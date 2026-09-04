Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los partidos que afrontarán los jugadores de la Selección Colombia este fin de semana.

Jhon Lucumí jugando con Juventus | REUTERS/Jennifer Lorenzini

Ya comienza de lleno todas las competencias del fútbol de Europa y los colombianos encienden motores para destacar en una nueva temporada. Daniel Muñoz, Richard Ríos y Gustavo Puerta podrían realizar sus debuts en sus respectivos equipos este fin de semana. En Claro Sports les contamos todos los partidos que enfrentarán los jugadores de la Selección Colombia para el primer fin de semana del mes de septiembre.

Entre tanto fútbol se destacada la acción que tendrá Jhon Lucumí. Pues, Juventus recibe en su casa al AC Milán en un mítico juego de la Serie A. Así mismo, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández abrirá la jornada de los colombianos haciendo las veces de local con el Real Betis ante nada más y nada menos que el Real Madrid.

Porteros

Camilo Vargas: con Atlas, recibe a Atlante por la Liga MX | sábado, 5 de septiembre, 10:00 p.m.

con Atlas, recibe a Atlante por la Liga MX | sábado, 5 de septiembre, 10:00 p.m. Álvaro Montero: con Boca Juniors, visita a Gimnasia Mendoza por la Liga Argentina | sábado, 5 de septiembre, 2:30 p.m.

con Boca Juniors, visita a Gimnasia Mendoza por la Liga Argentina | sábado, 5 de septiembre, 2:30 p.m. David Ospina: está sin club tras salir de Atlante.

Defensores

Johan Mojica: Getafe no tendrá actividad durante el fin de semana.

Getafe no tendrá actividad durante el fin de semana. Wíller Ditta: con Cruz Azul, recibe a Santos Laguna por la Liga MX | domingo, 6 de septiembre, 6:00 p.m.

con Cruz Azul, recibe a Santos Laguna por la Liga MX | domingo, 6 de septiembre, 6:00 p.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, visita a Basaksehir por la Super Lig | viernes, 4 de septiembre, 12:00 p.m.

con Galatasaray, visita a Basaksehir por la Super Lig | viernes, 4 de septiembre, 12:00 p.m. Yerry Mina: Cagliari no tendrá actividad durante el fin de semana.

Cagliari no tendrá actividad durante el fin de semana. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest, recibe a Tottenham por la Premier League | sábado, 5 de septiembre, 9:00 a.m.

con Nottingham Forest, recibe a Tottenham por la Premier League | sábado, 5 de septiembre, 9:00 a.m. Santiago Arias: con Independiente de Avellaneda, visita a Central Córdoba por la Liga Argentina | domingo, 6 de septiembre, 3:00 p.m.

con Independiente de Avellaneda, visita a Central Córdoba por la Liga Argentina | domingo, 6 de septiembre, 3:00 p.m. Déiver Machado: está sin club tras salir de Nantes.

está sin club tras salir de Nantes. Jhon Lucumí: con Juventus, recibe a AC Milán por la Serie A | domingo, 6 de septiembre, 1:45 p.m.

Centrocampistas

Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, visita a Fulham por la Premier League | sábado, 5 de septiembre, 9:00 a.m.

con Crystal Palace, visita a Fulham por la Premier League | sábado, 5 de septiembre, 9:00 a.m. Kevin Castaño: con Atlético Mineiro, visita a Sao Paulo por el Brasileirao | sábado, 5 de septiembre, 4:30 p.m.

con Atlético Mineiro, visita a Sao Paulo por el Brasileirao | sábado, 5 de septiembre, 4:30 p.m. Ríchard Ríos: Con Al-Ittihad, recibe a Al-Nassr por la Saudi Pro League | sábado, 5 de septiembre, 1:00 p.m.

Con Al-Ittihad, recibe a Al-Nassr por la Saudi Pro League | sábado, 5 de septiembre, 1:00 p.m. Gustavo Puerta: con Olympiacos, visita a Volos por la Liga de Grecia | sábado, 5 de septiembre, 11:00 a.m.

con Olympiacos, visita a Volos por la Liga de Grecia | sábado, 5 de septiembre, 11:00 a.m. Juan Camilo Portilla: con Athletico Paranaense, visita a Cruzeiro por el Brasileirao | domingo, 6 de septiembre, 2:00 p.m.

con Athletico Paranaense, visita a Cruzeiro por el Brasileirao | domingo, 6 de septiembre, 2:00 p.m. Jorge Carrascal: con Flamengo, visita a Remo por el Brasileirao | domingo, 6 de septiembre, 2:00 p.m.

con Flamengo, visita a Remo por el Brasileirao | domingo, 6 de septiembre, 2:00 p.m. James Rodríguez: está sin club tras salir de Minnesota United.

está sin club tras salir de Minnesota United. Juan Fernando Quintero: Independiente Medellín no tendrá actividad durante el fin de semana.

Independiente Medellín no tendrá actividad durante el fin de semana. Jhon Arias: con Palmeiras, visita a Botafogo por el Brasileirao | domingo, 6 de septiembre, 4:30 p.m.

Atacantes

Jáminton Campaz: con Rosario Central, recibe a Newell’s Old Boys por la Liga Argentina | domingo, 6 de septiembre, 12:45 p.m.

con Rosario Central, recibe a Newell’s Old Boys por la Liga Argentina | domingo, 6 de septiembre, 12:45 p.m. Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, visita a Fluminense por el Brasileirao | sábado, 5 de septiembre, 7:00 p.m.

con Vasco Da Gama, visita a Fluminense por el Brasileirao | sábado, 5 de septiembre, 7:00 p.m. Luis Díaz: con Bayern Múnich, visita a Schalke 04 por la Bundesliga | sábado, 5 de septiembre, 11:30 a.m.

con Bayern Múnich, visita a Schalke 04 por la Bundesliga | sábado, 5 de septiembre, 11:30 a.m. Jhon Córdoba: con Krasnodar, visita a Krylya Sovetov por la Liga Premier | sábado, 5 de septiembre, 6:00 a.m.

con Krasnodar, visita a Krylya Sovetov por la Liga Premier | sábado, 5 de septiembre, 6:00 a.m. Juan Camilo Hernández: con Real Betis, recibe a Real Madrid por LaLiga | viernes, 4 de septiembre, 2:00 p.m.

con Real Betis, recibe a Real Madrid por LaLiga | viernes, 4 de septiembre, 2:00 p.m. Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, recibe a Nacional por la Primeira Liga | sábado, 5 de septiembre, 2:30 p.m.

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