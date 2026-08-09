Colombia inicia con pie derecho el ciclo olímpico: el gran significado de Santo Domingo 2026

Colombia cerró en la segunda posición de los Juegos por debajo de México, dejando gratas impresiones en múltiples disciplinas.

Colombia en las pesas de Santo Domingo 2026 | Comité Olímpico Colombiano

Colombia dio un escalón frente a los últimos juegos de San Salvador en 2023. La delegación cafetera finalizó en el segundo lugar tan solo por debajo de México, registrando 91 medallas de oro, 98 de plata y 77 de bronce. El talento, la disciplina y la categoría de los deportistas pesaron en pruebas clave.

Se trata de la segunda mejor presentación del país en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Solamente la supera Barranquilla, hace ocho años, cuando Colombia se colgó 270 preseas. Es más, estuvo cerca de alcanzar la mejor marca de oros, la cual se dio en Mayagüez 2010.

Así las cosas, Colombia cerró segunda frente al ímpetu de México, tricampeón de los Juegos, que sumó un total de 167 oros, 225 platas y 115 bronces. El podio lo completó Cuba, lejos de la ‘Tricolor’, acumulando 51 oros, 48 platas y 56 bronces. En términos de cantidad, es un balance realmente positivo para Colombia para abrir oficialmente el ciclo olímpico.

Las disciplinas más destacadas

Hay varios deportes para subrayar en lo vivido desde hace unos días en Santo Domingo. El patinaje nuevamente hace historia, puesto que se cosecharon 15 oros en total si se suman todas las modalidades, desde el artístico, el skateboarding y la velocidad. Respecto al levantamiento de pesas, aportó 13 medallas doradas.

La natación dio de qué hablar, ya que se ganaron 41 medallas en todo lo relacionado con los deportes acuáticos, desde el artístico, clavados, carreras y el polo acuático. Seis de ellas fueron doradas. Otra disciplina para ponderar es el ciclismo con un total de 20 preseas (9 de oro) en pista, ruta, BMX y Mountain Bike.

Para sumarle otro deporte que ha cautivado al país, el rugby seven tuvo efectividad total. Tanto el conjunto masculino como el femenino entonaron el himno en lo más alto del podio. El patinaje quedó con 15 oros de 21 posibles, así como el bowling (7 de 10). Porcentajes realmentealtos.

El valor del segundo puesto

Lo más destacado es que Colombia no depende únicamente de lo que ha sido fuerte toda la vida. La cosecha es muy fuerte en oros, más allá de un solo deportista o disciplina en los planes. Hay tranquilidad en cuanto al relevo generacional y la consolidación de Colombia, siempre peleando arriba en el medallero general.

Ahora bien, llegarán los Juegos Suramericanos de Santa Fe, del 12 al 26 de septiembre en Argentina. Este será el próximo escalón dentro del ciclo olímpico, donde habrá pruebas clasificatorias para los Panamericanos de Lima 2027 como gran objetivo para dar el salto de calidad.

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