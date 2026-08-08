Nairo Quintana se acerca al adiós en el ciclismo: así será su calendario

Cuando todos pensaban que se retiraría en la Vuelta a España, el corredor del Movistar Team alargó su actividad hasta el Mundial de Ciclismo.

Nairo Quintana / Claro Sports.

Se acerca el último baile de Nairo Quintana en las grandes competencias ciclísticas. El pedalista boyacense marcó un hito para el deporte del país, luego de conquistar un Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España dos años más tarde. Muchos lo catalogan como el mejor de Latinoamérica.

A sus 36 años, ya palpita lo que serán los últimos sorbos de competencia en lo más alto. Recién terminó, este sábado, su actividad en la Vuelta a Burgos dentro de los 20 mejores de la clasificación general, culminando como el mejor colombiano del certamen. Será cuestión de días para verlo batallar en la Vuelta a España, la última grande del 2026 que tendrá como gran candidato a Tadej Pogacar.

Desde marzo, todos sus seguidores contaban con que Nairo pondría fin a su carrera en la Vuelta a España, anunciándolo mientras se preparaba en suelo catalán a través de una conferencia de prensa. No obstante, hay un cambio de planes. Habrá una competencia de peso para él en septiembre, por lo que aplazará el retiro de los pedales.

Las últimas batallas de Nairo Quintana

Por lo pronto, su gran reto es la Vuelta a España, la cual se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre. Su inicio se dará en una contrarreloj individual en Mónaco, terminando en la ciudad de Granada después de más de 3.200 kilómetros repartidos en 21 etapas. Tendrá un rol de respaldo frente a Enric Mas, lider del Movistar Team, pero no descartará pelear por una etapa de montaña.

Luego de cumplir en la Vuelta, el “último baile” será en territorio canadiense. Lo espera el Mundial de Ruta en Montreal, que se desarrollará entre el 20 y 27 de septiembre. El fin de su carrera será representando al país junto a un elenco de los mejores actualmente.

Así lo confirmó en primicia el Diario AS, reseñando que el retiro se postergará unos días más. De este modo, en septiembre, Nairo le pondrá fin a 17 años de actividad en el ruedo, donde llevó a Colombia a lo más alto en vueltas grandes y otras competencias World Tour.

Quintana tendrá un rol de mentor y líder para Colombia. La ventaja radica en que llegará con buen rodaje en sus piernas tras afrontar la exigente Vuelta a España. Los expertos dicen que es mejor llegar a los Mundiales con ritmo de competencia.

El boyacense bajará el telón después de ganar dos grandes vueltas, 18 títulos de competencias World Tour y ocho etapas obtenidas en las Grandes Vueltas. Un grande del ciclismo en todo el sentido de la palabra.

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