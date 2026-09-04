Resultado de MiLoto hoy, 3 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores del MiLoto para el jueves 3 de septiembre del 2026.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

MiLoto se ha consolidado como una de las loterías más populares del territorio colombiano. Un nuevo día de sorteo se ha llevado a cabo y varios participantes despiertan con las ansias de saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Resultado de MiLoto de este jueves, 3 de septiembre de 2026

Números ganadores: 07 – 13 – 14 – 17 – 30.

07 – 13 – 14 – 17 – 30. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultado MiLoto 3 de septiembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Cobrar premios de MiLoto: ¿Qué hacer?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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