hace historia en el Tour de Francia Femenil Y completa su primera etapa; Lorena Wiebes se viste de amarillo

La mexicana completó con éxito su debut en el Tour de Francia Femenil 2026, mientras Lorena Wiebes ganó la primera etapa y tomó el liderato

Tour de Francia Femenil 2026, resultados de la etapa 1 | Reuters

Romina Hinojosa escribió una página inédita para el ciclismo mexicano este sábado al convertirse en la primera ciclista del país en competir y completar una etapa del Tour de Francia Femenil. La tamaulipeca finalizó la jornada inaugural en el puesto 129, con un tiempo de 3:44:05, culminando con éxito los 138 kilómetros disputados en Lausana

Mientras la mexicana cumplía con éxito su esperado debut, la neerlandesa Lorena Wiebes confirmó su condición de favorita para los finales explosivos al imponerse en el sprint reducido de la primera jornada, resultado que le permitió enfundarse el primer maillot amarillo de la edición 2026.

Romina Hinojosa completa un debut histórico para México

La corredora del Lotto Intermarché Ladies finalizó la primera etapa con un tiempo de 3:44:05, a 14 minutos y 54 segundos de la vencedora para completar con éxito su estreno en la ronda francesa y convertirse oficialmente en la primera mexicana que disputa y termina una etapa del Tour de Francia Femenil.

La presencia de Hinojosa en la carrera más importante del ciclismo femenino abre un precedente inédito para el deporte mexicano y confirma el crecimiento de una corredora que ha construido su trayectoria en el calendario europeo para alcanzar el máximo escenario.

🇲🇽 Romina Hinojosa becomes the first Mexican rider to line up at the Tour de France Femmes avec Zwift.



Romina Hinojosa est la première Mexicaine à participer au Tour de France Femmes avec Zwift. 🤗#TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/y768eunTOu — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 1, 2026

Con ocho etapas todavía por disputarse, la prioridad para la ciclista de 23 años será continuar acumulando experiencia, superar los desafíos de montaña y completar su primer Tour de Francia en Niza.

Lorena Wiebes conquista la etapa inaugural y el primer maillot amarillo

La primera jornada terminó con un exigente ascenso hacia Lausana que redujo el grupo principal antes del sprint definitivo. Ahí, Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) mostró su potencia para quedarse con la victoria tras 3:29:11 de competencia.

La neerlandesa superó en el sprint a Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) y Demi Vollering (FDJ United-Suez, quienes completaron el podio. Las tres cruzaron la meta con el mismo tiempo, pero Wiebes se quedó con la victoria y el primer maillot amarillo gracias a su triunfo y a los 10 segundos de bonificación, mientras Le Court recibió seis y Vollering cuatro.

Las favoritas salen bien libradas del primer examen

Aunque la etapa terminó con un sprint reducido, la jornada estuvo lejos de ser tranquila. Desde los primeros kilómetros hubo múltiples caídas en el pelotón que afectaron el desarrollo de la carrera. La más preocupante fue la de Marlen Reusser (Movistar), quien se fue al suelo a 20 kilómetros de la meta durante un descenso, aunque logró reincorporarse y regresar al grupo de favoritas para cruzar la línea sin perder tiempo respecto a las principales candidatas al título.

El desenlace también exigió una gran colocación. Tras neutralizar la fuga a cinco kilómetros de la llegada, las aspirantes a la general afrontaron una subida final de 2.6 kilómetros con una pendiente media del 4.6%, que incluyó dos rampas más pronunciadas y varias curvas técnicas por las calles de Lausana. Ahí, Vollering, Puck Pieterse, Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma-Phinney y Pauline Ferrand-Prévot lograron mantenerse en el grupo de cabeza, mientras Wiebes lanzaba su largo sprint para imponerse y vestirse de amarillo.

Clasificación general – Tour de Francia Femenil 2026 tras la etapa 1

Ciclista Equipo Tiempo Lorena Wiebes SD Worx-Protime 3:29:11 Kim Le Court-Pienaar AG Insurance-Soudal Team +0:04 Demi Vollering FDJ United-Suez +0:06 Puck Pieterse Fenix-Premier Tech +0:10 Noemi Rüegg EF Education-Oatly +0:10 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD +0:10 Kasia Niewiadoma-Phinney Canyon//SRAM +0:10 Pauline Ferrand-Prévot Team Visma | Lease a Bike +0:10 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly +0:10 Marlen Reusser Movistar Team +0:10

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