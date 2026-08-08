Los sacrificios de Jorge Messi para impulsar a Lionel: “Me hacía querer superarme”

Jorge Messi acompañó a Lionel desde sus primeros entrenamientos y fue clave en las decisiones que marcaron su camino hacia el fútbol profesional.

Jorge Messi y el esfuerzo para llevar a Lionel al estrellato. | Reuters

Antes de los Balones de Oro, las Champions League, la Copa del Mundo y los estadios llenos, hubo viajes a entrenamientos, jornadas de trabajo que comenzaban de madrugada y decisiones familiares que cambiaron el rumbo de Lionel Messi. Buena parte de esa historia tuvo como protagonista a Jorge Messi, su padre, quien murió este sábado 8 de agosto de 2026 a los 68 años en Rosario, Argentina.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó que Jorge Messi falleció a las 02:00 horas y señaló que, por respeto a la privacidad de la familia, no ofrecería más detalles sobre las circunstancias médicas. Además de ser su padre, Jorge ocupó durante buena parte de la trayectoria de Lionel el papel de representante y acompañó las decisiones que marcaron su carrera.

Sin embargo, su participación comenzó mucho antes de las negociaciones profesionales. Cuando Lionel era un niño que buscaba abrirse camino en el fútbol de Rosario, Jorge repartía su tiempo entre el trabajo y las actividades de sus hijos. Trabajó como técnico químico en Acindar y que el esfuerzo económico de la familia fue parte de los primeros años del futbolista.

El propio Messi habló de aquella rutina durante una conversación con Zinedine Zidane y recordó que, cuando su padre podía acompañarlo, el día se extendía desde la madrugada hasta el entrenamiento.

“Me acuerdo de muchas veces me llevaba mi mamá también porque mi papá no podía porque trabajaba, pero yo me acuerdo, que, mi papá se levantaba todavía a las 4 de la mañana, volvía 4 o 5 de la tarde y como llegaba tomaban un mate rápido y nos íbamos a entrenar y a jugar y entrenar y así casi toda la semana. Es un esfuerzo grande para todos los padres que hacen cualquier cosa por sus hijos y bueno, esto es una muestra también, de que hay muchos de esos padres que hacen cualquier cosa para que su hijo tenga unos botines, una pelota”, contó Lionel en aquella entrevista.

Jorge Messi acompañó a Lionel desde sus primeras pruebas

El talento de Messi comenzó a llamar la atención antes de su salida de Argentina. Uno de los episodios que Jorge relató ocurrió durante una prueba de Lionel en River Plate, donde el entonces juvenil tuvo que esperar para recibir una oportunidad. Olé recuperó años después aquella historia y confirmó que, tras verlo jugar, los responsables de la prueba preguntaron quién era su padre y manifestaron su intención de incorporarlo.

“Empezaron a entrar los chicos a probarse y él era el último y no lo llamaban. Entonces detrás del alambrado le decía: ‘Diles a ver si te ponen que se va a terminar la prueba’. Y nada y nada, hasta que el entrenador que estaba manejando este tipo de prueba se dio vuelta, lo miró y le dijo: ‘¿De qué juegas?’. Y él le dijo: ‘Media punta, enganche’. ‘Bueno, entra’, pero así de esta manera, así sin darle demasiada importancia. Pasaron dos minutos, tres, hasta que recibió la pelota. Cuando recibió la pelota, hizo dos o tres cosas que para nosotros era normal, ya que lo hacía. Y el que lo estaba manejando esta situación lo miró así y dijo: ‘¿Quién es el padre?’. Entonces me doy vuelta y le digo: ‘Soy yo’. Dice: ‘Lo queremos’”, recordó Jorge Messi.

Aquella prueba no terminó con Messi en River. Su carrera juvenil continuó ligada a Newell’s antes del viaje que modificó su historia. A los 13 años, Lionel viajó a Barcelona acompañado por Jorge para buscar una oportunidad que también permitiera continuar con el tratamiento que necesitaba durante su crecimiento en el año 2000.

Jorge Messi se quedó con Lionel en Barcelona

El traslado a España también significó un cambio para toda la familia. Con el paso del tiempo algunos familiares regresaron a Argentina, mientras Jorge permaneció junto a Lionel en Barcelona durante una etapa en la que el joven futbolista todavía no sabía hasta dónde llegaría su carrera.

Su tarea no se redujo a acompañarlo a entrenar. Jorge intervino en las decisiones sobre el tratamiento de su hijo, la adaptación de la familia y, posteriormente, en la administración de su carrera. Fue uno de los encargados de buscar una solución para el tratamiento que Lionel necesitaba y se quedó con él durante el inicio de su etapa en Cataluña.

Con el tiempo también apareció otra faceta de la relación entre ambos: la exigencia. Messi reconoció que su padre encontraba la forma de marcarle errores incluso después de partidos en los que él consideraba que había tenido una actuación completa. Lejos de interpretarlo como un ataque, Leo explicó que esas observaciones alimentaron su intención de mejorar.

“En esa manera para mí me ayudó muchísimo por cómo era él, porque siempre por ahí me jodía, jugaba un partidazo y sí, pero te comiste una. Siempre me jugaba con eso y yo quería, a mí me hacía bien en ese momento, me hacía querer superarme. A otro capaz que eso lo mata y no está bueno”.

La frase muestra una parte de una relación que cambió conforme también lo hizo la carrera de Messi. Primero estuvo el padre que organizaba sus jornadas para llevarlo a entrenar. Después llegó el hombre que acompañó a un adolescente a otro continente y, finalmente, el representante que quedó al frente de negociaciones que involucraron a Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

El propio FC Barcelona reconoció ese papel tras conocerse su muerte. El club expresó sus condolencias y agradeció a Jorge la confianza depositada en la institución durante los primeros años y la etapa de mayor permanencia de Lionel en el equipo catalán. La AFA, Newell’s Old Boys y otras instituciones también publicaron mensajes para la familia Messi.

Jorge Messi murió a los 68 años después de acompañar durante décadas la carrera de su hijo. Detrás de los números y los títulos quedó una historia que el propio Lionel explicó desde otro lugar: el de un padre que trabajaba desde temprano, volvía a casa y todavía encontraba tiempo para llevarlo a una cancha. Una rutina que comenzó mucho antes de que el apellido Messi se convirtiera en parte de la historia del fútbol.

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