Colombia trasciende en Santo Domingo 2026: los medallistas más destacados

La delegación ‘Tricolor’ cerró su presentación en el segundo lugar, tan solo por debajo de México, dejando un balance positivo en varias disciplinas.

Colombia en los Juegos de Santo Domingo 2026 | Claro Sports

Se baja el telón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia volvió a ser protagonista en una nueva edición, la cual tiene vital importancia dentro del camino a Los Angeles 2028. Se trata del primer gran examen polideportivo para varias naciones en este lado del mundo.

Santo Domingo volvió a ser sede para esta edición luego de cuatro décadas. Una vez más, la delegación ‘Tricolor’ confirmó ser una de las grandes potencias, ubicándose tan solo por debajo de México. Los aztecas suelen tener una delegación grande, pero Colombia ha vuelto a rendir en disciplinas donde ha demostrado tener una fortaleza histórica.

Si bien México superó la barrera de las 400 medallas, Colombia cerró con 266 obtenciones en total, seguido de Cuba para completar el podio (155). En cuanto a los cafeteros, se lograron 91 preseas doradas, 98 de plata y 77 de bronce.

María José Rodríguez y Ángel Barajas, los más bañados en oro

En el medallero, hay dos colombianos emparejados por sumar cuatro medallas de oro en diversas modalidades. Ese fue el caso para María José Rodríguez, en los bolos, así como el gimnasta Ángel Barajas, medallista olímpico en los pasados Juegos Olímpicos de Paris 2024. Ambos sumaron cosechas doradas y una plateada.

Rodríguez triunfó como campeona total por evento, además de la prueba por equipos, individual y hasta en tríos. Respecto al cucuteño Barajas, se llevó el oro en las modalidades de barra horizontal, barras paralelas, equipos masculinos e individual general en la gimnasia artística.

Un hito para el voleibol colombiano en Santo Domingo

Uno de los episodios más emotivos, sin duda, se trasladó al voleibol sala masculino de los Juegos. Colombia ganó una histórica presea dorada tras derrotar 3-2 a Puerto Rico en la gran final. Fue un título sin precedentes, dejando en el camino a las grandes potencias para orquestar una verdadera hazaña.

Ronal Longa, el más veloz de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Hablando de hazañas, el atleta Ronal Longa se consagró en la prueba legendaria de los 100 metros del atletismo. Nunca el país se bañó de oro, hasta que conquistó un tiempo de 10:06 para quedar en la memoria del deporte colombiano. En total, las cosechas doradas de dicha disciplina fueron obtenidas por el propio Longa, así como María Murillo (100 m vallas femenino), Mayra Gaviria (lanzamiento de martillo femenino) y Flor Ruiz (lanzamiento de jabalina femenino).

Diego Arboleda y Valentina Muñoz comandaron el BMX

Colombia cerró líder del BMX con cuatro medallas obtenidas. Dos de ellas fueron de oro, mientras que el otro par resultó ser de plata. Diego Arboleda logró adjudicarse la gloria absoluta en la prueba de racing individual, así como Valentina Muñoz, en el mismo examen paro en la rama femenina. Carlos Ramírez y Sharid Fayad fueron subcampeones en las mismas finales.

Sara López sigue imponiéndose en el tiro con arco

La arquera pereirana se ratificó como una de las grandes referentes del tiro con arco. Lideró toda la representación de la disciplina, formando parte del oro en la prueba individual femenina de arco compuesto. De hecho formó parte de la modalidad de equipos mixtos, también consagrada en lo más alto del podio. Venciendo a Guatemala y México en las finales, tanto López en soledad como el conjunto mixto, demostró toda su categoría y el recorrido al haber sumado nueve títulos en finales de Copas del Mundo.

El levantamiento de pesas sigue dando muchas alegrías

¡13 preseas doradas para Colombia en la halterofilia! Duván Ferrer (60 kg de arranque), Héctor García (65 kg arranque), Yeison López (88 kg de envión y arranque), Santiago Cossio (+110 kg de envión y arranque), Karen Mosquera (63 kg de envión y arranque), Julieth Rodríguez (69 kg de envión y arranque), Mari Sánchez (77 kg de envión y arranque) y Yeinny Geles (86 kg de arranque) fueron responsables de que Colombia ganara en la disciplina. No cabe duda de que es uno de los deportes más ganadores en la historia del país.

Colombia sigue mandando en el patinaje

El país se mantiene como el dominador en el patinaje, tanto artístico como de velocidad. Deivi Rojas y María Paulina Pérez se bañaron en oro tras cumplir con las pruebas libres y de solo danza, respectivamente. Del otro lado fueron doce preseas doradas en la velocidad.

Juan Jacobo Mantilla ganó tres oros en los 10 mil y 15 mil metros de eliminación y 5.000 metros por puntos, así como Jhon Tascón (1000 metros sprint, vuelta al circuito, 500 m + distancia sprint), Gabriela Rueda (10.000, 15.000 eliminación y 5.000 puntos) y Kollin Castro (1.000m sprint, vuelta al circuito y 500 m + distancia sprint). Se configura un argumento más, para muchos, del porqué Colombia pica en punta como máxima potencia mundial.

Sirena Rowe comanda a los nadadores colombianos

En efecto, Rowe se mandó a lo más alto del podio tras lograr un récord en las justas centroamericanas. Con un tiempo de 24.89, en la prueba de los 50 metros de estilo libre, la integrante de la delegación colombiana hizo historia en esta edición. Así mismo, Juan Manuel Morales se lució en los 400 metros de estilo libre masculino.

El rugby, doblemente campeón

No se puede dejar de lado a los dos equipos de Rugby 7 en los Juegos de Santo Domingo 2026. El conjunto femenino derrotó 27-0 a México para colgarse el oro, mientras que los hombres pudieron llevarse el triunfo por 26-0 sobre Venezuela. Resultados perfectos en una disciplina de notables alegrías para Colombia, donde ha podido ratificarse como otra potencia a nivel latinoamericano.

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