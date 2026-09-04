Ferrari ilusiona a los tifosi en las primeras prácticas libres del GP de Italia, mientras Checo Pérez cede su asiento

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pilotos de Ferrari, hicieron el 1-2 en la primera sesión del Gran Premio de Monza tras rodar con neumáticos intermedios

Charles Leclerc y Lewis Hamilton hicieron el 1-2 en las P1 de Italia | Reuters

Ferrari hizo suya la primera práctica del Gran Premio de Italia 2026 este viernes 4 de septiembre tras colocar el 1-2 protagonizado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, un resultado que ilusionó a los tifosi y que redobla la apuesta por ver el resurgir de la escudería del caballito. El equipo de Maranello estrenó nuevas piezas aerodinámicas, un motor más potente y un octanaje mejorado para iniciar con el pie derecho este fin de semana en el Templo de la Velocidad.

La sesión tuvo una ausencia: Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano que cedió su asiento de Cadillac a Colton Herta, expiloto de IndyCar que se encuentra en busca de obtener una superlicencia para aumentar sus posibilidades de dar el gran paso a la Fórmula 1.

Charles Leclerc marcó un tiempo de 1’23.008 después de 29 vueltas; por detrás estuvo su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a solo +0.173 en el inicio de los entrenamientos, un resultado que coloca a Ferrari como uno de los favoritos de este fin de semana en el Circuito de Monza.

No hubo muchas sorpresas por detrás de los Ferrari, salvo Liam Lawson, quien desde su Red Bull se coló hasta la cuarta posición, un peldaño por encima de Andrea Kimi Antonelli, el líder actual del campeonato mundial de la máxima categoría del automovilismo. Cabe destacar que Lawson tomó el volante de Isack Hadjar, quien no estará en el GP de Italia por una lesión de muñeca.

La escudería de Maranello apareció este viernes con una decoración retro para rendirle homenaje a Michael Schumacher por los 30 años de su debut en la Fórmula 1. Sin embargo, a nivel deportivo, la mejor noticia para los fanáticos de la escudería italiana fue la llegada de una actualización de motor que podría marcar la segunda mitad de la temporada, con Ferrari convertido en uno de los rivales a vencer en su contienda contra Mercedes, el equipo favorito para ganar el campeonato mundial de constructores.

La sesión tuvo una interrupción por una bandera roja provocada por problemas en el motor del Cadillac que condujo Colton Herta, el hombre que tomó el asiento de Checo Pérez.

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Franco Colapinto tuvo un sólido estreno del nuevo paquete de actualizaciones de Alpine en el Gran Premio de Italia y cerró la primera práctica libre en la novena posición, con un tiempo de 1m24s028 tras completar 27 vueltas en el circuito de Monza. El argentino quedó a 1.020 segundos de Charles Leclerc, líder de la sesión, pero mostró un ritmo competitivo frente a sus principales rivales: terminó apenas por detrás de Gabriel Bortoleto, octavo con Audi, y superó a Paul Aron, su compañero en Alpine durante la primera práctica.

Resultados de las prácticas 1 del GP de Italia

Puesto Piloto Escudería Tiempo Neumático 1 Charles Leclerc Ferrari 1’23.008 M 2 Lewis Hamilton Ferrari 1’23.181 M 3 George Russell Mercedes 1’23.312 S 4 Liam Lawson Red Bull Racing 1’23.433 S 5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1’23.644 S 6 Lando Norris McLaren 1’23.719 M 7 Arvid Lindblad RB 1’23.802 M 8 Gabriel Bortoleto Audi 1’24.006 S 9 Franco Colapinto Alpine 1’24.028 M 10 Paul Aron Audi 1’24.177 S 11 Oscar Piastri McLaren 1’24.184 S 12 Yuki Tsunoda RB 1’24.571 M 13 Nico Hülkenberg Audi 1’24.626 S 14 Oliver Bearman Haas F1 1’24.646 S 15 Luke Browning Williams 1’24.740 S 16 Carlos Sainz Williams 1’24.827 M 17 Ayumu Iwasa Red Bull Racing 1’24.873 S 18 Esteban Ocon Haas F1 1’25.852 H 19 Valtteri Bottas Cadillac 1’25.984 M 20 Lance Stroll Aston Martin Racing 1’26.066 M 21 Fernando Alonso Aston Martin Racing 1’26.072 M 22 Colton Herta Cadillac 1’29.922 H

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