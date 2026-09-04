Rating Colombia del 3 de septiembre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity sigue de cerca el liderato

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el jueves 3 de septiembre.

Masterchef Colombia, participante | Canal RCN.

Los colombianos siguen dejando en claro cual es su preferencia y prioridad de cara a las programaciones nacionales de la televisión ‘cafetera’. ‘Yo Me Llamo’ de Caracol TV tiene la cima asegurada, pero poco a poco Masterchef Celebrity de RCN se va acercando cada vez más a esos primeros lugares. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 3 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV – 14.33 % Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.34 % Masterchef Celebrity – RCN TV – 7.78 % Noticiero del Senado – Caracol TV – 7.31 % Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.88 % Noticias Caracol Avance – 6.38 % María la caprichosa – Caracol TV – 6,2527 % Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 6.2524 % Noticias RCN Avance – 5.44 % La Rosa de Guadalupe – RCN TV – 5.36 %

Programación de fútbol para este viernes, 4 de septiembre de 2026

1:45 p.m. | Genoa vs Como | Seria A.

2:00 p.m. | Ipswich Town vs Liverpool | Premier League.

2:00 p.m. | Real Betis vs Real Madrid | LaLiga.

2:05 p.m. | PSG vs AS Mónaco | Ligue 1.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, además de realizar sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Precisamente cuenta con cientos de miles de dispositivos, que son analizados en tiempo real para determinar qué prefieren ver los televidentes. Se define el porcentaje de puntuación de la mano con cambiar el programa, que le da más valor al último producto visto que al anterior.

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Rating en Colombia de los últimos cinco días

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