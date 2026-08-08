Clasificación general Vuelta a Colombia 2026, Etapa 1: ¿Quién se llevó el triunfo este 8 de agosto?

Wilmar Paredes conquistó Pitalito después de dominar en el embalaje final, convirtiéndose en el primer líder del certamen.

Wilmar Paredes gana la etapa 1 de la Vuelta a Colombia | Fedeciclismo

Con mucha emoción, arrancó la primera etapa de la Vuelta a Colombia este sábado 8 de agosto. El gran ganador del día fue Wilmar Paredes, quien se coronó en el primer lugar después de 187 kilómetros que unieron caminos entre Neiva y Pitalito. A pesar del mal comportamiento de algunos espectadores, fue un espectáculo tremendo para iniciar con honores.

Después de atravesar localidades como Campo Alegre, Gigante, Garzón y Altamira, Paredes comandó un grupo de embaladores para llegar a la meta. Dominando en el sprint, con cierta inclinación hacia arriba, el pedalista del Team Medellín EPM se impuso abriéndose por un costado. De atrás se desesperaron, pero jugó con los nervios para coronarse con autoridad.

“Empezamos con pie derecho y vamos a seguir trabajando para nuestro capo Diego Camargo. Feliz de ser el primer líder de esta Vuelta a Colombia. Fue un remate que picaba para arriba. Se me estaba haciendo un poco largo. Vi que no tenía a nadie al lado y se me calmaron un poquito los nervios”, declaró Paredes para la transmisión oficial.

Así queda la clasificación de la Etapa 1 de la Vuelta a Colombia 2026

Después de la victoria de Paredes, seguido de Kevin Castillo y Brandon Rojas para completar el podio, estos fueron los resultados oficiales de la primera fracción:

Posición Nombre Tiempo 1 Wilmar Paredes (Team Medellín EPM) 4:52:52 2 Kevin Castillo (Orgullo Paisa) ” 3 Brandon Rojas (GW Erco Sport Fitness) “ 4 Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito) “ 5 Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness) “ 6 Sebastián Calderón (7C Economy Hyundai) “ 7 Carlos Gutiérrez (NU Colombia) “ 8 Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) “ 9 Juan Pablo Restrepo (EBSA – Empresa de Energía) “ 10 Luis Javier Monteros (Best PC Ecuador) “

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026?

Con algunas bonificaciones, Paredes cierra como líder de la primera vuelta. Kevin Castillo obtiene también un “extra” que lo deja a cuatro segundos, mientras que Brandon Rojas queda a seis. Repase cómo queda la general en el día inaugural.

Posición Nombre Tiempo 1 Wilmar Paredes (Team Medellín EPM) 4:52:42 2 Kevin Castillo (Orgullo Paisa) +0:04 3 Brandon Rojas (GW Erco Sport Fitness) +0:06 4 Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito) +0:10 5 Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness) “ 6 Sebastián Calderón (7C Economy Hyundai) “ 7 Carlos Gutiérrez (NU Colombia) “ 8 Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) “ 9 Juan Pablo Restrepo (EBSA – Empresa de Energía) “ 10 Luis Javier Monteros (Best PC Ecuador) “

Formato y reglas de la Vuelta Colombia: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La edición °76 de la Vuelta a Colombia será vibrante, pues recorrerá entre el 8 y 16 de agosto varios departamentos en aras de conocer el campeón de la carrera. Serán nueve etapas en total, con terreno llano, media y alta montaña, para cerrar en Medellín.

La competencia, avalada por la Federación Colombiana de CIclismo, tendrá como ganador al que acumule el menor tiempo total si se suman los resultados de todas las fracciones disputadas. Pueden descontarse segundos valiosos a través de las bonificaciones en llegada o sprint intermedio. A través de RCN, en sus canales digitales, usted podrá seguir todas las emociones del certamen.

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