San Pedro vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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San Pedro vs Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

San Pedro y Mixco se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido entre dos equipos que buscan mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación. Los Gallos atraviesan un gran momento en su regreso a la máxima categoría y tratarán de conservar su puntaje perfecto como locales, mientras que los Chicharroneros necesitan volver al triunfo después de dos fechas sin ganar.

San Pedro suma 13 puntos y ocupa el tercer lugar, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Edwin Vásquez está protagonizando un destacado Apertura 2026 después de conseguir el ascenso y llega fortalecido por sus últimas actuaciones: venció 4-3 a Antigua GFC y posteriormente consiguió un valioso empate 0-0 en su visita a Municipal. Además, los Gallos han convertido su estadio en una fortaleza, ya que ganaron sus cuatro partidos como locales: 1-0 ante Xelajú MC, 3-0 frente a Suchitepéquez, 2-1 contra Aurora y 4-3 ante Antigua.

Por su parte, Deportivo Mixco tiene 12 puntos y se encuentra en la cuarta posición, con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. El conjunto de Fabricio Benítez busca recuperar regularidad en el campeonato después de cerrar su histórica participación en la Copa Centroamericana y quedar con el torneo local como principal objetivo. Los Chicharroneros acumulan dos jornadas sin ganar: cayeron 4-1 en su visita a Xelajú MC y luego empataron 1-1 como locales frente a Comunicaciones (aunque por error de los Cremas pudo imponerse 3-0), por lo que intentarán reaccionar ante uno de los equipos más fuertes en casa del Apertura.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Mixco de la jornada 8 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Mixco será el miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal Sampedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Mixco hoy

Ni San Pedro ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Renny Folleco, Steveth Chacón; Edgar Macal, Emerson García, Germán Águila, Romario Gómez; Sebastián Colón; Yasnier Matos y Alexis Barrientos. DT: Edwin Vásquez.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Nixson Flores, Diego Méndez, Cristian Jiménez; Jeshua Urizar, Gabriel Arce, Christian Ojeda; Yonathan Pozuelos, Nicolás Martínez y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Mixco en Liga de Guatemala

San Pedro y Mixco se enfrentarán por primera vez de manera oficial en la Liga Nacional de Guatemala.

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